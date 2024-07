5G Americas y CATEL promueven el desarrollo de las TIC

24/07/2024

(Latam) La Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones de Argentina (CATEL) y 5G Americas firmaron un Acuerdo de Cooperación mediante el cual se comprometen a liderar, de forma conjunta, acciones encaminadas a promover el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en la Argentina y en la región.



Este mecanismo de colaboración consiste en brindar mutuamente apoyo técnico en términos de investigación e información especializada, así como también la planificación y realización de actividades, como foros de discusión.



5G Americas es una organización de la industria compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones, su misión es facilitar y promover el avance y la transformación de la tecnología LTE, 5G y posteriores en todo el continente americano. Por su parte, CATEL es una entidad sin fines de lucro que agrupa a cooperativas interesadas en el desarrollo de los servicios de comunicaciones de todo tipo en Argentina, promoviendo la mejora de estos servicios, generando foros de discusión, auspiciando el desarrollo técnico, comercial y legal de iniciativas que fomenten el avance de las comunicaciones; así como también, investigar y desarrollar nuevas tecnologías y prácticas comerciales que se traduzcan en el progreso de los servicios.



En ese marco, ambas organizaciones emprenderán un trabajo colaborativo para el intercambio de información sobre programas, publicaciones, informes y resultados de investigación, entre otros, asociados a las TIC, así como la ejecución de proyectos o actividades específicas.



“Hemos concretado una nueva instancia de cooperación, fortaleciendo así nuestro compromiso de trabajo articulado con los protagonistas del sector de las telecomunicaciones y las TIC. CATEL es una entidad que siempre ha estado cercana a 5G Americas, con un liderazgo y logros destacables y disruptivos, han materializado el sueño de llevar el sector cooperativo argentino a ser un actor relevante a nivel nacional e internacional y convertirlo en un ejemplo a seguir para la conectividad en zonas remotas y rurales. No podemos estar más orgullosos de establecer esta alianza que sin duda será muy positiva para ambas partes y para el sector”, comentó José Otero, vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe.



Al respecto, Ariel Fernández, presidente de CATEL, expresó: “Tenemos muchas expectativas, es la formalización de un trabajo que venimos construyendo hace años con 5G Americas y con el liderazgo de José Otero. Desde nuestros comienzos han puesto la mirada en nuestra asociación, han seguido nuestro crecimiento, han apoyado, y promocionado cada paso y cada logro de la cámara. Hoy formalizar este acuerdo no hace más que darnos prestigio, no solo por la entidad con la cual lo estamos haciendo, sino también por el staff de recursos humanos que allí trabajan. Confiamos que este es un paso más en la dirección correcta, que no es más que mostrar nuevos y creativos modelos de desarrollos TIC en aquellos lugares donde se hace más difícil estar”.

