2ONE® Nicotine Pouches se une a MBM Motorsports en el patrocinio de multi-carreras

30/10/2024

Josh Bilicki y Chad Finchum arrancarán en 2ONE Pouches No. 66 NASCAR Cup Series

STATESVILLE, Carolina del Norte, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Motorsports Business Management (MBM Motorsports) firmó un acuerdo de patrocinio multi-carreras con 2ONE® Nicotine Pouches (“Twenty-One”) para concluir el campeonato NASCAR Cup Series 2024. El Ford Mustang Dark Horse No. 66 2ONE Nicotine Pouches / Coble Enterprises correrá en Martinsville Speedway con el piloto Josh Bilicki, el domingo 3 de noviembre y en Phoenix Raceway con el piloto Chad Finchum el domingo 10 de noviembre.

Vincent Schuman, director ejecutivo de 2ONE Labs, dice: “Con este patrocinio realmente estamos tratando de retribuir en algo a los fanáticos adultos de carreras que ya están disfrutando de la experiencia del nicotine pouch 2ONE, y para los consumidores que podrían estar menos familiarizados con nuestros sabroso pouches, creemos que el patrocinio 2ONE ofrece una manera significativa de ver el visual de una marca líder, cubierta en un gran auto de equipo en algunas carreras verdaderamente clásicas”.

Josh Bilicki correrá en el Martinsville Speedway por quinta vez en su carrera en la NASCAR Cup Series en el Xfinity 500. El nativo de Menomonee Falls, Wisconsin, tiene un mejor resultado de Copa en esta pista en 23 lugar en 2021.

“Martinsville es uno de mis circuitos favoritos del campeonato”, dijo el piloto de 29 años, que ahora superará las 100 participaciones en la serie principal. “Estoy agradecido con Carl (Long) y todo el equipo de MBM por tenerme de vuelta para otra carrera, ya que siento que la consistencia es clave para construir este programa. En cada carrera hemos mejorado un poco y el equipo continúa conociendo más este auto, así que estoy muy emocionado por Martinsville “.

Chad Finchum hará su debut en la serie principal de Phoenix Raceway en la carrera del Campeonato de la Serie de la Copa NASCAR el domingo 10 de noviembre. El nativo de Knoxville, Tennessee, tiene cinco participaciones en NASCAR Xfinity Series en Phoenix, incluyendo un Top 20 en 2019 y un Top 25 en 2020.

“Estoy muy emocionado de volver al volante en Phoenix Raceway”, dijo el piloto de 30 años. “Es una pista muy divertida y única, y dado que es el fin de semana del campeonato de NASCAR, siempre agrega un poco más de presión y emoción. He tenido algunas carreras realmente buenas allí a lo largo de los años en la Serie Xfinity, pero esta será mi primera participación en la Copa en el circuito. ¡Espero con entusiasmo terminar el año con una nota fuerte!”

El propietario del equipo MBM Motorsports, Carl Long, agregó sus comentarios sobre lo que significa para él el patrocinio de 2ONE Pouches.

“Estoy muy orgulloso de promover un nuevo producto alternativo al tabaco de 2ONE. Crecí en Roxboro, Carolina del Norte, en una granja de tabaco. Muchas personas que conocí mantenían tabaco remojado o masticado en la boca la mayor parte del día. Este producto con una variedad de sabores evita que los usuarios tengan que acarrear una botella de saliva con ellos. Tengo amigos que tenían un círculo desgastado en el bolsillo trasero de sus jeans durante años donde cargaban la lata de remojo. Obtendré 2ONE como mi marca imprescindible la próxima vez que compre en un Circle K. ¡Alcanzará fácilmente en el mismo lugar en el bolsillo de sus jeans!”

“Así como la variedad de sabores que ofrece 2ONE, me enorgullece ofrecer una variedad de oportunidades a los pilotos. Josh Bilicki y Chad Finchum continuarán haciendo un buen trabajo al volante para MBM”.

El socio del equipo desde hace largo tiempo, Coble Enterprises, se expondrá de manera destacada en el capó del auto No. 66 en Martinsville Speedway y regresará al equipo como patrocinador asociado en Phoenix Raceway.

“Me gustaría agradecer a Coble Enterprises por llevar su principal patrocinio de la carrera de Phoenix a Martinsville para permitir que 2ONE aparezca en todas las ubicaciones principales en el automóvil para el final de la temporada”, dijo Carl Long.

Las 2ONE Nicotine Pouches / Coble Enterprises No. 66 competirán dos veces en la cadena NBC para concluir la temporada 2024 de la NASCAR Cup Series. El Xfinity 500 en Martinsville el domingo 3 de noviembre comienza a las 2 p.m. ET, y la Competencia NASCAR Cup Series en Phoenix el domingo 10 de noviembre comienza a las 3 p.m. ET.

Acerca de 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.: Fundada por los pioneros en la producción de nicotina sintética, 2ONE Labs se especializa en ofrecer los productos de nicotina sin tabaco más innovadores a los consumidores adultos que buscan una alternativa a otros productos de tabaco. Para más información comuníquese con, 21Pouches.com . 2ONE® es una marca comercial registrada de 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, NV. Todos los derechos reservados.

Acerca de Coble Enterprises

Coble Enterprises es una firma de inversión inmobiliaria con sede en la soleada Sarasota, Florida. Coble Enterprises se especializa en la administración personalizada de propiedades residenciales y comerciales. Para más información visite, Coble-Enterprises.com .

Acerca de MBM Motorsports

Motorsports Business Management LLC, que opera como MBM Motorsports, es un equipo profesional estadounidense de carreras de stock cars con sede en Statesville, Carolina del Norte, propiedad de Carl Long. MBM Motorsports compite actualmente en NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series y NASCAR Craftsman Truck Series. Para más información visite, MBMMotorsports.com . Siga al equipo en Facebook , Instagram y X .

