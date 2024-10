1er Foro Nacional de Ciberseguridad busca lograr un México Ciberseguro

Por staff

13/10/2024

(México) Si lo que genera el cibercrimen fuera una economía, sería la tercera del mundo después de Estados Unidos y China , por lo que el fin del 1er Foro Nacional de Ciberseguridad, es colocar el tema en la agenda pública nacional, para que todos los actores comiencen a tomar acciones y lograr un México Ciberseguro.

En el marco de la inauguración de dicho Foro, organizado por la Alianza México CiberSeguro, que se realizó en las instalaciones de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), se dieron cita expertos nacionales e internacionales en ciberseguridad, quienes buscan unificar esfuerzos por un México CiberSeguro.

Ernesto Ibarra, fundador de la Alianza, resultó que México vive un momento muy oportuno para lograr una gobernanza de Ciberseguridad, urge desarrollar, colaborativamente, una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que, junto con la regulación, establezca gobernanza, colaboración y cultura de Ciberseguridad.

Dentro de las participaciones, destacó la intervención de Mari Pilly Loo Castillo, Líder del grupo de Género, quien precisó que en la política pública de México debe incluirse el tema de género, es decir la participación de las mujeres en la ciberseguridad y sobre todo cuidar el tema de la violencia digital en niños y mujeres.

Orestes Balderas – Director de Transformación Digital SCITUM, empresa del Grupo Carso, se congratuló por la participación de los ponentes en el foro organizado por la Alianza en beneficio de la sociedad.

Se resaltó la convivencia, en el marco de este Primer Foro Nacional de Ciberseguridad, de los diferentes sectores: la industria, el gobierno, y las empresas, ya que se dijo que toda persona que tenga un aparato en sus manos, tiene una gran responsabilidad en el manejo de los mismos.

Asimismo, Claudia Escoto, integrante del Consejo Directivo de la AMCS, afirmó que como parte de la transformación digital que ha anunciado la Presidenta Claudia Sheinbaum, es relevante destacar el papel que tendrá la ciberseguridad, y que se creen sinergias de colaboración entre las organizaciones públicas, las organizaciones privadas, la academia, los expertos, y todas las personas interesadas en el tema.

Los asistentes coincidieron en que el Foro es un espacio para crear soluciones y lograr políticas públicas, en un ámbito digital para poder hacer que las acciones mejoren los servicios públicos, y se pueda garantizar la información segura.

En su turno, Luis Miguel Dena, Secretario General AMESP, dijo que no hay herramienta que funcione , si no hay conciencia y no hay gobierno que pueda atender de manera solitaria, y destacó que es necesario fortalecer el sistema de inteligencia, atendiendo los derechos humanos,el respeto al ciudadano y a sus empresas, a sus organismos, a sus asociaciones, por que dijo “eso es lo que permite la suma, una suma consciente de que la seguridad y la ciberseguridad, frente a los mercados ilícitos en cada una de las industrias, frente al creciente número de ataques, si no somos conscientes, ningún gobierno y ninguna herramienta será suficiente”.

Agustín Tiburcio, Director del Comité Nacional de TI de index, resaltó la importancia de la ciberseguridad para el desarrollo de la industria y la necesidad de la colaboración.

Finalmente, afirmaron que se necesita la suma de las experiencias de todos los expertos para la confección de una Ley de Ciberseguridad, en el marco de los derechos humanos, y sobre todo la protección de los datos personales.

Estuvieron presentes en este 1er Foro Nacional de Ciberseguridad: Manuel Díaz – Oficial de Ciberseguridad y Protección de la Privacidad en Huawei México.

– Orestes Balderas – Director de Transformación Digital SCITUM

– David Taboada – Presidente del ConsejoSI (consejo de seguridad de la información y ciberseguridad, a.c.)

– Mari Pilly Loo Castillo- Líder del grupo de Género

– Pablo Corona – Presidencia NYCE

– Alejandra Pineda – Directora General BTechC

– Agustín Tiburcio – Director del Comité de Tecnologías de la Información en INDEX Nacional, y Consejo Directivo de la AMCS

– Ernesto Ibarra – Fundador y coordinador de la Alianza México Ciberseguro. AMCS y Presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital (AMCID)

– José Luis Ponce – Director de TIC en ANUIES

– Luis Miguel Dena – Secretario General AMESP

– Alejandra Herrera – Académica Universidad Iberoamericana

– MariCarmen García De Ureña – CEO Secure Information Technologies

– Netzer Díaz – Director del CIAPEM

– Claudia Escoto – Consejo Directivo de la AMCS

– Froylán López – Secretario Técnico del Comité ANUIES-TIC

– Cristina Hernández – Directora General de SCITUM

– Mario Jr. Ureña García – Consultor Sr. Secure Information Technologies

