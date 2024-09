5G Americas estudia la visión de la 6G descripta por el marco de la UIT

(Global) La visión estratégica para el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones móviles de 6G se describe en el Marco IMT-2030 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que sienta las bases para la innovación, las normas de desempeño y la cooperación en todo el mundo. 5G Americas, la voz de la 5G y posteriores generaciones inalámbricas de las Américas, anunció la publicación de su último white paper, ‘ITU’s IMT 2030 Vision: Navigating Towards 6G in the Americas’, que estudia la visión sobre IMT-2030 de la UIT y sus implicancias para las Américas.





“5G Americas se complace en ofrecer su visión detallada sobre el marco fundacional de la UIT para la próxima generación, que delineará el desarrollo de las normas de la 6G,” aseguró Viet Nguyen, Vicepresidente de Relaciones Públicas y Tecnología de 5G Americas.



El marco de la visión IMT-2030 de la UIT enfatiza las capacidades aumentadas y los nuevos escenarios de uso que amplían las fronteras de las tecnologías 5G actuales, lo que constituye un plan para el futuro de las comunicaciones móviles en el mundo. Estos avances apuntan a expandir la conectividad, integrar la inteligencia artificial (IA) y dar soporte a tecnologías emergentes tales como sensores y comunicaciones integrados (ICAS, por la sigla en inglés), entre otras tecnologías.





‘ITU’s IMT 2030 Vision: Navigating Towards 6G in the Americas’ cubre los siguientes puntos principales clave:



Desempeño optimizado: mejoras significativas en las velocidades de datos, la latencia y la confiabilidad, centradas en entregar alta velocidad y comunicaciones ultra confiables de baja latencia para industrias y consumidores por igual.



Nuevos escenarios de uso: casos de uso avanzados, incluso multimedia inmersiva, aplicaciones industriales inteligentes, gemelos digitales, conectividad ubicua, y la integración de IA para crear sistemas inteligentes de aprendizaje autónomo.



Armonización global: énfasis en la alineación de las normas, las políticas relativas al espectro y los marcos regulatorios alrededor del mundo para asegurar la interoperabilidad y un enfoque unificado para el desarrollo de la 6G.



Iniciativas 6G estratégicas: El gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos del continente americano iniciaron varias actividades de investigación y políticas para impulsar la innovación en 6G.



Sostenibilidad y seguridad: promoción de tecnologías eficientes en energía y medidas de seguridad robustas para proteger la integridad de los datos, la privacidad y la seguridad nacional.”El marco IMT-2030 representa un esfuerzo de colaboración entre la industria, gobiernos y el sector académico para delinear el futuro de las comunicaciones móviles”, dijo Karri Kuoppamaki, Vicepresidente Senior de Tecnologías Avanzadas y Emergentes de T-Mobile. “A medida que la industria avance hacia la 6G, el foco estará en impulsar innovaciones que posibiliten nuevas oportunidades económicas, aumenten la conectividad, la seguridad y la sostenibilidad al tiempo que se mantiene el liderazgo mundial en el desarrollo tecnológico.”





“La visión IMT-2030 es un paso crucial para habilitar un ecosistema 6G en el futuro, y traza una hoja de ruta para la evolución de sistemas móviles más allá de la 5G. Se alienta a las partes interesadas de la industria en las Américas a participar en el desarrollo de detalles técnicos favorables, en particular en las áreas de utilización del espectro, la integración de IA y las tecnologías de interfaz aérea de la próxima generación”, dijo Brian Daly, Fellow de AT&T y AVP de Normas y Alianzas de la Industria, y líder del grupo de trabajo del white paper.





“Mientras la industria da los primeros pasos camino a la 6G, el marco IMT-2030 de la UIT brinda una hoja de ruta crucial para la colaboración y la innovación en todo el mundo”, dijo Ali Khayrallah, Asesor Tecnológico Senior de Ericsson. “No se trata solamente de redes más veloces sino de una nueva forma de conectarse, operar y crecer para las industrias y las sociedades en la era digital.”