1 de cada 10 latinoamericanos fue víctima de fraude con tarjetas de crédito en línea

Por staff

23/10/2022

Los datos del estudio “Huellas Digitales y su relación con las personas y las empresas” de Kaspersky muestran una falta de hábitos digitales en torno a la seguridad. Según la investigación, la tarjeta de crédito de casi el 11% de los usuarios en la región ha sido utilizada sin autorización de terceros, una cifra importante si se tiene en cuenta el número de personas que hacen uso de este medio de pago.

La tarjeta de crédito es uno de los métodos de pago más común en América Latina, particularmente para el comercio electrónico, según un informe del Foro Económico Mundial. Éste indica que el número de tarjetas en circulación en la región aumentó de 800 millones en 2007 a 1,800 millones en 2021. Sin embargo, parece que los buenos hábitos digitales no han alcanzado la misma popularidad. Prueba de ello es que más de la mitad de los latinoamericanos (77%) no creen que existan riesgos al registrar los datos de sus tarjetas en aplicaciones o sitios web.

De acuerdo con Fabio Assolini, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, confiar ciegamente en un sitio web ingresando los datos de tarjetas de crédito es una de las formas más comunes de ser hackeado. “Una de las tácticas es el envío de correos falsos, por ejemplo, durante la temporada de estrenos de películas populares como Spider-Man 3 y Black Widow, en donde se ofrece el streaming de la cinta, incluso antes de estar disponible en los cines, solicitando información de tarjetas de crédito. El segundo método que más utilizan los delincuentes es el ataque directo a empresas minoristas con un gran número de clientes porque, al lograr un ataque exitoso, obtienen una gran cantidad de números de tarjetas para realizar fraude. Un ejemplo conocido son los ataques del grupo Magecart, que logran infectar sitios web y capturar números de tarjetas en el momento en que éstos se ingresan. Otro ejemplo es el grupo brasileño Prilex, que infecta establecimientos comerciales y realiza transacciones fantasmas con las tarjetas de las víctimas”, explica.

A pesar de esta realidad, el estudio muestra que los latinoamericanos han pasado por alto estos riesgos, pues casi 40% de ellos tiene sus tarjetas registradas en sitios web o aplicaciones. Brasil (48%) y Argentina (47%) lideran el ranking de los países cuyos usuarios guardan sus datos de pago en sitios de servicios en línea, les siguen México (39%), Chile (39%), Colombia (34%) y Perú (32%).

“Como expertos en seguridad, es parte de nuestro trabajo dar seguimiento cuando un ataque a empresas se hace público. Sin embargo, un ciudadano común no presta atención a este tipo de noticias y a menudo borra los correos electrónicos con el comunicado oficial sobre estos incidentes porque piensa que es spam o una promoción. Como consecuencia, el delincuente detrás del ataque puede llevar a cabo el fraude libremente con la información robada. Esta es una cultura que tenemos que cambiar. Es necesario que las personas tomen al menos las medidas básicas para protegerse. En caso de un ciberataque, aunque el cliente final no tenga ninguna responsabilidad, puede incurrir pérdidas si no toma las medidas necesarias para evitarlas”, dijo Assolini.

Para prevenir el fraude con tarjetas de crédito, Kaspersky comparte las siguientes recomendaciones: