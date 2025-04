1000 Miglia 2025: Lista oficial de autos aceptados

Por staff

06/04/2025

BRESCIA, Italia, April 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — La espera ha terminado: el Comité de Selección ha elaborado la lista de autos que participarán en la 1000 Miglia 2025 . Año tras año, este Comité tiene la tarea de elegir los autos que participarán en el “museo itinerante más singular del mundo”, tal como lo definió Enzo Ferrari.

Se han seleccionado más de 400 equipos de 29 países: Italia es el país más representado, seguido de cerca por Holanda, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En cuanto a los autos, participarán 127 modelos anteriores a la guerra en la 43.ª edición de la Flecha Roja. Por otro lado, son 78 los que corrieron en la competencia histórica de velocidad entre 1927 y 1957.

En el exclusivo desfile de autos, junto con las prestigiosas colecciones de Ferrari (17), Bugatti (10) y Bentley (8), hay 18 Alfa Romeo imponentes de preguerra. No hay que perderse un ejemplar único como el Biondetti Ferrari-Jaguar Special. A propósito de los modelos, un Aston Martin DB 3 y dos fascinantes Porsche 550 Spyder RS merecen una mención especial.

A los pilotos de la próxima edición de Most Beautiful Race in the World (la carrera más bella del mundo), programada del martes 17 al sábado 21 de junio, les espera una ruta de unos 1.900 kilómetros dividida en 5 días de competencia, a lo largo de una ruta en forma de ocho inspirada por las primeras 12 ediciones de la carrera de velocidad de la 1000 Miglia. Las ciudades de la ruta son San Lazzaro di Savena, Roma, Cervia-Milano Marittima y Parma.

Andrea Vesco y Fabio Salvinelli, en la búsqueda de su quinta victoria consecutiva al volante del espléndido Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato de 1929, tendrán que cuidar sus espaldas contra experimentados equipos como Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, Turelli, Tonconogy-Ruffini y Erejomovich-Llnanos, por nombrar algunos. Entre las caras conocidas, este año estarán Joe Bastianich y Carlo Cracco, quienes para la ocasión cambiarán la cocina por la carretera: uno al volante de un Porsche 356 1000 Speedster de 1954, el otro como copiloto en un Bugatti T40 de 1927.

De conformidad con el reglamento, cada auto que participe en la carrera debe haber sido previamente certificado por el Registro 1000 Miglia a fin de garantizar su autenticidad, así como un estándar de excelencia digno de Most Beautiful Race in the World.

