17 diferencias entre iPhones y smartphones Android

Por staff

12/06/2022

¿Qué es mejor: los iPhones o los smartphones Android? El debate no termina nunca, y la mayoría de la gente elige ser fan de iOS o de Android, sea como sea. Yo he tenido varios iPhones y al menos diez smartphones Android en la última década, y ni siquiera cuento los que reviso regularmente por mi trabajo. Aunque intentaré no elegir un ganador y un perdedor en este artículo, aquí están las principales diferencias que he notado entre los iPhones y los smartphones Android:

CONTENIDO

Hardware

1. Formatos y diseño

2. Eficiencia energética y potencia bruta

3. Características e innovación

4. Autenticación

5. Conectividad

6. Accesorios

7. Longevidad, servicio y reparación

8. Almacenamiento físico

Software

9. “Código abierto” frente a sistema operativo cerrado

10. Actualizaciones

11. Interfaz

12. Almacena

13. Aplicaciones

14. Privacidad

15. Copia de seguridad y transferencia de archivos

Posición en el mercado

16. Valor de reventa

17. Grupo objetivo

Hardware

En primer lugar, veamos las diferencias de hardware. Aunque muchos fabricantes de dispositivos Android han intentado copiar el diseño de los iPhones, también ocurre lo contrario, aunque de forma menos evidente. ¿Cuáles son las diferencias, entonces? Veamos…

1. Formatos y diseño

Cada año se lanzan literalmente cientos de smartphones Android. En 2021 hubo más de 500, por ejemplo. ¿Iphones? Cuatro. No cuatrocientos, sólo cuatro. Apple lanza entre 3 y 5 modelos de smartphones cada año, y todos tienen un diseño muy similar.

Esto se traduce en un número absolutamente enorme de diseños disponibles cada año para los teléfonos Android, desde los diseños tradicionales hasta los smartphones plegables y desde los teléfonos dedicados a los entusiastas de la fotografía y la videografía más duros hasta los teléfonos diseñados para resistir los golpes y la inmersión en agua profunda. Por otro lado, los usuarios de iPhone tienen que conformarse con lo que Apple decida que está de moda este año.

Por cada modelo de iPhone, hay más de cien teléfonos Android lanzados cada año

Además, dado que Apple no está interesada en competir en el mercado de gama básica, si quieres un smartphone nuevo pero no puedes permitirte los 399 dólares de un iPhone SE (2020), tus opciones se limitan únicamente a los smartphones Android. Sin embargo, no te preocupes, sólo en 2021 se lanzarán más de 350 modelos por debajo de los 400 USD, así que hay un gran abanico donde elegir.

En cuanto al diseño real del dispositivo, los smartphones Android están empezando a seguir el mismo patrón: un control de volumen, un botón de encendido, y eso es todo. Sólo algunos smartphones para entusiastas, como el Sony PRO-I, tienen otros adicionales, como el botón del obturador de la cámara. Los iPhones son aún más estrictos: tras eliminar el botón de inicio, todos los iPhone han seguido la misma receta: un botón de encendido (o botón lateral), un control de volumen y un interruptor silencioso bastante vestigial.

Pero mientras que los botones del iPhone rara vez cambian de posición de una generación a otra, en los teléfonos Android hay más variedad en cuanto a la posición y el tamaño de los botones, sobre todo porque algunos de ellos utilizan el botón de encendido como lector de huellas dactilares.

La posición de los botones varía más en los teléfonos Android

2. Eficiencia energética y potencia bruta

Sorprendentemente, con tantas empresas compitiendo en el mercado de Android, es Apple quien lleva la delantera en términos de potencia bruta de cálculo. El último chipset Apple A15 Bionic destruye prácticamente a cualquier otro chipset móvil y es significativamente más eficiente desde el punto de vista energético. He aquí una comparación de puntuaciones de Geekbench entre el A14 Bionic (lanzado en 2020 en la serie iPhone 12) y un Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (en uno de los smartphones Android más rápidos y caros, el Sony PRO-I, lanzado a finales de 2021):

Puntuaciones de Geekbench para el iPhone 12 frente al Sony PRO-I

Esto se compensa un poco con el hecho de que los iPhones tienen baterías de menor capacidad. Esto era especialmente cierto antes de la serie iPhone 13. Por ejemplo, el iPhone 12 tiene una batería de 2815 mAh, frente a los 4000 mAh del Samsung Galaxy S21. Sin embargo, la tendencia se está invirtiendo. Mientras que muchos usuarios se quejaban de la duración de la batería del iPhone, esto ya no es así con la gama iPhone 13.

3. Características e innovación

En el ecosistema Android, la innovación siempre ha sido el eje principal. Muchos fabricantes incluso se arriesgan a introducir nuevas características no probadas para destacarse de la competencia. Por el contrario, Apple ha sido lenta en la adopción de características, sólo introduciéndolas cuando estaban completamente seguros de que la característica sería un éxito. Tomemos como ejemplo las pantallas de alta frecuencia de refresco: mientras que los primeros teléfonos Android con pantallas de 120 Hz salieron en 2017, Apple no implementó esta característica hasta cuatro años después, en el iPhone 13 Pro y Pro Max.

El iPhone no introdujo las pantallas de 120 Hz hasta 2021

Si bien los usuarios de iPhone pueden sentirse privados, este tipo de retraso también garantiza una implementación mucho mejor de cualquier característica particular. Por ejemplo, la primera iteración de la pantalla plegable de Samsung era terrible en términos de durabilidad y esperanza de vida, y solo ahora, con la tercera generación del Galaxy Z Fold, podemos decir que estamos cómodos con la tecnología. Con los iPhones, no tienes que temer que las características experimentales arruinen tu experiencia.

4. Autenticación

Si la introducción de características es lenta en los teléfonos inteligentes de Apple, están liderando en términos de eliminación de características. Muchos teléfonos Android utilizan el reconocimiento facial, pero la mayoría de ellos todavía utilizan las huellas dactilares como método de autenticación. Los iPhones, por otro lado, eliminaron la autenticación de huellas dactilares ¡ya en 2018! Esto se debe principalmente a que su sistema de reconocimiento facial, el Face ID, es sin duda el mejor que existe. Puede reconocer tu cara en la oscuridad, puede captar tus rasgos incluso en ángulos extremos, y lo hace en un abrir y cerrar de ojos.

Opciones de autenticación en el Pixel 4a y el iPhone 12

Más impresionante aún es que a pesar de que las máscaras faciales impiden la autenticación del rostro, Apple ha encontrado una solución que se implementará en iOS 15.4 en todos los iPhone con Face ID.

Viniendo de un dispositivo Android, la falta de un lector de huellas dactilares puede parecer extraña al principio, pero una vez que experimentes y te acostumbres a la brillante implementación del reconocimiento facial en los iPhones, lo más probable es que nunca tengas ganas de volver a la autenticación de huellas dactilares.

5. Conectividad

Los smartphones Android disponen de una amplia gama de opciones de conectividad. Infrarrojos, Bluetooth, conectores físicos para auriculares, USB-C, todos ellos son ampliamente utilizados y compatibles con los dispositivos modernos. Apple, por otro lado, siendo tan ansiosa por innovar eliminando características, ha eliminado la toma de auriculares de los iPhones hace más de cinco años, a partir del iPhone 7. Los iPhones sí tienen las opciones de conectividad más modernas, como Bluetooth, NFC y Wi-Fi.

Las tomas de auriculares son escasas en los teléfonos Android, pero inexistentes en los iPhones

En cuanto a los blasters de infrarrojos, los iPhones nunca se han molestado en tenerlos en primer lugar. Y la razón de esta actitud hacia la conectividad es bastante lógica si lees la siguiente diferencia entre los smartphones Android y los iPhones:

6. Accesorios

En los dispositivos Android, la mayoría de los accesorios y wearables son intercambiables. Puedes usar smartwatches de Samsung con smartphones de Huawei, auriculares de Sony con dispositivos de Xiaomi, etc. Sí, algunos de ellos pueden tener un poco menos de funcionalidad. Pero en general, no estás obligado a un ecosistema como en el caso de los iPhones. Sí, puedes usar los AirPods, por ejemplo, en smartphones Android, pero la contrapartida es que pierdes muchas funciones. Pero, ¿tienes un par de auriculares con cable de alta calidad que quieres usar en un iPhone moderno? Eso costará 9 dólares, gracias. Y esa es la pega. Los accesorios dedicados a los iPhones suelen ser mucho más caros que sus homólogos de Android.

Los accesorios originales de Apple son muy caros

¿Quieres comprar un cable de carga de terceros después de que tu gato haya mordido el que venía con el dispositivo? En el caso de los teléfonos Android, puedes encontrar un cable USB-C literalmente en todas partes por unos pocos dólares, y la mayoría de ellos serán compatibles con tu dispositivo. En los iPhones, el puerto Lightning propietario solo acepta una pequeña selección de cables de terceros. Si compras un cable no certificado, recibirás un mensaje de error “Este cable o accesorio no está certificado”. ¿El coste de un cable original de Apple? 19 USD, muchas gracias.

7. Longevidad, servicio y reparación

Uno de los mayores problemas que tengo con Apple es su visión sobre el servicio y la reparación. Y no me refiero a los absurdos precios de las reparaciones, aunque eso también es un problema. Hasta hace poco, reparar un iPhone moderno fuera de los centros de servicio técnico oficiales y certificados era una pesadilla, debido sobre todo a los obstáculos artificiales que Apple introdujo para evitar que se reparara el iPhone. Cosas como el uso de tornillos propietarios, el emparejamiento de la pantalla con otras partes del smartphone para que no pudieras simplemente sustituirla, etc., son obstáculos completamente artificiales que no están relacionados con ninguna limitación técnica. Debido a la reacción del público, la actitud de Apple hacia la auto-reparación ha mejorado recientemente, con piezas disponibles para los consumidores individuales a partir del iPhone 12 y en adelante.

¿Un iPhone roto? La mayoría de las veces, los costes de reparación no merecen la pena

Dicho esto, la vida útil de los iPhone es más larga que la de los smartphones Android similares, gracias a la mayor calidad de los materiales, la mejor ingeniería y el mejor soporte de software. La vida útil de la batería disminuye rápidamente después de 2 o 3 años de uso intensivo, independientemente del smartphone que compres.

8. Almacenamiento físico

Cada vez son más los smartphones que se han alejado de esto, pero hasta hace poco, la mayoría de los dispositivos Android tenían almacenamiento físico ampliable. Los iPhones, en cambio, vienen con almacenamiento fijo, y si eres un acaparador de fotos como yo o te gusta grabar vídeos, podrías encontrarte con problemas de espacio de almacenamiento en el futuro.

El almacenamiento se puede ampliar en muchos teléfonos Android, a diferencia de los iPhones

Por supuesto, puedes descargar tus archivos multimedia a un ordenador periódicamente, pero como verás en la siguiente sección (Software), incluso eso no es tan sencillo en los iPhones.

Software

Aunque se podría argumentar que la pantalla de un iPhone proviene de la misma fábrica que la de un Samsung Galaxy, o que las plantas de fabricación de chips para iPhones y dispositivos Android se encuentran en la misma ciudad o incluso tienen el mismo propietario, el software es completamente diferente en los smartphones Android y en los iPhones. Veamos varias diferencias principales entre iOS y Android:

9. “Código abierto” frente a sistema operativo cerrado

En 2003, una empresa llamada Android Inc. comenzó a desarrollar un sistema operativo para cámaras digitales. La empresa fue comprada posteriormente por Google y, a partir de entonces, hizo historia. Android se basa en Linux y, por lo tanto, es un sistema operativo totalmente de código abierto. iOS, en cambio, es desarrollado internamente por Apple y sólo tiene partes del código que son de código abierto. Hay numerosos artículos sobre las ventajas y desventajas del código abierto, pero la principal conclusión es que el software de código abierto es más transparente, más fácilmente accesible y mucho más robusto en términos de seguridad (las vulnerabilidades se descubren y se arreglan más rápido que en los sistemas de código cerrado). Pero también está menos regulado, lo que tiene un gran impacto en la experiencia del usuario.

10. Actualizaciones

Si nos fijamos estrictamente en las actualizaciones de seguridad, Android parece tener una clara ventaja sobre iOS, ya que cada mes se lanzan nuevas actualizaciones de seguridad para los smartphones Android. Sin embargo, si tenemos en cuenta el retraso en la propagación (cada fabricante decide cuándo impulsar la actualización, normalmente después de que haya terminado las pruebas internas) y el limitado periodo de soporte que tienen algunos dispositivos, podemos decir que la mayoría de los dispositivos Android (aparte de los smartphones Pixel, que siempre reciben actualizaciones en cuanto se lanzan) están ejecutando en realidad un software relativamente anticuado. Esto es cierto también para las actualizaciones del sistema operativo o las nuevas versiones. Mientras que Android 12 ha sido lanzado en octubre de 2021, un gran número de teléfonos inteligentes, por lo demás compatibles, aún no han recibido la nueva versión en el momento de escribir este artículo, en febrero de 2022.

Solo los smartphones Google Pixel reciben las últimas actualizaciones tan rápido como los iPhone

En el caso de los iPhones, el proceso es más simple y más estricto al mismo tiempo: las actualizaciones de seguridad son mucho más raras y se empujan a todos los iPhones compatibles al mismo tiempo. En cuanto a las actualizaciones del sistema operativo, también están disponibles al mismo tiempo para todos los iPhones compatibles. Además, los dispositivos de Apple tienen un excelente soporte de software: el iPhone SE, lanzado en 2016, puede actualizarse a la última versión de iOS, la 15.3, sin ningún problema. Los dispositivos Android insignia del mismo año ya estaban desactualizados en 2018.

11. Interfaz

La interfaz de los dispositivos Android varía en gran medida de un fabricante a otro. Esto significa, por un lado, que seguramente encontrarás una piel del sistema operativo que te guste usar, pero por otro lado, hace que cambiar de un smartphone Android a uno de otro fabricante sea más difícil.

Sin embargo, el cielo es el límite cuando se trata de personalizar la apariencia de la interfaz de Android. Puedes hacer que la interfaz de tu teléfono parezca un tricorder de Star Trek o personalizar el teléfono Android de tu pareja con un tema de San Valentín.

La interfaz es idéntica para todos los iPhone que tengan la misma versión de iOS. Pasar de un iPhone de 2016 a uno de 2022 es casi perfecto, pero esto también viene con una desventaja, ya que las opciones de personalización son mucho más limitadas para los iPhones. Y no hablamos solo del aspecto: aunque estemos en 2022, los dispositivos de Apple siguen sin tener un cajón de aplicaciones propiamente dicho, por lo que las aplicaciones se vuelcan en la(s) pantalla(s) de inicio.

La pantalla de inicio de los smartphones Android es mucho más personalizable que la de los iPhones

Claro, hay una biblioteca de aplicaciones, pero sigue siendo torpe y de difícil acceso en comparación con el simple cajón de aplicaciones presente en casi todos los smartphones Android.

12. Tiendas

Google Play es la tienda oficial de aplicaciones para smartphones Android. Tiene aproximadamente 3,5 millones de aplicaciones, frente a los 2,3 millones de la App Store de Apple. Sin embargo, Apple hace un mejor trabajo en la monetización de sus aplicaciones, con un gasto global de los consumidores en el tercer trimestre de 2020 de unos 19 mil millones de dólares. El gasto de Google Play en el mismo periodo de tiempo fue de “solo” 10.300 millones de dólares. Sin embargo, los números no pintan el cuadro completo.

Google Play Store frente a la App Store de Apple

La variedad de aplicaciones en la Play Store es increíble y, gracias a la naturaleza más flexible de Android, las aplicaciones en Google Play pueden hacer cosas a las que los usuarios de iPhone no tienen acceso. La gran mayoría de las aplicaciones de Google Play Store son gratuitas, pero la mayoría de ellas también tienen anuncios (algunos de ellos muy intrusivos). Aunque son más restringidas en cuanto a las características de las aplicaciones, las aplicaciones de malware casi nunca se saltan el estricto filtrado impuesto por Apple, así que en general estás más seguro y tienes una mejor experiencia en la App Store.

Por último, la carga lateral de aplicaciones es casi imposible en los iPhones, mientras que en Android todo lo que tienes que hacer para instalar una aplicación que no está en Google Play es tocar un interruptor y confirmar su instalación.

13. Aplicaciones

Gracias en parte a una regulación más estricta y a unos costes de desarrollo más elevados, las apps de terceros para iPhone son simplemente mejores que sus homólogas para Android. No hay otra forma de decirlo: las apps de terceros para iOS se bloquean menos, tienen mayor funcionalidad y (debido al diferente enfoque para la monetización) menos anuncios. Esto también anima a los desarrolladores a lanzar primero sus aplicaciones y actualizaciones en los dispositivos iOS.

El número de aplicaciones incluidas en los smartphones Android varía mucho en función del fabricante

El número y la calidad de las aplicaciones preinstaladas por defecto en los smartphones Android varían mucho, desde el mínimo necesario hasta una enorme cantidad de bloatware. Las apps que vienen con todos los iPhone, aunque posiblemente sean menos refinadas que sus homólogas de Google (Chrome frente a Safari, Google Maps frente a Apple Maps), siguen siendo excelentes y están perfectamente integradas en el sistema operativo.

14. Privacidad

He aquí una pregunta: Google gana dinero proporcionando anuncios dirigidos, basados en la ubicación de cada usuario, su navegación, sus compras y sus preferencias de visualización. Apple gana dinero vendiendo iPhones y ofreciendo servicios a sus usuarios. En cuál de las dos empresas confiarías más en cuanto a la privacidad?

El panel de privacidad del Pixel 4a y del iPhone 12

Aunque la respuesta pueda parecer obvia, en la mayoría de los casos, puedes obtener niveles de privacidad similares en ambos sistemas operativos. La diferencia es que tendrás que indagar más en los menús en los dispositivos Android. En general, Apple recopila menos datos de los usuarios y las apps de terceros presentes en la App Store tienen unas directrices más estrictas en cuanto a la privacidad.

15. Copia de seguridad y transferencia de archivos

Tanto los iPhones como los smartphones Android tienen sólidas soluciones de copia de seguridad en la nube por defecto. Pero mientras que Google ofrece 15 GB de almacenamiento gratuito (muy útil si haces copias de seguridad de tus archivos multimedia), Apple sólo ofrece 5 GB en su iCloud. El espacio se llena muy rápido, lo que a su vez desactiva la copia de seguridad de las aplicaciones y los ajustes.

La transferencia de archivos al ordenador es trivial con la mayoría de los teléfonos inteligentes Android: una vez conectado con un cable USB, puedes elegir montar el almacenamiento del teléfono inteligente como una unidad de disco, y luego puedes arrastrar y soltar o copiar y pegar archivos a cualquier lugar. También puedes montar la unidad como un reproductor multimedia, lo que te permite cargar y descargar fácilmente archivos multimedia.

Tanto los smartphones Android como los iPhones ofrecen una buena compatibilidad con la nube

En los iPhones, la transferencia de archivos es igualmente fácil… si tu ordenador es un Mac. En Windows, tienes que instalar iTunes, e incluso entonces, el acceso al contenido del almacenamiento del iPhone es limitado en el mejor de los casos. Como los iPhones no tienen almacenamiento ampliable, no puedes simplemente sacar la tarjeta SD e insertarla en el lector de tarjetas, como puedes hacer con muchos teléfonos Android.

Posición en el mercado

No es sólo el hardware o el software. Hay otras dos diferencias que noté, que catalogaría como más generales, consecuencia de todos los otros aspectos presentados anteriormente.

16. Valor de reventa

Debido a su ubicuidad, los smartphones Android tienden a perder valor más rápidamente que sus homólogos del iPhone. Esto también tiene que ver con la robustez de los dispositivos y el soporte de software. Por ejemplo, mientras que un iPhone SE usado de 2016 se puede conseguir entre 100 y 200 dólares, un smartphone Android insignia del mismo año, el Samsung Galaxy S7, te costará la mitad de eso ahora mismo. Esto hace que los iPhones sean una mejor inversión si se tiene en cuenta la depreciación de su valor a lo largo del tiempo.

Los iPhones tienen mejor valor de reventa

17. Grupo objetivo

Los iPhones están dirigidos a usuarios menos técnicos. Esto se hace evidente cuando se observa el nivel de personalización y la interfaz de los iPhones. Los smartphones de Apple están pensados para funcionar con la máxima eficiencia desde el primer momento, con una configuración mínima. El software simplemente funciona, la cámara hace fotos increíbles sin tener que manipular los ajustes, las aplicaciones simplemente hacen exactamente lo que deben hacer. La interfaz de iOS es perfecta para la gente que no quiere cambiar mucho pero que quiere tener funciones fiables y eficientes en sus teléfonos.

Los iPhones son perfectos si no quieres complicarte con varios ajustes

Los smartphones Android parecen menos aparatos y más tecnología: más opciones de configuración, más control por parte del usuario, más posibilidades de elección. Es genial si quieres configurar tu dispositivo, si quieres aumentar la eficiencia, la calidad y la velocidad, y saber exactamente qué buscar y dónde. Sin embargo, si lo que quieres es un teléfono inteligente de nivel emblemático que lo haga todo muy bien, no puedes equivocarte con un iPhone.

¿Has pasado de un smartphone Android a un iPhone o viceversa? ¿Cómo fue tu experiencia?

Si has migrado de Android a iOS o al revés, ¿qué cosas te han gustado y cuáles te han frustrado? ¿Estás contento con el cambio o volverías con gusto? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios más abajo y cuéntanos tu experiencia.

