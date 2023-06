8º Congreso América Digital 2023: Se espera un impacto económico de 100 millones de dólares

12/06/2023

El 8° Congreso Tecnología y Negocios America Digital México 2023 reunirá a los líderes de tecnología y negocios de México y América Central para analizar las últimas tendencias e innovaciones en tecnología digital. El Congreso se realizará el 21 y 22 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, y se espera que tenga un impacto económico de 100 millones de dólares.

El evento es una plataforma para conectar a los profesionales de los sectores tecnológico y empresarial, centrándose en cómo se puede aplicar la tecnología para impulsar el crecimiento empresarial, la innovación y la optimización de los procesos. Los asistentes podrán escuchar a ponentes y panelistas sobre una amplia gama de temas, incluyendo inteligencia artificial, IoT, banca abierta, blockchain, ciberseguridad, big data, transformación digital, nube y más.

“México es uno de los mercados globales más grandes, con una alta demanda de software y soluciones tecnológicas, convirtiéndose en uno de los países con los mercados con mayores oportunidades para la transformación digital en América Latina”, asegura Lesley Robles, director de America Digital, empresa responsable del evento.

En el Congreso participarán más de 5.000 ejecutivos de nivel C, innovadores y líderes en transformación digital de empresas de telecomunicaciones, bancos minoristas, industrias y autoridades gubernamentales.

La expo, de 10,000 metros cuadrados, incluye a 200 empresas de tecnología, como

Google, Oracle, Adobe, Alldatum, Alibaba, Directo, Rindegastos, Dock, ManageEngine, Oita, Xius, Suma, Coldview, GlobalLogic, Dock, Jumio, Mambu, Glia, PMI Americas, Begum Capital, Transmit Security, entre otras.

Los asistentes podrán participar en el programa de foros especializados: C-Level Foro de Transformación Digital; C-Level Foro de Digital Banking & Fintech Forum; Foro dee-Government; Foro de IOT & Smart Cities; Foro de C-Level 5G, IOT & Telco; y el Foro de Venture Capital, en los que participan más de 100 speakers.

Expertos como Esther Riveroll, CEo at Alldatum; Lorena Bravo, Head of Technology & Digital Transformation at Oracle; Juan Gómez, Regional Vice President of Latin America and Central America at Citrix; Ramón Álvarez, Vice President of Capgemini North Latam; Roberto Duarte, Cloud Manager at Deloitte; Alehira Orozco Reyes, Head Government Affairs at Mercadolibre; Sergio Dueñas, Country Manager Mercadopago; Wesley Smith, Global Information Ecosystems at LexisNexis Risk; Rolando Rodríguez, Key Account

Manager at Schneider Electric, y otros especialistas, referentes y líderes de opinión del ecosistema digital participan en las conferencias.

Además de las conferencias magistrales y los foros, el Congreso ofrecerá diversas oportunidades para establecer contactos, lo que permitirá a los asistentes relacionarse con otros profesionales de su campo y establecer valiosas relaciones comerciales. T Para más información sobre el 8º America Digital Tech & Business Congress México 2023, visite el sitio web del evento en https://mx.america-digital.com/

