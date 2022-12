5 tips para que el Grinch financiero no se lleve tu dinero

5 tips para que el Grinch financiero no se lleve tu dinero

Por staff

14/12/2022

Llegamos al último tramo de 2022, pero antes de dar por terminado el año, se viene una temporada de tradiciones como posadas, cenas, comidas de fin de año e intercambios de regalos en la casa, el trabajo o con los amigos, un mes en donde contagiados por el espíritu navideño empezamos a gastar más allá de nuestras posibilidades y no vemos que conforme pasan los días la lista de gastos se vuelve más extensa.

En esta época el bolsillo puede sufrir un golpe fuerte si no sabemos administrar el dinero, de acuerdo con el estudio Costos de la Navidad 2022 de la consultora de pagos WorldRemit, el costo promedio por hogar mexicano durante estas fiestas decembrinas alcanzará la cantidad de $21,385 pesos, lo que representa hasta 3.4 veces más que el ingreso mensual de los trabajadores del país.

Antes de dejarte consentir por el ambiente y permitir que el Grinch Financiero se apodere de ti en estas fechas, es decir, gastar todo tu dinero y llenarte de compras innecesarias, recuerda que venimos de un año complicado en cuestión financiera. Por esta razón, para que este personaje no deje en ceros tu cartera, la plataforma digital de soluciones financieras, Creditas comparte 5 actitudes que pueden dañar las finanzas personales:

● No revisar las deudas que se tienen antes de adquirir nuevas. Andas de ánimo alegre con las ofertas de temporada y compras productos que no son necesarios sólo porque están en promoción, sin importar que tienes algunas deudas previas Tip: antes de adquirir cualquier bien o servicio hay que realizar un presupuesto para estas fechas, colocar los gastos que se tendrán como viajes, cenas o regalos para ajustar el dinero que se va a destinar a cada rubro y no sobreendeudarse.

Ver más: La Fed y el BCE preparan las últimas subas de tasas del 2022

● Pensar que la tarjeta de crédito es dinero en efectivo. Pagas aquí y allá con tu tarjeta sin respetar el límite y sin considerar que es un préstamo que tendrás que liquidar, por lo que sólo conseguirás que al final de mes tu deuda crezca más. Tip: antes de utilizar esta herramienta financiera, revisa qué compras vas a realizar, si hay promociones a meses sin intereses, cuál es tu capacidad de pago y si puedes absorber la mensualidad, no abuses de tu línea de crédito.

● Gastar de más en regalos y cenas. En estas fechas destinas una suma importante de dinero en regalos para tus seres queridos o pagas elevadas cuentas en la cena. Al final te quedaste sin dinero y endeudado. Tip: la Navidad no se trata solo de compras, sabemos que en esta temporada quisiéramos regalar un detalle a todos, pero antes de empezar a comprar haz una lista de a quién le vas a obsequiar algo, puedes ahorrar si regalas alguna manualidad hecha por ti; para las cenas, destina una cantidad a este rubro y si vas a cocinar planifica con antelación el menú.

● No diversificar el aguinaldo. La tentación de gastar el aguinaldo de una sola vez es mucha, a veces se piensa que ese dinero se tiene que acabar en diciembre. Tip: antes de caer en esa tentación, tómate un momento y planea cómo utilizarlo de manera inteligente. Analiza cuánto tienes y en qué puedes dividirlo, por ejemplo, aprovecha para liquidar alguna deuda.

“En nuestra última encuesta de bienestar financiero encontramos que el 55% de los mexicanos tiene como meta salir de deudas y manejar mejor sus finanzas personales. Nuestra recomendación es que busques opciones para reestructurar o renegociarlas con un préstamo con mejores condiciones y tasas de interés; para que puedas darle un mejor uso a tu aguinaldo y empezar más tranquilo el 2023”, comentó Gabriela Rolón, Country Manager de Creditas México.

● Olvidarnos de la cuesta de enero. Gastas todo tu dinero pensando que diciembre es eterno y enero nunca va a llegar. Pero sorpresa, la cuesta ya llegó y te pilla sin ahorros. Nuevo año, nuevos precios. Tip: para afrontar de la mejor manera el arranque del año, antes de iniciar con las compras, ahorra una parte de tu dinero para que puedas hacer frente a los retos del siguiente mes sin tronarte los dedos de nervios.

Es cierto que las festividades a menudo representan un gasto fuerte, y aunque no lo creas es posible cuidar el dinero, sólo es necesario ser precavidos, cuidar y saber administrar las finanzas en estas fechas, de esta forma disfrutar las celebraciones con una buena salud financiera para enfrentar lo que nos depara 2023 con cierta tranquilidad.