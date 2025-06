15 años de compromiso: Blue Diamond Resorts convierte un hito en una acción colectiva

03/06/2025

ST. MICHAEL, Barbados, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — En el marco de un año muy especial, Blue Diamond Resorts se enorgullece en presentar su iniciativa “15 años de compromiso, 15 acciones de cambio”, un programa que refuerza su continuo compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad en todo el Caribe. Bajo el lema Fifteen & Forward, esta celebración anual no solo conmemora el recorrido de la compañía durante sus primeros 15 años, sino que también representa una renovada promesa de generar un impacto positivo en los destinos que considera su hogar.

Desde sus inicios, Blue Diamond Resorts ha comprendido que el éxito de sus operaciones está profundamente ligado al bienestar de las comunidades y entornos que la rodean. La iniciativa “15 años de compromiso, 15 acciones de cambio” refleja esta filosofía a través de una serie de actividades mensuales alineadas con fechas clave del calendario ambiental y social internacional, todas diseñadas para generar un impacto duradero.

El programa comenzó a principios de este año con una jornada de restauración y limpieza de humedales en conmemoración del Día Mundial de los Humedales, seguida de diversas actividades inmersivas durante la Hora del Planeta, incluyendo limpiezas de playas, reforestación de dunas costeras, concursos de reciclaje y el apagado coordinado de luces no esenciales en los resorts, como una manera de crear conciencia sobre el cambio climático y la conservación de energía. En abril, se llevaron a cabo jornadas de reforestación por el Día de la Tierra en múltiples destinos, y más recientemente, huéspedes y colaboradores participaron en un reto amistoso de reciclaje en honor al Día Mundial del Reciclaje. Estas primeras acciones han sentado una base sólida para las iniciativas que continuarán a lo largo del año.

En los próximos meses, Blue Diamond Resorts continuará activando propiedades a lo largo de sus marcas —incluyendo Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts y Mystique by Royalton— con próximas iniciativas como un Rally de Sostenibilidad con estaciones educativas temáticas para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Este verano, la compañía también recibirá en Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort a 40 niños con condiciones médicas especiales, en colaboración con una fundación benéfica, para ofrecerles una semana inolvidable llena de alegría y experiencias memorables.

Otras iniciativas que se desarrollarán en lo que resta del año incluyen un reto de hábitos libres de plástico en julio, ferias culturales en honor al patrimonio de los pueblos indígenas en agosto, y acciones comunitarias como apoyo a bancos de alimentos, adopción de escuelas y donaciones a refugios de animales. El año concluirá en diciembre con una Jornada de Voluntariado enfocada en mejoras ambientales y sociales en colaboración con comunidades locales.

Estas actividades forman parte de un marco más amplio de prácticas sostenibles que Blue Diamond Resorts continúa fortaleciendo año tras año. Los resorts de la compañía han sido reconocidos con certificaciones internacionales por sus esfuerzos en eficiencia energética, conservación del agua, reducción de residuos y abastecimiento responsable, pilares fundamentales de su operación.

Con la vista puesta en el futuro, Blue Diamond Resorts reafirma su compromiso de seguir generando un impacto con propósito. El 15º aniversario no es solo una celebración de lo alcanzado, sino una manifestación clara de los valores visionarios de la compañía y de su papel en la construcción de un futuro más sostenible e inclusivo para la hospitalidad.

Para más información sobre las iniciativas del 15º aniversario de Blue Diamond Resorts, visite bluediamondresorts.com.

