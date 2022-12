10 tips para que tu negocio digital tenga éxito en Navidad

Por staff

06/12/2022

La navidad se ha convertido en una época para disfrutar en familia, compartir espacios agradables además de ser la excusa perfecta para llenar de detalles a las personas que queremos. Es así como los emprendedores se han convertido en un gran aliado para brindar regalos únicos, diferentes y con huella colombiana.

Y es que, como lo dice la firma Gravity, experta en operaciones y crecimiento del comercio electrónico, los colombianos destinarán más de 1’300.000COP por familia en esta temporada, además cerca del 30% de este recurso será destinado para adquirir regalos.

Pensando en eso, Tiendanube, plataforma de e-commerce que impulsa la digitalización de los negocios de emprendedores, comparte algunos tips para que los emprendimientos puedan tener una estrategia de ventas exitosa durante esta época llegando a más colombianos.

Apuesta por una estrategia de marca

Una de las claves para vender más por internet y alcanzar un negocio online exitoso es plantear una estrategia de marca sólida. Explora las ventajas de tu producto o servicio, identifica posibles objeciones, prepara una lista de posibles inquietudes e implementa técnicas como el email marketing para potenciar tu campaña navideña.

Lleva tu emprendimiento al mundo digital

Construir la página web de tu negocio te permitirá generar mayor credibilidad y confianza frente a tu audiencia. Para esto, nútrela con información valiosa acerca de tu marca, para que las personas puedan conocerte mejor. Incluye quiénes somos, cuál es tu historia, blog de contenido, productos en stock y datos de contacto. Es importante mantenerla actualizada para optimizar procesos de compra.

Identifica tu audiencia en redes sociales

Las redes sociales son actualmente grandes herramientas para los emprendedores a la hora de vender. Sin embargo, es importante identificar el público objetivo al que quieres llegar y de esta forma, elegir el mejor canal de venta. Esto, apalancado con una plataforma de e-commerce, te ayudará a tener más éxito en tu estrategia comercial.

Invierte en publicidad

Una vez definido el grupo objetivo o el nicho de mercado podrás implementar publicidad online para llevar tráfico de calidad a tu sitio. Este tipo de anuncios solo funcionan si están bien segmentados, es decir, si están dirigidos al público al que se quiere alcanzar. Trata de organizar un presupuesto que te permita explorar un poco el comportamiento de la pauta, de esa manera se irá perfeccionando la estrategia.

Logra que tus publicaciones se roben las miradas

Invierte tiempo en realizar unas buenas fotografías o material audiovisual para llamar la atención de los consumidores. Las imágenes acompañadas de descripciones llamativas y específicas, en la mayoría de plataformas son el gancho perfecto para generar confianza y credibilidad. Esto también te permitirá clasificar el material para cualquier tipo de pauta.

Genera contenido orgánico en tus redes sociales

El buen posicionamiento de tu marca dependerá del movimiento constante de tus perfiles en las redes sociales, por eso es esencial generar contenido orgánico, es decir, haz de forma habitual publicaciones, fotos, videos, memes e historias, respetando el tono y la línea visual de tu marca. Esto te permitirá alcanzar una mayor fidelización de tu audiencia. Mostrar el detrás de escena de tu negocio suele ser una de las tácticas con más engagement para humanizar la marca.

Optimiza tu contenido para dispositivos móviles

¡Vuélvete un mobile first! Esta es una tendencia mundial que viene pisando fuerte desde hace algunos años. Según Tiendanube, en el último tiempo las ventas a través de dispositivos móviles alcanzaron el 69% del total y, las visitas, el 82%. Es muy probable que estos números sigan en aumento. así que es muy importante adaptar visualmente tu tienda online para que las personas puedan visitarla con éxito sobre todo desde sus dispositivos móviles.

La atención al cliente, tu mejor aliado

Cuando se trata de canales automatizados la atención al cliente es un valor agregado que permite cerrar ventas con mayor facilidad. Como dicen ‘lo importante no es que venga, si no que vuelva’. Para esto, ten presente la importancia de personalizar tus respuestas, responder con inmediatez y mantener una relación cercana con el cliente antes, durante y después del proceso de compra. Como un plus, supera las expectativas del cliente realizando un acompañamiento hasta finalizar la entrega del producto o servicio.

Fideliza a tu audiencia

Implementa programas de fidelización con tus clientes, ya que esto te permitirá captar futuras ventas y generar un ‘voz a voz’ de la marca para atraer más clientes. Puedes realizar ofertas por temporada, ofrecer productos complementarios a la compra inicial o generar bonos de descuento para próximas compras.

Hacer sorteos y concursos online

Ambas estrategias son excelentes para atraer clientes a tu negocio en esta época del año. Este tipo de iniciativas, además de atraer seguidores y generar tráfico hacia tu tienda, crea proximidad entre tu marca y tu público objetivo. Puedes hacerlo de manera orgánica o con pauta. ¡La creatividad juega un papel muy importante!

Un secreto bien guardado es incluir frases como ”última pieza disponible” o “pocos artículos en stock”, ya que la urgencia transmitida puede funcionar como estrategia de conversión.

Implementar estas diez recomendaciones funciona como insumo para iniciar o potenciar una aventura en lo digital. Apoyar lo nuestro es, sin duda, una gran idea para fortalecer la economía de nuestro país, para ello, Tiendanube se alía con los pequeños y medianos empresarios con un objetivo fundamental: cerrar la brecha de los negocios que desean iniciar su proceso de digitalización.