5G Americas: Desarrollo y avances en las redes no terrestres

Por staff

01/03/2025

5G Americas, la voz líder de la 5G y posteriores tecnologías de las Américas, publicó un nuevo libro blanco, New Developments and Advances in 5G and Non-Terrestrial Networks (“Nuevos desarrollos y avances en la 5G y las redes no terrestres”), que explora los avances, oportunidades y desafíos a la hora de integrar las redes no terrestres (NTN) con la infraestructura 5G existente. A medida que la tecnología satelital sigue evolucionando, las NTN están llamadas a revolucionar la conectividad mundial llevando los servicios de banda ancha móvil a zonas remotas y desatendidas, lo que permitirá comunicaciones de emergencia críticas y dará soporte a nuevas aplicaciones comerciales.

Viet Nguyen, Presidente de 5G Americas, afirmó: “La convergencia de las redes satelitales y terrestres está creando nuevas posibilidades de conectividad global sin fisuras. Al complementar los despliegues de redes 4G y 5G existentes y los despliegues de redes futuras, las redes no terrestres permiten la cobertura más allá del alcance de las redes móviles tradicionales.”

Las NTN están pasando rápidamente de las pruebas de concepto a servicios comerciales, y se prevé que los mercados de asociaciones de telecomunicaciones basadas en satélites crezcan hasta alcanzar 28.000 millones de dólares en 2030, lo que pone de relieve el papel cada vez más importante de las NTN en la reducción de la brecha digital. Las pruebas iniciales basadas en satélites allanaron el camino para las aplicaciones en el mundo real, donde los servicios de comunicaciones de emergencia como el E911 y las alertas inalámbricas de emergencia (WEA) son de los primeros en aprovechar las capacidades de las NTN.

El nuevo libro blanco destaca la versatilidad de las NTN en distintos sectores:

Conectividad remota y rural: acceso a Internet en zonas con cobertura de redes terrestres limitada o inexistente.

acceso a Internet en zonas con cobertura de redes terrestres limitada o inexistente. Comunicaciones marítimas y de aviación: mejoran la conectividad de barcos, aviones y operaciones en alta mar.

mejoran la conectividad de barcos, aviones y operaciones en alta mar. Recuperación frente a catástrofes y respuesta ante emergencias: comunicaciones que salvan vidas en situaciones de crisis.

comunicaciones que salvan vidas en situaciones de crisis. Internet de las cosas (IoT) y seguimiento de activos: las aplicaciones de las NTN se extienden a la agricultura inteligente, la logística y la supervisión de infraestructuras.

El éxito de la integración de las NTN en el ecosistema 5G requiere una colaboración profunda entre los fabricantes de dispositivos móviles, los operadores de redes y los proveedores de satélites. Los servicios directos al dispositivo (D2D) que utilizan el espectro LTE y 5G se están haciendo realidad, y esto permite que los teléfonos inteligentes no modificados se conecten por satélite.

También es preciso que exista colaboración estrecha entre los gobiernos y los organismos internacionales de normalización. La asignación de espectro tiene un papel fundamental en el desarrollo de las NTN, y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y los reguladores internacionales son los encargados de definir las políticas para los servicios satelitales. Se están estudiando mecanismos de uso compartido del espectro, como la agregación de portadoras, para garantizar una coexistencia armoniosa entre redes terrestres y no terrestres. Además, los esfuerzos de normalización de las NTN también progresan con los próximos avances del Release 19 del 3GPP, que impulsarán nuevas mejoras en las cargas útiles de los satélites, la gestión de la movilidad y la segmentación de redes, lo que hará que las NTN sean más eficientes y escalables.

“El apoyo regulatorio y los avances tecnológicos son fundamentales para el éxito de las NTN”, afirma Brian Olsen, líder del grupo de trabajo del documento y Gerente Senior de Desarrollo Tecnológico y Estrategia de T-Mobile. “Dados los esfuerzos en marcha para estandarizar el espectro y mejorar la integración de los satélites, las NTN desempeñarán un papel vital en la mejora de la conectividad, la resiliencia y la inclusión digital en todo el mundo.”

