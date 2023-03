500 mujeres se reúnen para capacitarse en finanzas personales, inversiones, emprendimiento y cripto

Por staff

24/03/2023

Bitso, Pilou, Mastercard y BIVA reunieron a 500 mujeres para acercarlas a herramientas y conocimientos financieros y así, ayudarlas a alcanzar su libertad financiera. Entre talleres, pláticas de mujeres líderes en la industria financiera, un standup y actividades recreativas, las asistentes pudieron aprender de inversiones, emprendimiento, cripto y el manejo de sus finanzas.

“De acuerdo con la ONU Mujeres, una mujer divorciada entre los 18 y 49 años tiene más del doble de probabilidades de ser pobre que un hombre divorciado y esto es justamente por la falta de intervención de las mujeres en el manejo de sus finanzas. Al mismo tiempo, 67% de las mujeres no confía en sus capacidades para tomar decisiones de inversión según un estudio de Fidelity. Como empresas financieras, está en nosotros poder hacer una diferencia y romper los paradigmas y estereotipos que por tantos años han rezagado a las mujeres en el manejo del dinero”, señaló Bárbara González Briseño, CEO de Bitso México durante el Foro Mujeres Liderando la Libertad Financiera, que se llevó a cabo en Casa Versalles.

“Una persona que depende económicamente de otra y no tiene una prevención financiera, tiene 30% más posibilidades de caer en altos niveles de pobreza, en comparación con una persona que no es dependiente económicamente y sí tiene un plan de prevención financiera. En México, el 28% de las mujeres no tiene un ingreso personal, es decir ni formal ni informal, esto quiere decir que hoy tienen una dependencia total en sus familias, lo que les está impidiendo poder tomar mejores decisiones para su bienestar personal”, apuntó Michelle Romo, VP Marketing & Communications North LATAM Mastercard, durante dicho panel.

Por su parte, Marlen Garayzar, Co-Fundadora de Stori Card y Myriam Cosío Robles, Chief External Affairs Officer en Clip, destacaron la importancia para las mujeres de prevenir financieramente la vida y administrar los recursos pensando en el largo plazo, como la vejez, la educación de los hijos, fondos emergentes o seguros.

“Recientemente escuché a una experta financiera que comentaba que si tienes algo que heredar es porque no supiste administrar tu dinero, esto porque se supone que trabajamos para disfrutar la vida, y si estás dejando una herencia, es porque trabajaste más de lo que disfrutaste. Hay que encontrar un balance como mujeres entre ahorrar y disfrutar tu dinero”, señaló Myriam Cosío Robles de Clip.

María Ariza, Directora General de la Bolsa Institucional de Valores y Karla Berman, experta en Venture Capital e inversionista ángel, conversaron sobre “El Mundo de las Inversiones con Lente de Género”, donde destacaron la importancia para las mujeres de contar con una estrategia de inversión de impacto que integre el análisis de género en las inversiones y la toma de decisiones, ya que invertir con una perspectiva de género puede implicar una combinación de inversión, equidad de trabajo y sostenibilidad en negocios dirigidos por mujeres.

Por otro lado, durante su stand up comedy, Sofía Niño de Rivera también se sumó a la conversación para fomentar la Libertad Financiera de millones de mujeres y aconsejó a las asistentes a nunca dudar de sus capacidades para lograr lo que se proponen y buscar apoyo emocional con alguna persona de confianza como amiga, mamá, hermana o psicóloga, pero siempre seguir adelante en tus proyectos.

Finalmente, Patricia Florencia y Andrea de la Garza, Co-Fundadoras de Pilou cerraron el evento con la presentación “Las mujeres ya no lloran, las mujeres Invierten”, en donde el foco fue brindar a las mujeres información y herramientas para alcanzar la independencia económica, invirtiendo de manera consciente, responsable y transparente. Porque hoy ya no es suficiente generar y facturar, sino también, poner a trabajar el dinero en beneficio de las mujeres.

Datos que se compartieron durante el foro: