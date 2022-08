Cinco consejos para mejorar tu posicionamiento SEO, según experto de iStock

Por staff

22/08/2022

Al pensar en estrategias para mejorar el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization por sus siglas en inglés, que significa optimización para los motores de búsqueda), es probable que lo primero que venga a tu mente sean términos como, keywords, estrategia de contenido, backlinks, metadata, etc. Y si bien son súper importantes para cualquier estrategia de SEO, los mercadólogos y dueños de pequeñas empresas suelen olvidarse que las imágenes y los videos de alta calidad son esenciales para que el contenido de las marcas llegue a sus clientes potenciales, desde resultados de búsqueda, Google News, Google Discover, Image Search y muchos más.

Este estudio, encontró que el 61% de los tomadores de decisiones en empresas B2B (business to business) comienzan su proceso con una búsqueda en la web, mientras que el 87% de todos los compradores minoristas hacen lo mismo, superando ampliamente a otros canales, incluidos Display y redes sociales, lo que demuestra que el tiempo y el esfuerzo que se dedica al SEO es vital para conectarse con nuevos clientes. Sin embargo, el desafío más común para las marcas es comprender los conocimientos prácticos que necesitan ejecutar para mejorar el ranking de sus sitios web, blogs, apps, productos o su posición en los motores de búsqueda como Google, Bing y Yahoo!.

La optimización de imágenes para SEO se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años, y muchos resultados de búsqueda ahora contienen o incluso requieren imágenes para que el contenido pueda “rankear”.

Para ayudar a PyMEs y mercadólogos a impulsar sus estrategias de SEO, Matthew O’Such, Vicepresidente de SEO en iStock, la plataforma de comercio electrónico líder que proporciona imágenes y videos de primera calidad a precios accesibles, proporcionó 5 consejos sobre cómo utilizar las imágenes y videos para mejorar tu posicionamiento SEO:

Di SÍ al contenido de stock, siempre y cuando sea de calidad y relevante para tu audiencia

Existe un mito común de que las imágenes y videos de stock no son buenos para el posicionamiento SEO y que se necesitan de contenido original para mejorar el ranking de una marca. Sin embargo, tener imágenes que ayuden a tus clientes a identificarse con tu marca, tu contenido y tus objetivos debería ser el primer criterio de selección, ya que esto va a ayudar a que tu contenido aumente su audiencia potencial.

Las imágenes y videos de stock se usan en todo el mundo todos los días y funcionan muy bien para representar el contenido que arroja la búsqueda orgánica. Por la cantidad de contenido de iStock que veo diario en los resultados de búsqueda y los módulos destacados que contienen nuestras imágenes, tengo la certeza de que este mito simplemente no es cierto.

Usa el tamaño de imagen correcto

A partir de mayo de 2022, más del 50% de las búsquedas orgánicas en Google, tenían un grupo de imágenes o un carrusel de imágenes. Este número ha crecido más de tres veces en los últimos 10 años.

Mi recomendación es que uses una imagen de alta resolución, de al menos 1200 píxeles (px) de ancho en ratios de 16×9, 4×3 o 1×1. Además, al seleccionar imágenes, asegúrate de no usar archivos demasiado grandes/pesados, pero tampoco de baja calidad/resolución. Por ejemplo, si el espacio de tu imagen principal tiene solo 500 px de ancho y 400 px de alto, no uses una imagen mayor que eso, cambia el tamaño o descarga una imagen que se parezca lo más posible con el espacio de uso indicado.

También hay tamaños de imagen estándar que te pueden ayudar a facilitar esta tarea.

Ver más: Cinco retos de la ciberseguridad más allá de la tecnología

Sé MUY descriptivo

Asegúrate de ser descriptivo con los títulos, subtítulos, nombres de archivo, texto del artículo y texto “ALT” (alternativo) alrededor y cerca de la imagen. También asegúrate de usar un título y una descripción para la página que sea “relevante” en términos de SEO, ya que los motores de búsqueda generalmente lo usan para describir la página en la que se encuentra la imagen, o la imagen en sí misma, si aparece en la Búsqueda de Imágenes de Google.

Generalmente, estos mismos tips aplican al contenido de video. Tu contenido, las palabras que dices dentro del video, el título y la descripción contribuyen a tus resultados de “ranking”. YouTube, por ejemplo, crea automáticamente una transcripción de lo que dice el video, no solo para las funciones de subtítulos, sino también para comprender de qué se trata el video.

Usa “Datos Estructurados”

Agrega “Datos Estructurados” en el código de la página. Estos datos reflejan la representación técnica de los metadatos de las imágenes, como la fecha de creación, la ubicación de la toma, el nombre del archivo, si forma parte de otro elemento de la página, como un Producto o una Receta, etc. Para videos, la duración del video y cualquier otro “momento clave” también es muy valioso en ese ámbito.

Toma decisiones basadas en datos

Así como utilizas Google Trends para seleccionar palabras clave y, asegúrate de tener un enfoque orientado a datos para seleccionar tus imágenes y videos. VisualGPS Insights, una herramienta interactiva completamente nueva que extrae datos de miles de millones de búsquedas de usuarios de iStock.com muestra información relevante y procesable a través de cuadros y gráficos fáciles de entender con datos extraídos de uno de los principales proveedores de contenido visual del mundo.

Si lo que quieres es mejorar tu posicionamiento SEO, puedes explorar palabras clave y frases específicas, y/o profundizar en el “interés” de los resultados de búsqueda por industria o región durante un cierto período de tiempo. La herramienta muestra palabras y frases relacionadas, para orientar la terminología exacta que ese segmento está utilizando para buscar un concepto, y luego muestra las imágenes, videos e ilustraciones más populares (más descargados) para ver literalmente cómo ese segmento está visualizando un concepto. Cuantos más datos puedas encontrar sobre los que tu audiencia quiere ver, vas a estar mejor preparado para ofrecer contenido interesante, y sobre todo relevante para tu audiencia.