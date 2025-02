5 conceptos de finanzas digitales que hay que entender para 2025

Por staff

18/02/2025

(México) La digitalización de la banca dejó de ser un reto hace tiempo, sin embargo, a pesar de la penetración de los dispositivos móviles y el internet, la adopción de servicios financieros digitales en México todavía tiene áreas de oportunidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2023 (ENDUTIH) menos de la mitad de los usuarios de internet lo utilizan para realizar compra y venta de servicios o para el manejo de servicios financieros. La misma encuesta, arroja que la mayoría (más del 80 %) de los mexicanos con acceso a internet lo utilizan para productos de entretenimiento o acceso a redes sociales.

Ernesto García, CEO de AurumCore explica que “El potencial de aplicación y adopción de servicios financieros digitales para los mexicanos, particularmente los no bancarizados, es altísimo, gracias a iniciativas de Open Banking o la implementación de nuevas herramientas tecnológicas como Buy Now, Pay Later que pueden verse implementadas en plataformas de nueva generación que no pertenecen a la banca tradicional”.

AurumCore sirve como un aliado para la integración de servicios financieros en instituciones que faciliten la transición hacia un ecosistema financiero digital más eficiente y dinámico, lo que permite a las empresas ofrecer soluciones más inclusivas y adaptadas a las necesidades del mercado actual.

De cara al 2025 y con el objetivo de promover la adopción eficiente e informada de nuevos productos y servicios financieros, AurumCore presenta a continuación algunos conceptos con los que los mexicanos quizá ya estén familiarizados, pero cuyo alcance y beneficios aún podrían desconocer. Estos conceptos destacan la importancia de utilizar de manera responsable los servicios financieros digitales disponibles, impulsados por la implementación de estas tecnologías.

Open Banking: no es un concepto nuevo; sin embargo, aún no se ha consolidado completamente en el desarrollo de productos y servicios en México. Las iniciativas de Open Banking facilitan el acceso y el intercambio de datos financieros entre clientes, diferentes entidades y proveedores de servicios. Mediante la implementación de APIs, los consumidores pueden autorizar de forma segura el intercambio de información para acceder a servicios como créditos o planes de ahorro. El desafío para estas iniciativas en 2025 será generar confianza en los usuarios, promoviendo una autorización y gestión eficiente del intercambio de datos que contribuya a construir el perfil financiero digital de cada persona.

Finanzas integradas (Embedded Finance): se refiere al proceso de incorporar servicios financieros directamente dentro de plataformas no financieras como sitios de e-commerce, redes sociales o servicios de streaming. Si bien la práctica no es nueva, para este 2025 será cada vez más común encontrar estas opciones en diferentes plataformas, gracias a los avances en la regulación y la implementación del Open Banking, pues cada vez más mexicanos tienen acceso a internet y dispositivos móviles (ENDUTIH, 2024). Algunas aplicaciones frecuentes de finanzas integradas son los pagos integrados y los seguros integrados, pero otros servicios pueden ser créditos o cuentas de ahorro.

BNPL (compra ahora, paga después por sus siglas en inglés): Se trata de un modelo de financiamiento cada vez más popular entre las plataformas de comercio electrónico. Las condiciones de este tipo de financiamiento consiste, la mayoría de las veces, en hacer un primer pago al momento de comprar y liquidar el resto en varias cuotas del mismo importe en un periodo de tiempo establecido por el fiador que puede ser el mismo comercio o tercero que le presta el servicio al comercio. Las condiciones de pago se establecen al momento de la compra, ya que la implementación de este servicio utiliza análisis de datos del usuario en tiempo real. Esto permite a los establecimientos determinar las opciones de BNPL disponibles para cada cliente. Aunque este modelo ofrece beneficios tanto para los comercios (como el incremento en ventas y la fidelización de clientes) como para los consumidores (acceso a bienes y servicios y la posibilidad de construir historial crediticio), también implica un riesgo de endeudamiento que debe ser gestionado con precaución.

Cross-Border Payment (pagos transfronterizos): las tendencias de movilidad e hiperconectividad que se dispararon a partir del 2020, han consolidado la necesidad de eficientar los procesos de transacciones entre instituciones ubicadas en diferentes países. Usualmente, este tipo de transacciones implica una serie de requisitos regulatorios y de intercambio de divisas que retrasan o encarecen el proceso. Las innovaciones tecnológicas, como el uso de blockchain o sistemas de pago en tiempo real (por ejemplo, plataformas como Bitso, el sistema SWIFT GPI, o sistemas como Ripple), están transformando los pagos transfronterizos al hacerlos más rápidos y menos costosos, lo cual impacta positivamente tanto a los consumidores como a las empresas. El crecimiento de plataformas como PayPal, TransferWise (ahora Wise) o de transacciones con criptomonedas, ha permitido reducir las barreras de acceso a servicios financieros, especialmente en países no bancarizados. Particularmente en México con el auge del trabajo remoto y la digitalización de las remesas, se hace cada vez más necesario la implementación de servicios digitales de pagos transfronterizos.

Tokenización: se refiere al proceso de convertir un activo físico o digital en una representación digital de ese activo en una cadena de bloques (blockchain), conocido como “token”. En la escena financiera digital, la tokenización de activos financieros puede incluir productos financieros tradicionales como acciones, bonos o divisas pero también permiten ampliar la oferta de productos financieros de inversión con un registro transparente de las transacciones respaldadas en blockchain. Esto facilita la creación de mercados más inclusivos con activos fraccionados y sin necesidad de intermediarios tradicionales. La tokenización es una tecnología clave que está transformando la forma en que interactuamos con los activos, facilitando una mayor accesibilidad, liquidez, seguridad y eficiencia en los mercados financieros.

En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, el entendimiento y la adopción responsable de servicios financieros digitales serán cruciales para el desarrollo económico y social. ¿Cómo pueden las instituciones implementar exitosamente Iniciativas innovadoras que interesen a más usuarios? ¿Cómo pueden las entidades regulatorias educar y empoderar a la población para el uso adecuado de estas herramientas? Sin duda la colaboración es necesaria para desarrollar el sinfín de oportunidades que amplíen el acceso y crear soluciones más inclusivas. AurumCore, con su enfoque en innovación y eficiencia, se posiciona como un aliado estratégico en este proceso de transformación.

Ver más: Fintech: Tecnología para la gestión financiera

Ver más: RappiCard se fortalece y establece un convenio con Walmart de México

Ver más: ¿Cómo podrían las fintech de EE.UU. influenciar la escena fintech en México?