54.7% de las PyMEs mexicanas ya utilizan IA generativa

24/11/2023

La inteligencia artificial generativa (IAG) es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes. Esta tecnología utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender de textos, imágenes, audio o video para luego generar contenido nuevo y único.

La IAG ha revolucionado la forma en que las empresas operan, ofreciendo soluciones optimizadas y eficiencia sin precedentes en diversas áreas, desde la atención al cliente hasta la toma de decisiones basadas en datos. Su penetración en el tejido empresarial no solo está redefiniendo los límites de lo que es posible, sino que también está nivelando el campo de juego en el ámbito competitivo, tan es así que el 54.7% de las PyMEs mexicanas ya utiliza IAG, de acuerdo con la reciente encuesta El valor y uso de la IA en el mundo empresarial.

El estudio elaborado por NEUBOX, empresa líder de Web Hosting y registro de Dominios en México y que se ha diversificado en otras ramas tecnológicas como la facturación electrónica y la firma electrónica, aborda el creciente interés y adopción de la IAG en las PyMEs y ofrece una visión sobre los usos y futuras implementaciones de esta tecnología que abunda en áreas de aplicación como generar contenido escrito, audio original y video.

“Los hallazgos fueron sorprendentes ya que habla de un nivel de penetración y sofisticación que la IAG está teniendo en estas compañías, lo cual desafía las expectativas previas que la situaban como una herramienta de uso limitado o exclusivo de empresas más grandes. Esta notable adopción evidencia los múltiples beneficios que la IAG puede ofrecer ante un mercado cada vez más saturado y competido”, explica José Luis González, Fundador de NEUBOX.

De acuerdo con cifras de la encuesta, la IAG de texto está a la cabeza de la tecnología más utilizada, ya que:

78.9% la usa para generar contenido comercial o literario.

45.6% para sintetizar y resumir información.

38.2% para traducciones.

“La encuesta nos otorga una instantánea de cómo están usando la IAG las empresas el día de hoy y cómo lo harán en el futuro, pero sobre todo nos da la oportunidad de identificar nuevas oportunidades de negocio”, apunta González.

Entre los principales beneficios de estas herramientas, los emprendedores destacan:

Incrementar la productividad del personal (65.7%)

Crear contenido nuevo y original (58.6%)

Automatiza tareas rutinarias (38%)

Sin embargo, el 45.3% de las PyMEs aún no han implementado este tipo de herramientas, entre los motivos que refieren destacan que el 44.7% considera que aún no se ha presentado el momento correcto, en tanto que el 41.1% afirma que no sabe cómo hacerlo.

A pesar de eso, el 78.6% de las empresas que hoy en día no usan la IAG señalan que el corto o mediano plazo sí está entre sus planes implementar herramientas con esta tecnología.

Expansión de usuarios

La automatización es un componente clave en la integración de la IA en las empresas, por ende, el 93.4% de los encuestados que ya utilizan las IAG planea expandir el uso de estas herramientas para su compañía en el corto o mediano plazo.

Además, la IA juega un papel fundamental en la mejora de la experiencia del cliente, ya que mediante el análisis de datos de comportamiento, preferencias y retroalimentación, las empresas pueden personalizar sus productos y servicios de manera más precisa, por ende el 51.7% de las compañías planea implementar esta herramienta al interior de la compañía en un lapso de 3 meses a un año.

“Si bien la implementación de la IA promete una serie de ventajas significativas, no está exenta de desafíos sustanciales. Una de las principales interrogantes es el impacto que tendrá en los empleos, aun así, la mayor parte de los encuestados respondió que en vez de reducir sus costos de personal buscan incrementar la productividad del equipo humano, lo que es un indicador de la prevalencia de uno de los mejores resultados posibles de la implementación de la IAG, donde los seres humanos hacen menos trabajos repetitivos y poco gratificantes, son más productivos y, ¿quién sabe? Tal vez hasta puedan reducir sus jornadas laborales”, concluye el Fundador de NEUBOX.

La encuesta El valor y uso de la IA en el mundo empresarial de NEUBOX tuvo la respuesta de más de 1,200 empresas que son parte de su base de clientes.

