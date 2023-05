5 valores baratos de alto crecimiento

Por staff

09/05/2023

Un nuevo estudio realizado por el sitio web de formación Trading.biz revela cinco valores con gran potencial de crecimiento que actualmente cotizan a muy buen precio.



El crecimiento es el aspecto más importante de estos valores. Los precios de las acciones se ven muy afectados por los beneficios de una empresa. Si los beneficios aumentan y se espera que sigan aumentando, la acción tiene más probabilidades de subir de precio.

He aquí cinco valores con un fuerte crecimiento de los beneficios y una baja relación precio/beneficios.

Daquo Nueva Energía (DQ)

Se trata de un fabricante chino de polisilicio que trabaja en la industria de equipos y materiales semiconductores.

Sus beneficios anuales han crecido un 61,1% en los últimos cinco años, y los analistas esperan un crecimiento anual del 74,9% en los próximos cinco (tras un descenso de los beneficios en 2023). Los ingresos no han dejado de aumentar desde hace una década.

El precio de las acciones es 2,2 veces sus beneficios anuales (PER de 2,2). Es una valoración baja. En los últimos cinco años, el PER ha oscilado entre 1,7 y 121,6 veces.

YPF(YPF)

YPF es una empresa argentina de petróleo y gas.

Sus beneficios han crecido a una media anual del 84,4% en los últimos cinco años, y se espera un crecimiento anual del 47,9% en los próximos cinco años. La empresa ha aumentado sus ventas todos los años desde 2010.

La acción tiene un PER de 2,4. El PER ha fluctuado entre 1,9 y 14 en los últimos cinco años. La acción cotiza actualmente en el extremo de valor de ese rango.

Enerplus (ERF)

Enerplus produce petróleo y gas en Canadá y Estados Unidos.

Los beneficios anuales han aumentado un 43,3% en los últimos cinco años, y se espera que aumenten un 42,3% anual en los próximos cinco. Las ventas han aumentado en los dos últimos años.

La acción cotiza a un PER de 3,7, con valores en los últimos cinco años que oscilan entre 1,0 y 49.

JinkoSolar Holdings (JKS)

JinkoSolar fabrica productos para paneles solares y también vende módulos solares en todo el mundo.

Sus ingresos no han dejado de aumentar desde hace una década. Los beneficios anuales han crecido un 60,3% en los últimos cinco años, y se espera que aumenten un 36,7% anual en los próximos cinco.

El PER actual de la acción es de 12,3, y el PER futuro (basado en los beneficios previstos para 2023) es de seis. Este PER futuro se sitúa en el extremo inferior de los PER de los últimos cinco años, que suelen oscilar entre 5 y 40 (con un pico por encima de 100).

Cavco Industries (CVCO)

El precio de las acciones, los beneficios y las ventas de Cavco han seguido una tendencia general al alza durante la última década. El precio de las acciones no ha seguido el ritmo del aumento de los beneficios, ya que el PER se ha ido reduciendo en los últimos cinco años.

Los beneficios anuales han aumentado un 32,5% en los últimos cinco años, y se espera que aumenten un 30% anual en la próxima media década.

El PER es de 10,8. Está cerca del PER más bajo de los últimos cinco años (8). El PER es a menudo superior a 20, y ha llegado hasta 40,5 en los últimos cinco años.

Operar con estos valores

El crecimiento y una valoración barata son dos parámetros que pueden utilizarse para encontrar valores que puedan revalorizarse. Pero no son los únicos parámetros en los que se basan los precios de las acciones. Una acción puede cotizar barata debido a una mala gestión, a un alto nivel de endeudamiento o a la desconfianza de los inversores. Investiga siempre por tu cuenta antes de invertir para asegurarte de que una acción es adecuada para ti.