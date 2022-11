1800 Asistentes en la primera jornada de Argentina Fintech Forum

02/11/2022

Ayer tuvo lugar el primer día del evento más importante de la industria fintech argentina. Con récord de asistentes de 10 países del mundo siguiendo la transmisión, Argentina Fintech Forum se desarrolló en formato virtual en 5 paneles y 5 keynotes en los que se abordaron los temas más actuales del sector.

Mariano Biocca, Director Ejecutivo, Cámara Argentina Fintech, dio la bienvenida a los asistentes.

QUOTES DE LOS DIFERENTES PANELES

1- Repensando la infraestructura Fintech de Latam

Natalia Salinas, Business Development de Pomelo: “Cuando hablamos de finanzas embebidas podemos ver por ejemplo que hoy Starbucks tienen más tarjetas emitidas que American Express”

Alejandro Trujillo | VP Pre-Sales de Callao: “Durante mucho tiempo la banca tradicional quiso tener toda su infraestructura en casa. Ese paradigma hoy cambió gracias al impulso de las fintech: vemos modelos abiertos, descentralizados y con base en la nube. Pero tenemos que garantizar la convivencia de ambos mundos”

Nicolás Andrianom CPO de tapi: “En nuestros mercados hay infraestructuras de finanzas que tienen más de 30 años. Por eso se vuelve esencial tender lazos tecnológicos, complementarnos con los sistemas que ya están corriendo en las entidades y pensar siempre en la regionalización. En nuestro caso regionalizar los pagos recurrentes y concentrar todo en una sola solución.”

José Luis Onis | Sub Gerente General, Primary: “Pensamos en plataformas complementarias que obligan a redefinir la infraestructura de las entidades financieras. En el mercado de capitales tradicional argentino hay entre 500 mil y un millón de cuentas bursátiles. Pero en el mundo fintech ese número se multiplica por 10 por eso es necesario pensar plataformas escalables. Esto permite a un gran público acceder a un sinnúmero de servicios financieros que hace tanto solo un par de años era impensado”.

Lucas Ranallo | CEO, Celeri: “Hasta hace poco tiempo las Fintech estaban enfocadas en lanzar nuevos productos en sus países de origen o mercado principal. Hoy lo que vemos es la expansión de la gran mayoría de las empresas a toda la región y operando en varios mercados al mismo tiempo. En la gran mayoría de las entidades financieras los equipos humanos están sobredimensionados e incluso haciendo tareas muy repetitivas. Según nuestros monitoreos que hacemos, el 80% de las operaciones hoy pueden ser automatizadas. La seguridad es un tema destacado en la región: en Argentina hay 5 ciberestafas por hora y en Latam una de cada 5 compras digitales se rechaza por sospecha de fraude. Tenemos grandes desafíos por delante”

José Marcos Gonzalez Pereira | Desarrollo de Negocios, Poincenot Tech Studio: “Nos tocó trabajar varias veces con una compañía administraba una comunidad que podía agregar valor con una nueva infraestructura de servicios financieros. Lo que hicimos fue desarrollar puentes de tecnología para embeber servicios financieros sin fricciones. El caso BIND y Mercado Pago para embeber un producto de inversión como Mercado Fondo es el mejor ejemplo donde todos los actores ganan”

Alfonso Torreguitar | Head of Fintechs & Digital Partnerships, Mastercard: “Hay varios desafíos, pero el más importante es el de generar confianza en la gran mayoría de las personas. Un 60% de los usuarios de activos digitales usaría más criptomonedas si detrás hay una entidad financiera a la que ya le confió sus ahorros previamente. En el tema de las remesas también hay muchos desafíos para generar confianza y masificar el uso de la tecnología fintech”.

2- Microsoft | Fireside Chat: Innovación en las FinTech. El camino hacia la sustentabilidad y la inclusión financiera como tendencia.

Fernando Andrés – Financial Services Consulting Director, Microsoft LatinAmerica: “En Microsoft identificamos al menos tres tendencias que impactan en forma directa en las fintech: en primer lugar la gran competencia de las startup que están embebiendo y ofreciendo productos financieros y los desafíos que genera al modelo tradicional de la banca; por otro lado cómo las empresas hacen evolucionar la experiencia y los usuarios buscan una atención personalizada; la tercera tendencia es la importancia que las comunidades de usuarios le otorgan a la sustentabilidad y los desafíos de desarrollo social y humano”

Sebastián Aveille – Líder de alianzas, Microsoft LatinAmerica: “Las startup en general y las fintech en particular tienen un papel fundamental dentro de nuestro ecosistema. Por eso desarrollamos un programa que ayuda a quienes están iniciando a eliminar los obstáculos: apoya a los emprendimientos sin respaldo financiero, permite utilizar nuestra tecnología para montar sus servicios, como así también las herramientas de desarrollo y productividad. Y por último los emprendedores tienen acceso a expertos y mentoría que los ayudará a marcar el camino”.

3- Huawei | Keynote: Digital banking: Global industry trend insight

Cao Leiguang | Managing director de Huawei Cloud Argentina, Paraguay y Uruguay: “A pesar de los diferentes desafíos que tienen hoy las Fintech podemos identificar tres claras oportunidades en la región: por un lado el sistema buy now pay later, que es la gran puerta de entrada para competir con la banca tradicional; el desarrollo inteligencia artificial para agilizar procesos que hoy son repetitivos; y por último la compra y venta inmobiliaria que es un mercado de escaso desarrollo en la región. El desafío que tienen las fintech hoy es mejorar la experiencia del usuarios final y llevar los servicios financieros a una audiencia mucho mayor para crear una sociedad y economía más justas”.

4- La importancia de la UX en Fintech

Emiliano Maza | PM & UX Lead en Facturante: “Es fundamental recabar toda la información del usuario hasta el más mínimo detalle para que el resultado sea una sonrisa cuando termina el proceso de uso de la plataforma. En definitiva es humanizar el proceso tecnológico y evolucionar los hábitos analógicos para que sean más ágiles y flexibles. Es fundamental involucrar a todas las áreas desde el momento cero del desarrollo de la experiencia de usuario”

Malena Martin | CPO & CMO, Banza: “Vemos que en términos de usabilidad cada producto lleva un análisis diferente, tiene su propia lógica, porque en definitiva hay que saber qué es lo que va a hacer el usuario en cada momento con cada producto porque no siempre son los mismos usuarios ni clientes que permanecen en las plataformas. La clave para tener éxito en UX es desafiar constantemente a cada uno de los equipos en el desarrollo de los productos y entender que, como casi todo lo que sucede dentro de una empresa, es parte de una negociación, en este caso con los desarrolladores”.

Pablo Blanco | CFO, Alprestamo: “Desde nuestra historia trabajamos la experiencia del usuario escuchándolo en base a datos, medimos previamente cada uno los puntos de fricción en cada una de las etapas de contacto con el usuario. La experiencia del usuario tiene que estar alineada al negocio de la empresa y en sintonía con el management de la empresa porque en definitiva la UX tienen que estar al servicios de impulsar el negocios”

Victoria Guareschi | Product Director, Lemon Cash: “En términos de experiencia del usuario creemos que la base del éxito es tener buenas narrativas, acercarle propuestas atractivas a los usuarios, no solo en el tono, sino curar todas las experiencias de la plataforma y quitar cada una de las fricciones que pueden aparecer. Cuando tenemos el desarrollo de un nuevo producto reunimos al departamento de product development y product design al mismo tiempo para hacer más exitoso el camino de usabilidad. A veces nos inspiramos en los videojuegos para lograr mejores experiencias”.

5- Keynote Cirenio: Hablemos de Open Banking en Argentina

Fernando Monzon | Co-Founder & CEO, Cirenio: “El Open Banking es una capa de actualización que rodea al sistema bancario, y que permite que el resto del ecosistema pueda innovar de un modo ágil. En la Argentina todavía hay mucha gente subancarizadas, pero con el Open Banking se puede entender la foto actual de esa persona, y llegar con una oferta personalizada a su realidad”

Román Sarria | CEO de Mobbex: “El Open Banking es poner al usuario en el centro y decirle tus datos son tuyos. Cómo empezás a usar esa información que tenés desperdigada por un montón de lugares. Uno de los temas más solicitados era la calificación y la verificación de ingresos, ya que muchos de nuestros clientes terminan en esta moda de buy now, pay later. El Open Banking nos permite asesorar al banco, asesorar al usuario”

Rafael I. Soto | CEO de Modo: “El usuario es dueño de sus datos y decide cómo quiere utilizarlos a nivel de producto, de información, a quién quiere entregársela y para qué. Para que no esté preso de una entidad financiera. En Modo empezamos a jugar con los bancos para entender cuánto los usuarios valoran el tener su información consolidada. Y ahora empezamos la fase de agregador de cuentas, para que la persona tenga que hacer una sola integración para habilitar el consentimiento de la vinculación. Es un servicio que empezamos a habilitar tanto a billeteras como a PSP”.

6- Keynote Equifax: Perfil de los buscadores de crédito en el mundo fintech

Luciano Bernardoni, Sales Manager en Equifax Argentina: “La generación X sigue con mayor participación en la banca, pero incrementó mucho su participación en la fintech, según un estudio reciente que realizamos. Las fintech se fortalecen en esta posición de ser las dadoras de una segunda oportunidad a gente con mal comportamiento previo, y esto lo vemos en el 60% de las personas que consultan o piden un crédito a una fintech, que tienen un score bajo o medio bajo. Y en la morosidad, que en el segmento fintech es mayor que en el total de mercado”.

Matías Juan Karmelic, LatAm Analytics Director de Studio B: “La penetración de las fintech en la población con ingresos de hasta $121.000 pesos es alta, de un 70%. Es bastante marcada la diferencia con el 59% de la población total, donde ya hay otro tipo de competidores y de entidades. Esto habla de una clara tendencia de que los solicitantes de crédito tienen ingresos más bajos y tienen una situación tal vez más postergada y buscan acceso a la financiación y componer así un ingreso más grande a través de los créditos. Nos sorprendió la cantidad de solicitantes que viven en NEA y NOA, donde vemos una penetración del 10%, frente al 7% que tiene la población total”.

7- Fraude y Ciberseguridad en Fintech: abordaje completo

Federico Kirschbaum | CEO & Co-Founder at Faraday: “La seguridad es cultura, se incorpora, se aprende, se testea. Nunca es tarde para entrar en la seguridad. Cuanto antes se entre, más fácil es subir la escalabilidad”.

Federico Hombre | Co-fundador, Whalemate: “Podríamos pensar en por qué nos están atacando más, y por qué no nos estamos defendiendo lo suficientemente bien. La superficie de ataque se está incrementando un montón, hoy estamos conectados por más canales digitales, y tenemos más activos digitales de los cuales se pueden agarrar los atacantes. Y también lo que pasa es que como usuario te agarran distraído, porque se usa sobre todo desde el móvil, y uno está haciendo varias cosas a la vez”.

Mauro Flores | CISO, Technisys: “Hubo un cambio gigante, antes era una investigación más amateur y, con el tiempo, cambió a lo que es hoy, que es una industria mundial. Es más, dos industrias: la ciberseguridad y la ciberdelincuencia. Hoy se incorpora la IA, el análisis comportamentales, y todas las nuevas tecnologías para prevenir el fraude. Es un mundo que evolucionó desde el punto de vista de los que atacan como de los que defienden.

Pablo F. Paccapelo | Director Forensic Services, KPMG: “Hay desde atacantes que recién se inician hasta grupos organizados, que apuntan a empresas que crecen rápido y que por ende necesitan llevar la seguridad al mismo ritmo, y eso a veces es un desafío interesante. Estamos en la revolución social donde todos están publicando en sus redes diferentes cosas, y hace un tiempo atrás era impensado que los atacantes publiquen una encuesta para identificar qué compañías la gente preferiría atacar. Y cuando hacen esto, identificando las firmas target, es porque tienen un pie adentro”.

Silvana Colasurdo | Manager, Penta Security Solutions: “Casi todas las empresas le delegan la seguridad al usuario, que debe chequear la contraseña, tener la doble autenticación, y no es así. Muchas empresas no se dan cuenta que la API de la aplicación está abierta a todo el mundo. Le pusiste muchas trabas al usuario, pero no te das cuenta que la seguridad la tenés que manejar desde el punto de vista del desarrollo. Tenés que desarrollar una app segura, no que sea difícil de usar. La seguridad hay que concebirla desde el momento cero”

8- Fintech-Agro: Tecnología aplicada a las finanzas del campo

Hernán Fernández Martínez | Analista de Mercados y Asesor de Empresas Agropecuarias: “En el campo, en la Argentina, se trabaja con constantes cambios de reglas, entonces acá se está empezando a mirar a las empresas innovadoras como una salida”.

Felipe Lanusse | Gerente General, Bamba: “Buscamos aplicar tecnología para hacer más simple y eficiente la gestión financiera del agro. Tenemos dos segmentos de negocios, uno para empresas y otro para productores. Para estos últimos buscamos dar soluciones sobre pesos argentinos, más un concepto hacia el productos de neobanco agropecuario”

María Fernanda Pascual | Head of Operations, Agrotoken: “Agrotoken es la primera firma de tokenización de commodities. Sus fundadores se preguntaron cómo hacemos para que los granos puedan ser digitalizados y puedan ir hacia el mundo de la criptoeconomía. Nuestros tokens son stablecoins que están respaldados por granos físicos. Pueden usarse para respaldar una tarjeta de crédito, por ejemplo. Hicimos una presentación con VISA. Y vamos a salir listado el token en Ripio, para que cualquier persona pueda invertir en el campo argentino”.

Maximiliano Landrein, CEO Agrofy: “Somos el sitio de agro más visitado del mundo, y hace tres años agregamos al marketplace un medio de pago para poder operar y dar una experiencia al productor. No es lo mismo cómo se paga un tractor, que la hacienda o el canje de grano. En el campo el 70% de lo que se compra se financia, y por eso ahí tenemos un desafío para digitalizar el crédito. Lo que más vendemos son casillas rurales, trailers, tranqueras, postes, alambres. Y el medio más fácil de pago es la tarjeta agro, VISA es la que más se usa. Que los medios de pago que están en Agrofy se puedan usar en los 6000 comercios que están en la plataforma”.

Estefania Semprum | Key Account Manager, Agripay: “Que el productor pueda pagar con granos es muy innovador. Se pueden comprar productos y servicios y también comprar por medio de Agripay. La idea es que, en este momento, se pueda consumir mínimo una tonelada de soja. El grano es una reserva de valor, por eso que el productor lo pueda tener hasta último momento antes de la transacción es muy valorado”.

9- Legales: cómo preparar una startup Fintech para los distintos ciclos de financiamiento

Agustina Perez Comenale | Abogada especializada en tecnología y Profesora en la Universidad de Montevideo:”Cuando una startup empieza un proyecto debe contemplar la pata legal, lo regulatorio, porque se puede tener que parar el proyecto si esto no se analiza previamente”.

Alfonso Martel | Head of Compliance, Lemon Cash (Argentina): “Más que un programa de compliance, lo que implementamos en Lemon Cash fue un programa de integridad. Compliance es una materia de estudio, que cambió sustancialmente, que ahora está relacionado al GRC. Te permite entender en qué tenés que cumplir”.

Emilio Pfeffer | Chief of Staff & Legal, Xepelin (Chile): “Lo primero es concentrarse en armar una buena estructura legal. Cuando uno parte como startup se parte desde cero, no hay nada hecho. No hay nada glamoroso. Como encargado legal uno tiene que saber encontrar el equilibrio entre eliminar fricciones o no agregar, y mirar los requerimientos legales”

Jeffrey Lehtman | Member, Miller & Chevallier (USA): “Las expectativas de los inversionistas van a depender del apetito de riesgo, la etapa en la que se encuentra la startup y si van a tomar el control de la misma. Es importante si el inversionista se va a considerar un accionista mayoritario, con control de la empresa. Porque esto trae mayores riesgos, y por eso tendrá más expectativas en cuanto a compliance”.

Romina Olivera | Compliance Officer, Poincenot Tech Studio (Argentina): “La estrategia principal es conocer cuáles son las necesidades específicas de nuestros clientes. Podemos encontrarnos enfrente como una entidad nativa digital, y para ésta será más sencillo una herramienta tecnológica más. Distinto va a ser el caso de una empresa que sea más tradicional. Conocer las áreas de compliance de nuestros clientes para poder adaptar la solución tecnológica, y también dar capacitación a las áreas que tienen contacto con las herramientas”.

Agustina Atlante, co-fundadora de Finlaw: “Resulta fundamental que las startups fintech tengan un abordaje de compliance robusto desde etapas tempranas, ya que resultará en un facilitador para el desarrollo del emprendimiento. Agradezco que como abogados de la industria nos hayan brindado información tan valiosa, ya que creemos que es fundamental estar preparados en las áreas legales y de compliance en todos los estadios de la startup a fin de contar con una estructura sólida y confiable para los inversores”.

10- La optimización: el nuevo motor de crecimiento

Ignacio Giussani | Regional Sales Manager LATAM de Salesforce: “¿Qué es la optimización? Hacer más, utilizando menos, pero en un buen sentido. A partir de la pandemia nos dimos cuenta que tenemos que reutilizar lo que tenemos. La banca, las fintech, es un concepto que ya tenían asimilado, y se apalancan en la tecnología para hacerlo. Cuidemos al cliente, poniéndolo en el centro por sobre todas las cosas. Después encontremos internamente la forma de crecer de modo orgánico, siendo sustentables a largo plazo. Y, por último, entendamos este nuevo contexto de optimización, en el sentido más amplio de la palabra.”