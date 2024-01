5 puntos claves para comenzar el 2024 de forma segura

Por staff

07/01/2024

En esta época del año muchas personas hacen balance de lo alcanzado y marcan sus metas para el próximo año. En este contexto, Argentina Cibersegura, Asociación Civil cuyo objetivo es concientizar a la comunidad sobre el uso seguro y responsable de Internet, busca ayudar a fortalecer la seguridad en el mundo digital y para eso comparte 5 puntos clave para comenzar el 2024.

Los 5 puntos claves a considerar son:

● Contraseñas y accesos con doble factor de autenticación activados: Indispensable tener una doble barrera de seguridad. Las contraseñas aún siguen siendo importantes, por eso acompañarlas de otro factor de autenticación, para validar nuestra identidad, es fundamental.

● Redes Wi Fi públicas: No es que no se pueda usar para hacer alguna consulta si se está en un lugar público, o inclusive ver una pelicula mientras esperamos en el aeropuerto, pero no se recomienda que sea para acceder a espacios donde tengamos que ingresar las contraseñas de las redes sociales o email, o en cuentas bancarias. En caso de necesitar hacerlo es recomendable el uso de una VPN que cifre nuestra conexión.

● Software: Mantener siempre los dispositivos actualizados. Además de agregar nuevas funcionalidades, solucionan vulnerabilidades que pudiera contener la versión anterior.

● Descargas: Muchas veces se realizan descargas pensando que no hay riesgos. Antes de descargar cualquier contenido es muy importante asegurarse de que el sitio web o remitente es 100% seguro y luego avanzar con la descarga.

● Celulares: Se suele pensar que el malware (Código malicioso) solo está presente en computadoras y se obvia considerar que también pueden estarlo en los dispositivos móviles. Si una computadora cuenta con un antivirus instalado, ¿Por qué no un celular? Cuida los sitios a los que ingresas con todos tus dispositivos y protégete ante amenazas.

