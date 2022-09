3 tecnologías que darán forma al futuro del metaverso y la experiencia humana

Por staff

01/09/2022

En el transcurso de 2021, la palabra “metaverso” pasó a ser de uso común, lo que inspiró un animado debate mundial sobre lo que representa, si ya está aquí y quién será su propietario. Pero en 2022 todavía no tenemos una definición aceptada de lo que es. Esto ha sido satirizado en el sitio web de tecnología The Verge: “tal vez hayas leído que el metaverso reemplazará a Internet. Tal vez se supone que todos debemos vivir allí. Tal vez Facebook (o Epic, o Roblox, o docenas de empresas más pequeñas) estén tratando de tomar el control. ¿Y tal vez tenga algo que ver con las NFT?

Para explorar las posibles implicaciones del metaverso, necesitamos entender exactamente qué es. Los intentos de una definición se pueden clasificar en tres escuelas de pensamiento.

El metaverso en teoría

– El metaverso como producto o servicio

En enero de 2020, el autor e inversor Matthew Ball publicó la descripción del metaverso a la que se hace referencia con más frecuencia: “una red expansiva de mundos y simulaciones 3D persistentes y en tiempo real que […] pueden ser experimentadas sincrónicamente por un número ilimitado de usuarios, cada uno con un sentido individual de presencia.”

Según su definición, el metaverso es un producto o servicio, con siete atributos principales que incluyen persistencia, sincronicidad e interoperabilidad. El estratega de tecnología Ben Thompson ha argumentado, sin embargo, que esta descripción, de hecho, no está muy lejos de lo que Internet ya es y hace, solo que “con una capa 3D encima”.

– El metaverso como lugar

El metaverso también se ha descrito como un lugar donde los usuarios pueden conectarse, interactuar y transferirse a sí mismos y sus pertenencias a través de múltiples ubicaciones digitales. Los ejemplos que me vienen a la mente incluyen plataformas de juegos y creadores como Roblox, Fortnite de Epic Games o Core de Manticore Games, en las que los jugadores y sus avatares pueden pasar sin problemas de un mundo virtual a otro.

– El metaverso como momento

Más recientemente, el empresario emergente Shaan Puri ideó otra definición, describiendo el metaverso como un punto en el tiempo. Específicamente, el metaverso es el momento en el que nuestras vidas digitales (nuestras identidades, experiencias, relaciones y activos en línea) se vuelven más significativas para nosotros que nuestras vidas físicas. Esta perspectiva pone el foco en la experiencia humana, haciendo que la transición al metaverso sea un cambio sociológico en lugar de uno tecnológico.

El metaverso en la práctica



La tercera definición es convincente en parte porque se enfoca en aquellos que realmente construirán y usarán el metaverso: las personas. Responder preguntas sobre cómo se vería y se sentiría el metaverso, en lugar de reflexionar sobre sus características, podría resultar un punto de vista útil para predecir la ola de cambio socioeconómico que se espera que desate el metaverso. Después de todo, el futuro lo construyen pragmáticos despiadados; no los teóricos de sillón que “deambulan por el bosque de sus propias palabras”.

Y si los tecnólogos tienen razón en que 2022 separará a los pensadores de los constructores, entonces los avances técnicos de los últimos años producirán los primeros pasos de este año para hacer realidad el metaverso. El progreso se atribuirá, en gran parte, a unidades de procesamiento de gráficos (GPU) en constante mejora, motores 3D fotorrealistas, generación de contenido más rápida a través de video volumétrico e inteligencia artificial, la creciente prevalencia de la computación en la nube y 5G, así como a sistemas más sofisticados y mejores. – Infraestructura blockchain entendida.

Pero desde la perspectiva de la experiencia humana, un desarrollo se destaca por encima de todos los demás: las tecnologías de realidad extendida (XR). Estos incluyen la realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) y las interfaces cerebro-computadora (BCI), que en conjunto se posicionan como las próximas plataformas informáticas por derecho propio.



XR ha progresado rápidamente hacia la adopción generalizada, con predicciones de que los auriculares VR y AR superarán los envíos globales de consolas de juegos a partir de 2024. Y al igual que la introducción de la computadora personal y los teléfonos inteligentes antes que ellos, se espera que la adopción amplia de los auriculares XR por parte de los consumidores revolucionará las experiencias digitales humanas y es probable que proporcione los puntos de entrada de elección al metaverso.

La cuestión de qué tecnología XR prevalece en última instancia es objeto de discusiones acaloradas en la sala de juntas, movimientos de tablero de ajedrez corporativo y actividad de inversión elevada.

El metaverso de hoy: la realidad virtual como “escape digital”



En los próximos años, se espera que el metaverso se manifieste principalmente a través de la realidad virtual, un mundo digital alternativo que se puede utilizar para una variedad de propósitos personales y empresariales. Los recientes anuncios de alto perfil de Meta Platforms (anteriormente Facebook), Microsoft y Sony sugieren que los auriculares como Meta Quest o Sony PSVR serán las opciones de los consumidores para navegar en entornos 3D interactivos y sociales.

