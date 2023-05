5 pasos esenciales para hacer compras seguras

Por staff

27/05/2023

HOT SALE es la campaña ideal para comprar por internet y aprovechar descuentos, meses sin intereses, envíos gratis o promociones sin siquiera salir de casa.

Para esta décima edición, la expectativa es que el 70% de las personas con intención de compra destinen en promedio hasta 5 mil pesos, de acuerdo con el Estudio de Expectativas de Compra HOT SALE 2023, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

HOT SALE es una campaña organizada e impulsada por la AMVO, la cual ha crecido y se ha consolidado durante diez ediciones como uno de los momentos preferidos por los mexicanos para realizar compras inteligentes por internet, pues encuentran mayores promociones y descuentos en línea, facilidades de pago y, por supuesto, pueden comparar en tiempo real entre diversos artículos, precios y opciones de entrega.



Para asegurarte de que al comprar por internet durante HOT SALE 2023 tengas una experiencia satisfactoria y segura, considera estos cinco pasos esenciales:

Utiliza una conexión de WiFi segura — La recomendación es no usar una red WiFi pública y optar por utilizar la red WiFi de casa, tus datos celulares o una red segura con clave para acotar los riesgos al compartir datos personales e información bancaria. Busca el ‘candadito’ o la ‘S’ — Confirma que el sitio en el que vas a comprar tenga en la barra de direcciones https, la ‘S’ significa que el sitio es seguro; esto también lo indica el candadito al principio de la dirección web. Revisa las opiniones y reseñas de otros usuarios — Si desconfías de algún sitio web, alguna marca o algún producto o servicio, nunca falla revisar las opiniones de otros compradores, además de rectificar a través del sitio oficial www.hotsale.com.mx si la marca o servicio pertenece al listado de empresas participantes en la campaña. Ofertas ¿reales? — Si encuentras descuentos extremos o precios sospechosamente bajos, lo más seguro es que debas desconfiar, ya que se puede tratar de un fraude. No olvides comparar el precio en otras tiendas, así como la reputación del sitio web. No te olvides de las letras chiquitas — Una buena promoción o descuento puede no ser lo que esperabas si no revisas la política del vendedor sobre envíos, devoluciones y garantías. Por ello nunca debes ignorar las letras pequeñitas o ve directo al apartado sobre términos y condiciones para que nunca te tomen por sorpresa.

La décima edición de HOT SALE -presentada por Kueski- se llevará a cabo del 29 de mayo al 06 de junio de 2023, y contará con la participación de más de 685 empresas como: Kueski Pay, Luuna, Mercado Pago, CyberPuerta, Farmacias Guadalajara, Chedraui, Sears, Claro Shop, Sanborns, Mappa, Uber, Kavak, Devlyn, La Europea, Beauty Sale by L’Oréal, Bodegas Alianza, Puma, Innovasport, Innvictus, Adidas, Coppel, Dyson, Walmart, Sam’s, Bodega Aurrera, Colchones Atlas del Descanso, Linio, Nike, Smart Fit, Samsung, Ray Ban, OPPO, Elektra, The Home Depot, Aeroméxico, Booking.com, PayPal, entre otras. En Servicios Financieros con: Kueski, Citibanamex, BBVA, Santander, HSBC, Scotiabank, Banco Azteca, Banorte, Oxxo Pay, American Express, PayPal, Spin by Oxxo, BanCoppel, Aplazo; y en B2B: Fedex, JT EXPRESS, Groovin Ads y O’Donnell.

