8M: Las mujeres se abren paso en el mundo tech

Por staff

09/03/2022

Beetrack, empresa de trazabilidad y planificación logística en América Latina y creador del software de última milla más avanzado de la industria, anota que las mujeres se abren paso en el mundo Tech en busca de acortar la brecha de género.



Durante los últimos años, diversos estudios han demostrado que la discriminación en torno al género condiciona las oportunidades de las personas y mantiene una brecha entre hombres y mujeres; brecha que en el área de la ciencia y la tecnología es sumamente significativa y se evidencia desde la etapa universitaria.



De acuerdo con el estudio Women in the digital Age, sólo 3 de cada 10 mujeres en el mundo estudian carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Cifra que desciende hasta el 8% en carreras de Ingeniería y el 3% en aquellas relacionadas con tecnologías de la información.



En tanto, a nivel global y según un estudio realizado por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (en 2021), la participación en la industria tecnológica es de un 30%, y de ellas sólo un 24% ocupa cargos ejecutivos. Otro indicador anota que el porcentaje de hombres que ocupan cargos de primer nivel es del 93% frente 7% de mujeres, según cifras de la más reciente edición del Total Remuneration Survey de la consultora Mercer.



Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que a pesar de que en la mayoría de los países de América Latina el registro de ingresos de mujeres a educación primaria y secundaria es ligeramente más alto que el de los hombres, en México menos del 10% de las niñas piensan en carreras STEM en comparación con el 27% de los niños mexicanos.



Frente a este escenario hay un consenso mundial de que disminuir o idealmente eliminar la brecha de género es una prioridad para fortalecer las capacidades de las personas, aumentando sus oportunidades y posibilitando una mejor tecnología, innovación y ciencia. Y en México, empresas como Beetrack ratifican este compromiso abriendo espacios relevantes a mujeres profesionales talentosas.



Así lo destaca Carla Achury, QA Lead en Beetrack (Líder de control de calidad en una empresa de SaaS, Software as Service), quien al llegar al área de Producto de un SaaS encontró una oportunidad para trabajar en el mundo tecnológico que tanto le gustaba. Y de ahí en adelante, sólo ha crecido laboralmente.



“El apoyo que he recibido en Beetrack ha sido crucial para mi desarrollo profesional. Yo soy una persona a la que le gusta mucho aprender y hacer cosas nuevas, y acá he encontrado un lugar donde puedo desarrollar esas inquietudes, ya que hay mucho espacio y libertad para la innovación y la creatividad”, destaca la ejecutiva.



Para Achury, quien lamenta que actualmente “la mayoría de los equipos de tecnología siguen estando compuestos por hombres” y “persiste una brecha de género salarial”, aumentar la participación femenina en el área tech es crucial.



“Estamos hablando de que la mitad de la población mundial no puede quedar fuera de la revolución 4.0. El mundo está experimentando una transformación digital a nivel general y es necesario que todos participemos, especialmente en una industria donde hace falta mucho personal”, enfatiza Achury, para luego agregar que en el desarrollo de software “las mujeres tenemos mucho que aportar, ya que ahí se fomentan habilidades muy importantes como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Y es bien sabido que los equipos diversos son mucho más productivos”.



Finalmente, la QA Lead en Beetrack destaca el compromiso de esta y otras empresas del rubro por disminuir la brecha de género, incentivando y promocionando masivamente la participación de la mujer en las áreas de ciencia y tecnología.