3 Meses de Apple Tv+ gratis para usuarios de Smart TV LG

Por staff

06/09/2023

LG Electronics (LG) ofrece a los usuarios elegibles de LG Smart TV en 81 países la oportunidad de disfrutar de tres meses gratis de Apple TV+. Los propietarios de Smart TVs LG de 4K y 8K compatibles (modelos 2018 y posteriores) pueden canjear la prueba gratuita de 3 meses dentro de la aplicación de Apple TV a partir del 31 de agosto y hasta el 12 de noviembre.



Apple TV+ ofrece dramas y comedias premium, películas, documentales y entretenimiento para niños y toda la familia, incluidas las exitosas series “Silo”, “Hijack”, “Foundation”, el fenómeno global ganador del premio Emmy “Ted Lasso”, así como la próxima tercera temporada del drama ganador del Emmy, SAG y Critics Choice “The Morning Show” y la nueva serie limitada “Lessons in Chemistry”, protagonizada y producida por la ganadora del Premio de la Academia Brie Larson. Las peliculas más esperados que llegarán pronto a Apple TV + incluyen la aclamada “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, “Napoleon”, protagonizada por el ganador del Premio de la Academia Joaquin Phoenix, del director nominado al Premio de la Academia Ridley Scott y producida por el mismo Scott y el nominado al Premio de la Academia Kevin Walsh; el thriller de espías repleto de estrellas “Argylle”, con Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose y Samuel L. Jackson, y más.



LG trabaja constantemente para ofrecer la mejor experiencia de visualización con una amplia biblioteca de contenido, calidad de imagen de vanguardia y audio inmersivo. Además, todos los televisores inteligentes LG facilitan a los espectadores el descubrir y disfrutar del mejor contenido a través de la plataforma webOS que es intuitiva y fácil de usar.

