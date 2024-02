10 términos del universo ‘blockchain’ que debes conocer

Por staff

19/02/2024

El 31 de octubre de 2008, una persona o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó un ‘whitepaper’ titulado ‘Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System’, que planteaba la creación de un sistema de contabilidad distribuida y una criptomoneda descentralizada. En enero de 2009, al extraer el bloque génesis de la cadena de bloques, Nakamoto lanzó la red Bitcoin que establecía los cimientos de ‘blockchain’ y sentaba las bases de la criptomoneda más conocida y utilizada en la actualidad.

Aunque los inicios de la tecnología están vinculados a la aparición de criptomonedas, ‘blockchain’ se ha extendido a diferentes sectores económicos y de innovación. No es solo un libro de registro o una base de datos, sino un conjunto de tecnologías que permiten registrar, verificar y transferir activos en línea sin intervención de terceros y de forma segura. 15 años después, ‘blockchain’ ha evolucionado, especialmente a la hora de llevar su tecnología a aplicaciones prácticas y, junto a la tecnología, evoluciona el vocabulario y su diccionario particular.

1. ‘Halving’

Es un evento programado que ocurre en la red de Bitcoin aproximadamente cada cuatro años, o cada 210.000 bloques minados, y reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar y agregar nuevos bloques a la cadena. El ‘halving’ influye en la tasa de emisión de nuevas criptodivisas y ayuda a extender en el tiempo esta emisión, hasta que la red alcance el total programado de 21 millones de bitcoins.

2. MiCa

El Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos, más conocido como MiCA por las siglas en inglés de Markets in Crypto Assets, es la normativa europea que regula la emisión y prestación de servicios relacionados con criptoactivos. Será de aplicación en los Estados miembros de la Unión Europea a partir de julio de 2026, con un periodo transitorio de hasta 36 meses. En el caso de España, la normativa entrará en vigor en diciembre de 2025.

Esta regulación es la primera y única en su tipo en el mundo y marca el camino para el resto de jurisdicciones, por lo que es otro de los conceptos clave que se deben conocer en el dinámico mundo de la tecnología ‘blockchain’ y las criptomonedas.

3. ‘Altseason’

El término ‘altseason‘ se refiere al período en el que las ‘altcoins‘, o criptomonedas alternativas a bitcoin’, experimentan un aumento significativo en su valor. Este fenómeno puede estar influenciado por diversos factores, como desarrollos tecnológicos, asociaciones estratégicas o cambios en la percepción del mercado sobre una criptomoneda en particular.

4. DeFi

Las finanzas descentralizadas o DeFi transforman la manera en que se interactúa con los servicios financieros: no cambian el ‘qué’ sino el ‘cómo’. Son contratos financieros, como préstamos o inversiones, soportados por ‘blockchain‘ y, por tanto, anotados en la cadena de bloques descentralizada e inmutable. Este conjunto de aplicaciones basadas en ‘blockchain’ buscan crear un sistema financiero más abierto, transparente y seguro, sin intermediarios, y tienen el mismo efecto legal que los contratos financieros tradicionales.

5. ‘Stablecoin’

Las ‘stablecoins’ son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable vinculado a activos como monedas fiduciarias (como el dólar o el euro) o materias primas u otros activos (como el oro o los inmuebles). También hay ‘stablecoins’ que están controladas por algoritmos para mantener un precio estable, las conocidas como ‘stablecoins’ descentralizadas o algorítmicas. Su principal objetivo es ofrecer estabilidad en un mercado conocido por su volatilidad, permitiendo a los usuarios realizar transacciones y almacenar valor sin preocuparse por las fluctuaciones extremas de precios. MiCa regula estas criptodivisas y establece que sus emisores deben estar autorizados y disponer de una reserva sólida de activos que respalden la paridad.

6. ‘Memecoins’

Las ‘memecoins’ son criptomonedas que encuentran su valor en la cultura de internet y los memes, esas imágenes, vídeos o textos por lo general distorsionados con fines caricaturescos. Son criptodivisas que se originaron a partir de bromas de internet y ganaron popularidad con el tiempo, con Dogecoin o Shiba Inu como las más conocidas.

7. Segunda capa

Las ‘blockchain’ de segunda capa, o ‘Layer 2’ (L2), son protocolos que se construyen encima de una cadena de bloques principal, como, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum. Estas capas adicionales permiten realizar un mayor número de transacciones a velocidades más rápidas y con tarifas más bajas y están diseñadas para resolver los retos a los que se enfrenta esta tecnología, al tratar de impulsar procesos descentralizados que sean seguros y escalables.

8. ‘Sidechain’

Las ‘sidechains’ son cadenas de bloques secundarias que operan de forma independiente, pero están vinculadas a la cadena principal. Permiten realizar transacciones fuera de la cadena principal, mejorando su escalabilidad y eficiencia. Son fundamentales para abordar desafíos como la congestión de la red, que se manifiesta en periodos de alta demanda, como se ha observado, por ejemplo, en bitcoin. En estas ocasiones, la congestión resulta en tarifas de transacción más altas y tiempos de confirmación prolongados, pero se puede aliviar gracias a la conexión de la ‘sidechain’ con la cadena de bloques existente. La nueva cadena tiene características y protocolos de consenso distintos a la principal, pero al ser compatibles y poder unirse, se complementan sus capacidades. Un ejemplo concreto de implementación exitosa de ‘sidechain’ es el proyecto Liquid Network, desarrollada por Blockstream con el objetivo de aumentar la escalabilidad y eficiencia en ciertos casos de uso sin comprometer la seguridad inherente de la cadena principal de bitcoin.

9. FOMO y FUD

Aunque no son exclusivos del contexto de los mercados, en la jerga del ecosistema de criptomonedas, los términos FOMO (Fear of Missing Out o miedo a perderse algo) y FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt o miedo, incertidumbre y duda) son emociones que influyen en los usuarios y, por tanto, en el comportamiento del mercado de criptomonedas. El FOMO se refiere a la ansiedad que siente una persona al pensar que está perdiéndose algo que los demás sí están aprovechando, lo que en este caso puede generar entradas a destiempo en el mercado. El FUD se entiende como el acto de difundir información dudosa o falsa sobre algún activo o el conjunto de sentimientos negativos que se difunden entre inversores ante malas noticias o tendencias bajistas del mercado.

10. Web3

La Web3 representa la siguiente fase de internet, impulsada por la descentralización y la ‘blockchain’. Este concepto busca devolver el control de los datos a los usuarios y eliminar la dependencia de plataformas centralizadas. La Web 3 permite tender un puente entre el mundo físico y virtual para introducir nuevos modelos de propiedad y transacción que mezclen ambas realidades. A través de la tecnología ‘blockchain’ introduce nuevos modelos de propiedad, creando una distribución de activos digitales verificable y rastreable.

