3 puntos de verificación digital para startups para reclutar talento

Por staff

11/12/2023

En el mundo de las startups, el éxito y el crecimiento están intrínsecamente ligados a la calidad de su equipo. Mantener un equilibrio efectivo entre los recursos disponibles y la productividad es esencial, lo que hace que la selección y contratación de talento sean aspectos críticos en su trayecto.

“Las startups en México están adoptando estrategias novedosas para atraer a los mejores talentos, con un enfoque especial en la validación de identidad digital de los candidatos (procesos que antes se hacían de forma manual y tomaban mucho tiempo, además de ser poco precisos). Hoy en día esta práctica se ha convertido en un factor clave para autenticar la información proporcionada por los postulantes y minimizar riesgos, fortaleciendo así la credibilidad de la empresa”, explica Ricardo Robledo, director y fundador de Tu Identidad, empresa especializada en validación de identidad.

La encuesta Escasez de Talento México 2023, realizada por Manpower Group, revela que las habilidades más buscadas por los empleadores son la confiabilidad y la autodisciplina (31%), la resiliencia y adaptabilidad (29%), así como la colaboración y el trabajo en equipo (29%). Estas cualidades son cruciales en un entorno laboral en constante evolución, donde la adaptación y la confiabilidad son esenciales.

Se estima que la tercera razón por la cual una empresa no tiene éxito se debe a una mala selección de personal para configurar los equipos de trabajo, lo cual sólo es superado por otras causas como la falta de fondos o la poca necesidad de un producto en el mercado, según un informe de Adecco.

Un debido proceso de verificación de antecedentes, una revisión minuciosa de documentos oficiales, la aplicación de pruebas específicas y la adopción de tecnologías especializadas son algunas de las formas en que las startups pueden asegurar la legitimidad de la información proporcionada por los candidatos.

Un estudio de CB Insights indica que el 14% de los emprendimientos que fracasan lo hacen por no contar un equipo adecuado, por ende para Tu Identidad existen 3 check points que toda startup debe verificar al momento de reclutar talento:

Validación de identificaciones oficiales

Implementar procesos de verificación de documentos oficiales como la credencial de elector o el comprobante de domicilio asegura que las compañías contraten personal confiable. Lo anterior se vuelve imprescindible cuando los nuevos colaboradores desempeñan labores como el resguardo o traslado de bienes y productos de la compañía o bien representan a la empresa ante diversas instancias.

Revisión en listas negras o registros de antecedentes

Verificar si un candidato está en listas negras ayuda a proteger a la empresa de posibles riesgos. Algunos candidatos podrían haber sido despedidos previamente por razones éticas, legales o de desempeño, lo que podría ser un indicio de futuros problemas si son contratados.

“Dependiendo del sector y la regulación, algunas empresas están obligadas a realizar verificaciones de antecedentes como parte de sus procesos de contratación no sólo para cumplir con los requisitos legales y regulatorios sino también para mantener la confianza entre colaboradores, clientes y proveedores”, argumenta Robledo.

Validación de documentos académicos o experiencia profesional

La falta de validación de documentos alusivos a la preparación académica o experiencia profesional de un candidato a una vacante puede exponer a la startup a una serie de riesgos significativos como la contratación de personal no calificado, fraude, engaño, así como problemas legales o incluso la pérdida de credibilidad y reputación de la compañía.

“Si un candidato presenta información falsa acerca de su formación o experiencia conlleva no solo a que el colaborador no cuente con las habilidades y conocimientos para el puesto, sino que la reputación de la compañía puede verse afectada al contar con personal, por ejemplo médicos o abogados que no están autorizados o certificados para brindar servicios a la población”, advierte el fundador de Tu Identidad.

En síntesis, la revisión minuciosa de documentos oficiales y la verificación de antecedentes con el uso de herramientas tecnológicas son algunas formas en que las startups pueden asegurar la legitimidad de la información proporcionada por los candidatos y de esta forma mejorar los procesos de reclutamiento.

