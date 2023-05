7 atributos que definen a los/las líderes del futuro

Por staff

12/05/2023

Con la llegada de la era digital y el avance de las nuevas tecnologías, las formas de liderazgo también están evolucionando. En este contexto de cambio constante, las empresas deben, más que nunca, dar con aquellas personas que viven entre el presente y el futuro para liderar sus proyectos. Esta figura inconformista siempre ha existido, pero ahora, con la producción del documental ‘EDGERS’, Alfons Cornella (presidente de Institute of Next) y David Boronat (fundador y Chief Future Officer de Multiplica) le ponen nombre y establecen las siete grandes cualidades que les definen.



“La pandemia nos enseñó que somos muy frágiles, pero también que el futuro que tenemos por delante es muy prometedor”, reconoce David Boronat, fundador de Multiplica, y productor del documental EDGERS.



Para el Chief Future Officer de Multiplica, el futuro de las compañías pasa por que los empresarios y directivos entiendan que son ellos los que deben ponerse al servicio de su organización para sacar la mejor versión de cada uno, y no al revés. “Lejos de modelos de liderazgo pasados, centrados en dirigir y mandar, ahora destacan aquellos líderes que realmente lo que buscan es empoderar a sus equipos y acompañarlos y orientarlos cuando realmente sea necesario”.

Siete conceptos clave





Para Boronat y Cornella, estos/estas líderes del futuro se caracterizan por siete habilidades: son rebeldes, audaces, resolutivos, conectores, tecnoabiertos, multiplicadores, y curiosos. En el caso de este último atributo, Alfons Cornella, lo considera uno de los más importantes, pues “sin curiosidad no hay creatividad, sin creatividad no hay innovación y sin innovación no hay cambio”.



“Es positivo atreverse, necesario y las organizaciones lo requieren porque el contexto ha cambiado”, afirma Cornella: “Quedarse parado es lo más arriesgado que puedes hacer a día de hoy”.



Frente al avance tecnológico, pese a lo que puede parecer en primera instancia, el rol de las personas será todavía más importante. “Las Inteligencias Artificiales solo nos darán las respuestas correctas si les hacemos las preguntas adecuadas”, comenta Boronat, quien recuerda el carácter tecnoabierto que los líderes del futuro deberán adoptar: “aquel que decida no abrirse a la tecnología estará muerto”.



Los empresarios del futuro





“Con la creación de EDGERS”, explica Boronat, “queremos poner el foco en este grupo de profesionales que no solo está llamado a liderar en el futuro, sino que lo hace ya en la actualidad a través de proyectos disruptivos y compartiendo unos valores muy concretos”. Es por esto que, para la elaboración del documental, Boronat y Cornella viajaron por diferentes países de América Latina en busca de aquellas personas que entienden lo que requiere ser un EDGER.



Y es que, la fuerza de trabajo está evolucionando. Según señala un informe de Fundación Telefónica, se espera que el 75% de los trabajadores españoles sean nativos digitales para el año 2025. Esta nueva generación de expertos en tecnología está entrando a pasos agigantados en todos los ámbitos y espacios de trabajo.



La presentación oficial del documental tendrá lugar el próximo 15 de mayo en el Auditorio Axa de Barcelona (Av. Diagonal 547), a las 19:00 horas: “el mundo es tan incierto que necesitamos incorporar este pensamiento estratégico que nos ayude a visualizar posibles escenarios y entender qué nos dicen”.