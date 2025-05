32 % de los trabajadores en España afirma utilizar herramientas de IA

15/05/2025

(España) Radar Digital Mutualidad, el centro de investigación digital del sector asegurador de Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro que ofrece soluciones para cubrir necesidades en materia de previsión y ahorro, ha presentado su nuevo informe “Impulsando la transformación digital entre los empleados: estrategias y herramientas”, en el que analiza la situación actual de la transformación digital de los empleados y en el que señala el perfil del trabajador que usa IA en el entorno laboral en España: hombre (59 %), menor de 35 años (62 %) y con estudios universitarios (76 %), evidenciando así la existencia de una brecha de inclusión tecnológica en los entornos profesionales.

El estudio subraya que el éxito de la transformación digital no depende exclusivamente de la tecnología, sino del compromiso activo de las personas dentro de las organizaciones. En este contexto, el informe de Radar Digital Mutualidad recoge que, según estudios recientes, el 32 % de los trabajadores en España afirma utilizar herramientas de inteligencia artificial en su día a día laboral, lo que supone un avance significativo respecto al 23 % registrado en 2023. Sin embargo, solo el 20 % de quienes hacen uso de estas tecnologías ha recibido formación específica, lo que refuerza la necesidad urgente de invertir en el desarrollo de competencias. De hecho, el 89 % de los empleados quiere mejorar sus habilidades digitales y el 88 % busca soluciones tecnológicas por su cuenta, aunque uno de cada cuatro (25 %) no dispone de acceso a estas herramientas en su entorno de trabajo. Esta situación pone de manifiesto una oportunidad clara para reforzar la estrategia formativa de las organizaciones, en línea con los datos del ONTSI, que indican que el 78 % de los trabajadores españoles demanda capacitación en tecnologías digitales e inteligencia artificial.

María Galván, subdirectora general de Organización y Tecnología, declara: “El éxito de la digitalización en las organizaciones pasa más por las personas que por la tecnología. Por ello, invertir en formación en nuevas tecnologías y en la digitalización como un elemento clave de la cultura colaborativa ya no es opcional: es la clave para competir en la nueva era del trabajo. Este informe de Radar Digital Mutualidad demuestra la necesidad de involucrar a los equipos en la transformación digital de las compañías”.

Entre los principales hallazgos, el informe indica también que el 82 % de los líderes empresariales considera prioritaria la transformación digital, y un 96 % ya mide su impacto, si bien los enfoques para hacerlo varían. Entre ellos, también se identifica una brecha en habilidades digitales, ya que el 63 % de los líderes reconoce la falta de capacitación y solo el 17 % cree tener las competencias necesarias.

La estrategia de transformación digital que plantea el informe está alineada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, especialmente el ODS 4 (Educación de calidad), el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura). Al apostar por la formación continua, la inclusión digital y la creación de entornos laborales innovadores, Radar Digital Mutualidad refuerza su compromiso con un desarrollo sostenible que sitúa a las personas en el centro del progreso tecnológico.

El cambio, mejor con rostro humano

El estudio subraya que involucrar activamente a los empleados desde el inicio del proceso de cambio, comunicar con transparencia y fomentar el aprendizaje entre pares son prácticas que marcan la diferencia entre las compañías que abordan con éxito la transformación digital y aquellas que se frustran en el camino y terminan por abandonar, lo que les resta competitividad en un entorno tan dinámico como el actual.

Jacinto Martínez, director de Tecnología de la compañía, señala: “El verdadero éxito digital no consiste solo en formar en herramientas, sino en generar una cultura de innovación y confianza. En Mutualidad creemos en un cambio tecnológico con rostro humano, donde los equipos estén involucrados, acompañados y reconocidos como protagonistas del proceso”.

Pablo López-Aranguren, responsable del Área Digital en Mutualidad, comenta: “El informe concluye que la transformación digital no será sostenible si no se pone a las personas en el centro. Apostar por su formación, implicación y bienestar no es solo una cuestión ética o cultural, sino una condición imprescindible para competir en un mercado cada vez más dinámico y tecnológicamente avanzado”.

Cinco áreas de actuación

Este estudio de Radar Digital Mutualidad también identifica varias barreras recurrentes que obstaculizan el proceso de adopción de la tecnología entre los empleados: resistencia al cambio, carencia de habilidades, falta de colaboración interdepartamental y ausencia de incentivos.

El informe destaca que una estrategia efectiva de transformación digital debe centrarse en la tecnología, sí, pero sin dejar de poner el acento en las personas. En este sentido, plantea cinco grandes líneas de actuación para acompañar a los empleados en este proceso de cambio:

Formación continua y personalizada.

Las compañías más avanzadas están apostando por modelos híbridos de aprendizaje (presencial, virtual, gamificado o entre pares) adaptados al ritmo y nivel de cada empleado. Plataformas como TalentLMS, utilizadas por empresas como Amazon, Meta o Duolingo, permiten crear itinerarios formativos flexibles, interactivos y adaptables a equipos distribuidos.

Reconocimiento y sistemas de incentivos.

Herramientas como Vantage Rewards, basadas en inteligencia artificial, permiten personalizar la experiencia del empleado, reconocer logros y mejorar el clima laboral. El estudio subraya que el reconocimiento, tanto monetario como no monetario, es uno de los factores que más incide en el compromiso del empleado con la estrategia digital de la empresa.

Entornos colaborativos y dinámicas participativas.

Herramientas como Miro o Mural han demostrado su eficacia en la mejora de la productividad, la innovación y la satisfacción del equipo, especialmente en entornos híbridos o remotos. Al facilitar la co-creación y la participación activa, estas plataformas contribuyen a que los empleados se sientan parte del proceso de transformación, no meros espectadores.

Plataformas de adopción digital (DAP) y herramientas para aprender en remoto.

Estas soluciones, como Whatfix o Userlane, actúan como asistentes inteligentes que guían a los empleados en tiempo real mientras interactúan con nuevas aplicaciones, evitando errores y acelerando el proceso de aprendizaje. Su impacto se refleja en una mayor eficiencia, una reducción de la dependencia del soporte técnico y una integración más rápida de las herramientas digitales en la operativa diaria.

Medición de la adopción con foco en la experiencia del empleado.

En este punto, se recomienda utilizar métricas integrales como el modelo HEART de Userlane, que evalúa cinco factores clave: felicidad, engagement, adopción, retención y éxito de las tareas. Este enfoque permite a las organizaciones identificar áreas de mejora y ajustar sus estrategias de forma ágil y eficaz.

Compromiso con un futuro digital inclusivo

Con este informe, reafirma su vocación de generar conocimiento útil y aplicable para el sector asegurador. Su objetivo es contribuir a que las organizaciones avancen hacia un modelo de transformación digital inclusivo, en el que la innovación tecnológica y el bienestar de los empleados vayan de la mano, generando así un impacto positivo en la competitividad empresarial y en la sociedad en su conjunto.

