15 años inventando el silencio: Cómo Framery creó la cabina de oficina

05/06/2025

La evolución de la cabina de oficina de izquierda a derecha: Pömpeli, Framery C, Framery O, Framery One

TAMPERE, Finlandia, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Framery, el líder mundial en diseño, fabricación y comercialización de cabinas de oficina insonorizadas, se enorgullece en anunciar su décimo quinto aniversario, un hito que también marca 15 años desde que la empresa inventó la cabina de oficina, cambiando fundamentalmente la forma en que millones de personas trabajan.

Fundada en 2010, Framery nació de las frustraciones compartidas de trabajar en un entorno de oficina de planta abierta que distrae. Samu Hällfors, director ejecutivo y cofundador, que entonces tenía poco más de veinte años y trabajaba en una oficina de planta abierta, experimentó de fuente directa los desafíos de mantener el enfoque en medio del ruido constante. “El ruido constante, especialmente de las llamadas telefónicas de nuestro jefe, era increíblemente frustrante”, recuerda Hällfors. “Mi amigo y yo le sugerimos que hiciera sus llamadas en otro lugar, y él respondió: “Bueno, cómprenme una cabina telefónica”.

Esta petición encendió una idea. Como no existían tales opciones, los fundadores de Framery reconocieron una gran oportunidad. En su garaje, construyeron el primer prototipo de cabina de oficina, llamado cariñosamente “Pömpeli” (una palabra finlandesa que significa “caja”). Esta se convirtió en la primera cabina de oficina comercial del mundo, lanzada en 2010. Además de satisfacer una necesidad clave de tranquilidad, también creó una categoría de productos completamente nueva y la empresa Framery. Esto condujo a más modelos e innovación continua. En 2013, Framery lanzó Framery O, la primera cabina en lograr una reducción de sonido de 30 dB, y sigue siendo una de las cabinas más vendidas del mundo hasta hoy.

Desde esos humildes comienzos, Framery ha crecido de forma exponencial, convirtiéndose en sinónimo de espacios insonorizados de alta calidad y eficacia. Lo que comenzó como una solución para algunos colegas ahora es una necesidad para millones de trabajadores del conocimiento en más de 100 países, utilizados por la mayoría de las empresas líderes mundiales, incluidos gigantes de la industria como Nvidia, Puma, BCG y Microsoft. Hoy en día, aproximadamente el 70% de todas las empresas del Top 100 de Forbes confían en los productos de Framery para crear espacios de trabajo más funcionales y productivos.



Las nuevas cabinas inteligentes Framery de izquierda a derecha: Framery Six, Framery Four, Framery One, Framery One Compact

El año pasado marcó el hito más significativo para la industria de cabinas de oficina desde que Framery inventó la categoría de productos con el lanzamiento de la primera cabina inteligente . Basándose en la reconocida privacidad acústica de Framery, estas cabinas de próxima generación incorporan soluciones de oficina inteligentes que abordan los desafíos más apremiantes de los entornos de trabajo híbridos actuales.

“Esta fusión transparente de funciones inteligentes con nuestro diseño de cabina física se convirtió en un verdadero catalizador para el sector”, dice Samu Hällfors. “Al igual que las funciones inteligentes se han convertido en estándar en muchas otras categorías de productos, vimos esto como una evolución esperada y necesaria para que las cápsulas de oficina realmente respalden el lugar de trabajo moderno”.

Celebrando 15 años desde la creación de la industria de cabinas de oficina, Framery ve este hito como una plataforma de lanzamiento para la innovación y el liderazgo futuros. Lo que comenzó en un garaje se ha convertido en parte integral del diseño moderno de espacios de trabajo, y Framery continúa impulsando la evolución de nuestra forma de trabajar.