La realidad virtual se centra en crear una sensación de presencia digital, que según muchos expertos será clave para crear una experiencia atractiva y retener a los usuarios. Mark Zuckerberg afirma que el metaverso, en forma de videojuegos populares, ya está aquí. Muchos expertos en tecnología esperan que Meta adquiera una importante franquicia de juegos en 2022, luego de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por $ 68.7 mil millones y la compra de Bungie por parte de Sony por $ 3.6 mil millones. La aplicación Oculus de la compañía (que pronto se llamará Meta Quest) lideró la tienda de aplicaciones en esta temporada navideña, durante la cual Meta pudo haber vendido hasta dos millones de auriculares VR.



Esta visión mantiene una separación entre nuestro ser digital y físico. La realidad virtual solo reemplazará ciertos aspectos de la experiencia humana. Los críticos afirman que confiar en un puñado de dispositivos de realidad virtual y fabricantes de contenido para construir el metaverso replicará, o incluso reforzará, los “jardines amurallados” que existen hoy en Internet: ecosistemas distintos y cerrados que son controlados por el operador.

Este es un fuerte contraste con el futuro previsto por los defensores de la Web 3, quienes creen que el metaverso debería actuar como un contrapeso al poder que tienen las grandes empresas de tecnología. Debe ser una oportunidad para descentralizar la experiencia, el control y la monetización de internet a favor de sus usuarios (o ciudadanos) y creadores de contenido.

Metaverso a corto plazo: realidad aumentada para mejorar, no reemplazar, la experiencia humana



“Mucha gente está hablando de ‘el metaverso’ en estos días. Después de dieciocho meses de Zoom, Netflix y Doordash, puedes contar conmigo, al menos en la forma en que la mayoría de la gente imagina”, escribió John Hanke, director ejecutivo de la empresa de tecnología Niantic en una publicación reciente de blog. Argumentó que la tecnología digital no debería competir con la realidad física y que la mayoría de las personas no disfrutan de experiencias prolongadas dentro de los mundos virtuales. Según Hanke, el metaverso debería mejorar, en lugar de reemplazar, las experiencias humanas.



Él no es el único en articular este argumento: Philip Rosedale, quien supervisó Second Life, una plataforma social en línea lanzada en 2003, ha argumentado recientemente que el metaverso “no es para todos”. Pero la visión de Niantic se basa en la realidad aumentada (AR), que, a diferencia de la VR, no cubre ni reemplaza completamente el campo de visión del usuario. Los defensores de AR afirman que el metaverso del futuro se basará en la síntesis de los mundos físico y digital. La última ronda de financiación valoró a Niantic en 9.000 millones de dólares, lo que sugiere que al menos algunos inversores están de acuerdo.

Los lanzamientos de productos AR recientes y futuros de compañías como North (Google), Snap, Nreal y Tilt Five demuestran el potencial de AR, junto con las limitaciones que deben superarse para que realmente despegue. Pero con las empresas involucradas en una guerra de talentos tecnológicos y los rumores de nuevo hardware de la talla de Apple, el “momento iPhone” de AR puede no estar muy lejos.

Metaverso a largo plazo: interfaces cerebro-computadora, la ‘plataforma final’



Quizás la visión de mayor alcance para el metaverso involucra interfaces cerebro-computadora (BCI). Todos los modelos de XR hoy en día se basan en pantallas y sistemas de control tradicionales, incluso si algunos dispositivos también han trabajado con los sentidos del tacto y el olfato. Las BCI tienen como objetivo reemplazar las pantallas y el hardware físico por completo. La tecnología como Neuralink requiere neurocirugía para implantar dispositivos en el cerebro, una idea que intriga y desalienta simultáneamente a muchos consumidores potenciales. Los investigadores también han utilizado interfaces neuronales para restaurar la capacidad de hablar y escribir en personas que han sufrido pérdida del habla.



En el contexto del metaverso, la empresa de juegos y tecnología Valve anunció el año pasado una exploración de BCI, junto con OpenBCI, los desarrolladores de los auriculares no invasivos Galea. Las aplicaciones variarán desde juegos hasta atención médica. Después de expandir su asociación para incluir MIT Media Lab y Tobii, OpenBCI recientemente recaudó fondos para construir un “sistema operativo de la mente”. El éxito representaría un gran paso hacia una visión que realmente integre la tecnología en la experiencia humana.

Los peligros de predecir los desarrollos tecnológicos



Hay muchas formas diferentes en las que el metaverso podría desarrollarse, todas dependientes de un ecosistema de investigación, innovación, inversión y política. Cualquier esfuerzo por predecir los ganadores es notoriamente poco fiable. Si el metaverso se materializa, es probable que se expanda a experiencias que no podemos predecir, y cualquiera que afirme con certeza que sabe lo que sucederá probablemente carezca de la flexibilidad del curioso optimismo.