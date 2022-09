5 Recomendaciones para tener éxito al invertir en CFDs

Por staff

27/09/2022

El trading es una de las actividades económicas más populares en la actualidad, debido a la posibilidad de generar ingresos incluso sin salir de casa, lo que por supuesto es un ideal de trabajo para muchas personas.

El trading es el término en inglés para referirse a la acción de “tradear” con algún activo, es decir, comprar o vender para ganar mediante la comisión que esta acción genere, esto claramente suena sencillo, pero requiere de un entrenamiento y un entendimiento de las dinámicas económicas propias del mercado que se esté trabajando, bienes, acciones, criptomonedas, divisas etc.

¿Qué es el trading de CFDs?

El llamado trading CFD significa Contrato por Diferencia, es un tipo de contrato donde la persona que lo adquiere genera ganancias (o pérdidas) dependiendo del resultado que el activo por el cual se interesa haya tenido en el mercado y si se invierte por la subida de precio o bajada de precio de la acción. Es un tipo de inversión muy popular en la actualidad por la accesibilidad que esta representa.

Dicho de otro modo, si una persona invierte en CFD porque una acción de una empresa X va a bajar de precio, el bróker funciona como intermediario y procesa la transacción, si la acción baja de precio en el mercado de valores el cliente gana un porcentaje dependiendo del bróker que escojas, lo que resulta un factor muy importante a considerar y por lo que a continuación te traemos 5 consejos esenciales para que puedas invertir en CFD de forma eficiente.

Consejos para invertir en CFDs

Escoge un bróker seguro y confiable

Tomando en cuenta lo antes mencionado, la primera recomendación es escoger un bróker adecuado, que trabaje las acciones que te interesen y confiable, con certificaciones. En este caso Plus500 es una opción muy buena dentro del mercado, en caso de que te interese puedes buscar opiniones en internet para saber si Plus500 es fiable.

No inviertas lo que no puedes perder

Esta es una recomendación elemental, pero que muchas personas olvidan en el afán de generar ganancias de forma desmedida. Pudiendo no solo perder lo que habían destinado como inversión sino llegando a pedir prestado guiados por la promesa de una ganancia futura.

Ver más: Los pagos digitales ganan cada vez más terreno

Estudie y manténgase al día

Uno de los puntos más fuertes que tiene todo trader sin importar el tipo de negociación que maneje es el conocimiento, ningún inversionista logra resultados positivos si no se prepara de forma constante y con fuentes confiables está al pendiente de los movimientos del mercado, especialmente de las transacciones hechas por las ballenas que son los inversionistas gigantes y millonarios que movilizan el mercado de golpe.

En algún momento va a perder

Entender que no siempre va a generar ingresos implica que no se sentirá derrotado en caso de que alguna transacción no le salga de la manera que esperaba, además que lo hará más consciente a la hora de invertir.

Cree un plan de inversión

Parte del trabajo de un trader es crear y organizar un plan de inversión, este punto es sumamente importante ya que este fijará la estrategia que debe seguir al pie de la letra, aunque este plan por supuesto debe ser adaptable a las dinámicas económicas del momento. Así mismo, debe contemplar un límite de inversiones que pueda controlar y un monto máximo de inversión y de pérdidas, es imperativo que no pierda el control de su plan.

En conclusión, las formas de hacer inversiones en la actualidad son muy diversas y con un gran potencial, sin embargo la recomendación esencial es siempre estar preparado ante los cambios inesperados del mercado y siempre estar al día para poder sacarle el jugo a este negocio y seas de los pocos que lo logran.