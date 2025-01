78 % de las aseguradoras creen que la disponibilidad de datos es su mayor desafío

Por staff

17/01/2025

(Global) Equisoft, un proveedor global de soluciones para la industria financiera, y LIMRA publicaron las conclusiones del informe Evaluar la preparación de datos para IA en la industria de seguros de vida, lo que permite que las aseguradoras evalúen los fundamentos de sus datos e implementen estrategias de datos que generen resultados significativos para la organización.



El informe indica que el 78 % de los encuestados creen que la disponibilidad de datos para la IA es el mayor desafío al obtener valor de la inteligencia artificial (IA) y, aunque la mayoría de las empresas se clasifican como «progresivas» en cuanto a la disponibilidad de sus datos, el 46 % de los encuestados dicen que no están listos para implementar la IA.



«Los datos son la base para todo lo que hace una aseguradora, ahora y en el futuro. Pero las aseguradoras no están listas en cuanto a los datos, porque no tienen prácticas de gobernanza establecidas, y porque la calidad y la integridad de los datos siguen siendo un trabajo en proceso», dijo Mauricio Monroy, Vicepresidente, Latinoamérica y España. «Aunque las aseguradoras han hecho un buen trabajo construyendo su infraestructura de datos y están avanzando en la alineación de la estrategia de datos con los objetivos de negocio, muchas aún no se han dado cuenta del enorme potencial que podría suponer la implementación de la IA porque sus prácticas de datos no están totalmente maduras. No se puede estar listo para la IA si no se está listo en cuanto a los datos».



El elemento central del informe es la comparación global de madurez de datos, un modelo que analizó a las aseguradoras en seis dimensiones clave: alineación organizativa, infraestructura, suministro e integración, calidad e integridad, gobernanza y analítica. El modelo revela el nivel de preparación relativo de los datos de las aseguradoras de vida para implementar soluciones de IA y les permite a las aseguradoras evaluar su posición en el espectro en comparación con sus pares.



«La calidad de los datos es la base de cualquier iniciativa de IA, y sin ella, los resultados de los sistemas de IA serán fundamentalmente defectuosos. Los malos datos llevan a una mala IA», indicó Kartik Sakthivel, Ph.D., vicepresidente y director general de información en LIMRA yLOMA. «Es fundamental que las organizaciones prioricen la gobernanza, calidad e integridad de los datos para aprovechar todo el potencial de la IA y generar resultados comerciales significativos», sostuvo Sakthivel

Otras conclusiones globales clave del informe incluyen lo siguiente:



 Puntaje de madurez global: A nivel global, las aseguradoras son «progresivas» en la disponibilidad de datos para IA. Australia es líder en la madurez de disponibilidad de datos en todas las dimensiones, mientras que Norteamérica está un poco detrás de otras regiones.



 El 87 % de los encuestados usan la IA actualmente en algunas áreas operativas como evaluación de riesgo, operaciones y nuevos negocios. El aprendizaje automático es la tecnología de IA más adoptada, y se espera un rápido crecimiento en el futuro para el procesamiento del lenguaje natural y los grandes modelos de lenguaje.



 La gobernanza de los datos es también un área importante de preocupación. Aunque muchas aseguradoras informan que se han creado directrices de gobernanza, los niveles de adopción y responsabilidad son bajos.



 Las aseguradoras que ya han implementado soluciones de IA se están encontrando con dificultades en sus proyectos debido a problemas inesperados con la tecnología, desafíos del escalamiento o el impacto negativo de suposiciones erróneas realizadas durante la planificación.



Las conclusiones regionales clave del informe incluyen lo siguiente:



 Australia fue uno de los países con mejor desempeño en todas las dimensiones: el 38 % de sus aseguradoras obtuvo una calificación de «óptima» en cuanto a su disponibilidad.



 América Latina superó las marcas globales: el 82 % de las aseguradoras son «progresivas».



 El 66 % de las aseguradoras de vida de Estados Unidos no se sienten listas para la IA,

con la alineación organizativa como la dimensión más fuerte y el suministro y la

integración como las más débiles.



 Canadá obtuvo el menor puntaje a nivel regional, con la infraestructura como su dimensión más fuerte, pero el suministro y la integración necesitan mejorar.

Ver más: Siemens y Telefónica impulsarán conjuntamente la digitalización de la industria

Ver más: América Latina lidera como la región más exigente en CX y adopción de IA

Ver más: Logicalis anuncia cambio de liderazgo en América Latina