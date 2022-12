5 consejos clave para saber encontrar los mejores audífonos gamer

Por staff

07/12/2022

Cuando analizamos el armado de una computadora personal para jugar videojuegos, hay ciertos complementos que son sumamente necesarios para la mejor experiencia posible. Entre estos, quizás unos de los más importantes sean los audífonos gamer.

Nos referimos a los dispositivos de audio que nos permitirán sumergirnos con todos los sentidos en las distintas partidas que juguemos en nuestra PC gamer. No saber qué criterios tener a la hora de buscar estos dispositivos puede ser un gran problema.

En los puntos a continuación, compartimos cuáles son las cinco principales claves para comprar audífonos gamer.

Consejos para comprar audífonos gamer

1. Pabellón

Cuando hablamos del pabellón, nos referimos a la carcaza donde están los audífonos propiamente dichos. Este determina el comportamiento acústico de los accesorios, sean estos audífonos gamer bluetooth o con conexión por cable.

Al buscar para una PC gamer, podemos encontrar dos tipos de pabellones: los abiertos y los cerrados. Los primeros filtran sonido hacia afuera, tanto de calidad como residual, mientras que los segundos no, por lo que la decisión entre uno y otro dependerá de nuestro gusto.

2. Diadema

Este suele ser uno de los aspectos que más quejas supone cuando los audífonos gamer no son de calidad. La diadema es el puente entre los pabellones izquierdo y derecho y es la gran responsable de la comodidad del uso.

Lo ideal sería que tuviese una superficie acolchada, para evitar un roce que pueda causarnos malestar y dolor. Además, deberían contar con diferentes puntos de ajuste para lograr una posición personalizada en nuestra cabeza.

3. Micrófono

Cuando estamos analizando el precio de una PC gamer y estamos buscando audífonos, no debemos escatimar en la calidad del micrófono. Este es uno de los elementos centrales en las partidas online, que suelen ser las más comunes entre los jugadores.

Debemos estar atentos a que tenga espuma antipop para evitar golpes de aire de ciertas palabras, como las que contienen la letra “P” o la “B”. Por otro lado, es recomendable que el micrófono sea modular, para poder moverlo cuando no lo estemos usando.

4. Tipo de conexión

Hasta hace no mucho tiempo, los audífonos de una PC gamer se conectaban mediante puertos al equipo principal, ya que la tecnología wireless no estaba tan avanzada. Afortunadamente, esto ya no es así y ahora hay audífonos gamer inalámbricos de la más alta calidad.

Por eso, es clave conseguir un par de este tipo, para evitar cualquier tipo de molestia o restricción de movimientos debido a un posible enredo de cables.

5. Experiencia personal

Finalmente, como sucede con todos los componentes que podemos incorporar a nuestras PC gamers, lo que terminará de definir la elección es nuestra experiencia personal. La clave está en cómo nos sentimos usando unos u otros audífonos.

Puede que tengamos un amigo que nos preste su modelo para experimentar, o que en la misma tienda nos dejen probarlos jugando aunque sea unos minutos. Sea como sea, este es el consejo definitivo para elegir de la mejor manera.

Luego de este repaso de claves para elegir audífonos, ya estamos en condiciones para armar la mejor PC gamer en México.