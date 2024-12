5 hacks para dominar el marketing de creadores e impulsar tu marca

08/12/2024

Tenemos que enfrentarlo: los consumidores ya no confían tanto en la publicidad tradicional; sin embargo, sí confían en los expertos y testimonios de personas que siguen en redes sociales, así cómo el de sus amigos o familiares quienes les recomiendan cualquier producto en línea. Y no, no es que sos manipulables, sino que más bien, confiamos en las personas, buscamos conexiones y hoy nos importa –mucho más que antes– la autenticidad de cualquier marca, de ahí que de acuerdo con Sprout Social, cerca de un 49% de los consumidores a nivel global realizan compras diarias, semanales o mensuales gracias a las publicaciones de los creadores, ya que al menos un 30% confía más en ellos hoy en día que hace seis meses.

Cuando combinamos el factor confianza con la facilidad del comercio que tienen las redes sociales, estamos automáticamente desbloqueando una auténtica mina de oro que es importante saber aprovechar, la pregunta crucial es: ¿cómo?

Conforme el Marketing de Creadores crece, generar profundos movimientos en beneficio de tu marca en vertiginoso mundo de las redes sociales se convierte en algo cada vez más complejo, pero así como todo desafío representa un reto, también hay hacks que pueden ayudar a tu marca a superar, y sobre todo, aprovechar cada oportunidad para lograr conexiones de impacto con tus consumidores. Desde Osom Lab, te compartimos 5 prácticas de marketing con creadores que harán de tus redes sociales un éxito tal, que hasta producto te va a faltar.

Superemos el número de seguidores: ahora todo gira en torno al contenido

Hoy en día, cualquiera puede influir en las decisiones de compra de otras personas, no porque tenga un gran número de seguidores, sino porque comparte contenido auténtico en forma de reseñas, pruebas, tutoriales y otras muchas cosas que en el fondo lo que buscan es interactuar con los seguidores, crear comunidad y con ello, generar lazos, después de todo, no hay que olvidar que los creadores están totalmente enfocados en lo que sus seguidores esperan de ellos.

Las relaciones comerciales con un creador no se tratan solo un intercambio de valor, sino de valores, en donde el resultado del contenido puede ir más allá de los KPI tradicionales de alcance y compromiso, para entonces formar relaciones duraderas a través de experiencias compartidas, no por nada el 78% de las empresas que ya trabajan con creadores reconocen que a través de ellos, su audiencia ha podido conectar con los valores y mensajes claves core de la marca, reporta Havas.

La diversidad hace la fuerza

No todos los creadores son para lo mismo; mientras que algunos creadores pueden ayudar a producir contenidos increíbles, otros pueden dar a conocer la marca a audiencias más grandes y otros convertirse en potentes canales de contacto. Lo mejor siempre es variar y apostar por lo diverso, es decir, trabajar con creadores con distintos tamaños de audiencia, que estén en canales diferentes, que tengan otro estilo de contenido, a quienes se enfoquen a industrias más específicas, entre otras muchas oportunidades, el objetivo es aprovechar cada uno de sus superpoderes para alcanzar nuestros diferentes objetivos.

Y es que la realidad del marketing de creadores es que no hay una sola fórmula estándar, de hecho, es la misma diversidad de los mismo la que los hace tener tan buen impacto, sin embargo, de acuerdo con el Consumer Expectations Report 2024, independientemente de la edad o género, el 67% de la audiencia esta prefiere a aquellos creadores auténticos e imparciales mientras que un 48% se inclina por aquellos que los entretiene.

Afiliación + creadores = engagement prolongado

Las campañas de afiliación mediante creadores permiten a las marcas obtener ingresos inmediatos y una mayor exposición a través de colaboraciones con creadores afines, que integran a la perfección tus productos en sus contenidos para impulsar las ventas de tu marca. Al integrar enlaces y códigos de suscripción se puede introducir sin problemas una nueva fuente de ingresos y potenciar las conversiones a través del contenido auténtico de los creadores.

Esto también ayuda a la marca a rastrear y reconocer las ventas a los esfuerzos de marketing de creadores. De acuerdo con Aspire, las marcas pueden incrementar en un +2.200% sus ventas a través de suscripciones por medio de los creadores de contenido.

Presupuesto que rinde frutos

El State of Influence Marketing 2024 revela que 63% de los profesionales del marketing reconocen que el contenido creado por creadores (IGC) tiene mejores resultados que otros tipos de esfuerzos publicitarios para la marca, además de que los primeros, les aportan el volumen y la diversidad que necesitan para potenciar sus canales publicitarios – especialmente los pagados – y aprovechar al máximo su presupuesto.

De tal forma que el marketing de creadores no solo beneficia a las marcas sino a los equipos de publicidad y marketing, pues les permite optimizar su presupuesto publicitario al máximo y potencializar su rendimiento, maximizando con ella las conversiones y reduciendo el costo por la adquisición de usuarios (CAC).

Colaboraciones claras, amistades largas

Gracias al profundo impacto de los creadores de contenido, hoy las marcas reconocen el valor de establecer asociaciones a largo plazo con los creadores pues estas garantizan la autenticidad, relevancia y conexión con los seguidores. De ahí que sea cada vez más común encontrarnos con programas de embajadores e incluso premios, pues lo importante es reconocer el valor que estas personas aportan a la marca y todos los beneficios relacionados.

De acuerdo con Influencer Marketing Hub, 63.2% de las marcas reconocen las ventajas de colaborar con un creador de contenido de forma prolongada por lo que han trabajado con los mismos en distintas ocasiones.

Al comenzar una estrategia de marketing con creadores es importante centrarse en crear una relación mutuamente beneficiosa desde el primer día, ya que esto conducirá el camino para colaboraciones a largo plazo, para demostrar esto es importante entender a la audiencia, así como la personalidad online del creador de contenido y sobre todo darles la libertad creativa a lo largo del proceso de colaboración, siendo fiel a la visión y personalidad de tu propia marca, es aquí donde una agencia de marketing digital se convierte en tu mejor aliada.

