9 beneficios del video marketing para potenciar su negocio

Por staff

29/03/2022

El uso del video marketing se puede ver en todo Internet. No busque más allá de sus lugares favoritos, Facebook, Instagram y YouTube, para ver ejemplos de excelente video marketing. Dicho de otro modo, el video marketing ya está al alcance de todos. Si cree que vale la pena invertir su tiempo y dinero en crear videos de marketing, ha venido al lugar perfecto.

Más personas están viendo contenido de video que nunca. Haga del video marketing un enfoque de marketing con visión de futuro que incorpore videos entretenidos en sus campañas. Desde la creación de relaciones con los clientes hasta la promoción de su marca, el video marketing puede ayudarlo con todos los elementos de su empresa. Considere las siguientes ventajas de usar video marketing de inmediato.

Construya la confianza del consumidor

En comparación con el texto, un video puede brindar una conexión más personal, completa y atractiva. El video es bastante útil para presentar a su empresa como útil, educada y social. Es más probable que genere confianza si proporciona información adicional con un video de manera genuina, ya sea que la proporcione usted, sus compañeros de trabajo o su personal.

Finalmente, no estamos aquí para vender; en cambio, estamos aquí para proporcionar información. Las entrevistas con los empleados y los videos detrás de escena son excelentes métodos que ayudan a retratar el aspecto humano de una empresa. Estos videos pueden ayudarlo a conectarse con posibles consumidores y aumentar su interés en su marca.

Aumente las tasas de conversión

Según investigaciones recientes, incluir videos en el sitio web de su producto o servicio puede ayudar a vender más de sus productos o servicios. Como estrategia de marketing, los videos se pueden utilizar de varias maneras. Sin embargo, el contenido de los videos siempre está cambiando.

Los videos de productos y las reseñas de productos son temas importantes para ver actualmente, y los abordaremos en un minuto. A los clientes les gusta esta información y, al incorporarla en los sitios de productos y servicios, puede aumentar las conversiones y los ingresos de maneras que nunca imaginó.

Mejora la optimización SEO

Una de las numerosas ventajas de usar videos en marketing es que ayudan a mejorar la clasificación en los motores de búsqueda. El contenido de video de buena calidad que utiliza un editor de video puede aumentar el tráfico a su sitio. Las personas los encuentran en Internet y, si los encuentran beneficiosos, ayudan a que su sitio suba en la clasificación; además, más personas pueden ver tus videos.

Haga un esfuerzo para asegurarse de que el contenido de su video esté optimizado para SEO. Una buena miniatura, un título interesante y videos de buena calidad pueden ayudarlo a atraer tráfico orgánico a su sitio. Puede usar Youtube para conectarse a partes cruciales de su sitio web, atraer nuevos consumidores y mejorar el crecimiento orgánico al mismo tiempo.

Mejora el ROI

La mayoría de las empresas afirman que el video tiene un fuerte retorno de la inversión. Crear videos no es lo más fácil ni lo más económico, pero a la larga paga mucho. Además, el software de edición de video de Internet evoluciona continuamente y se vuelve más económico. La calidad de grabación de video incluso en el teléfono inteligente más básico es bastante buena.

Además, sus videos no tienen que ser perfectos para tener éxito. ¡Todo se trata del contenido! Según una encuesta reciente, los videos que no representan bien un producto o servicio y simplemente son desagradables. Al cliente no le importaba un diseño pésimo o un producto de baja calidad. El contenido del video debe ser relevante, útil, entretenido, atractivo e inteligente.

Atrae a los usuarios de dispositivos

móviles Hoy en día, los dispositivos móviles y los videos están inseparablemente conectados. La mayoría de las personas ven videos en sus teléfonos inteligentes. A medida que aumenta la cantidad de personas que usan teléfonos inteligentes para acceder a Internet y ver videos, su audiencia seguirá aumentando. Bríndeles una gama más completa de contenido de video para elegir.

Además, es más probable que las personas que ven videos o anuncios en sus teléfonos o tabletas tengan una conexión personal con las marcas que las personas que los ven en la televisión. El advenimiento del video móvil requiere que los especialistas en marketing creen contenido para el uso personal de teléfonos inteligentes de sus clientes.

Explica con precisión

¿Te estás preparando para lanzar nuevos productos y servicios? Haga un video usando un editor de video en línea para demostrar cómo funciona. Para tener una mejor comprensión de un producto o servicio, la mayoría de los clientes admiten ver un video explicativo. En consecuencia, la mayoría de las empresas de video marketing presentan un video explicativo en su página de inicio.

Si está tratando de explicar una idea difícil, simplemente anime sus videos. La animación puede traer ideas a la vida de una manera que el texto o los videos en vivo no pueden hacer. Ya no es suficiente tener un grupo de personas reales. Los videos animados son la combinación ideal de diversión, nostalgia y simplicidad. Ellos también trabajan.

Impulse la generación de tráfico

En comparación con otros tipos de contenido, la publicación de videos en YouTube y otros sitios de redes sociales atraerá más visitantes que cualquier otro tipo de contenido. Las empresas B2B se están aprovechando de esto lanzando sitios web de videos e invirtiendo una cantidad significativa de dinero en la creación y distribución de contenido de video.

Atraerá visitantes de alta calidad a sus sitios web con contenido de video. Como resultado, ayudará en la mejora a largo plazo de la optimización de su motor de búsqueda.

Impulsa el intercambio social

Con sus nuevas capacidades, las plataformas de redes sociales también promueven contenido de video. Las nuevas características en Facebook incluyen video y video en vivo. Además, Instagram tiene videos de carretes de 60 segundos e Instagram Stories, mientras que Twitter tiene Periscope. Mientras tanto, YouTube es el segundo sitio de redes sociales más popular del mundo.

Sin embargo, los vendedores de videos deben tener en cuenta que los consumidores comparten emociones, no hechos, en las redes sociales. Es más probable que se comparta un video promocional que sea interesante para los espectadores. Como resultado, haga clips interesantes que inspiren a otros a compartirlos en las redes sociales. El intercambio social puede mejorar el tráfico a su sitio web, lo que puede aprovechar.

Atrae a los compradores

Los consumidores se dividen en audiencias frías y cálidas. El término “audiencia fría” se refiere a alguien que nunca ha oído hablar de su empresa y no tiene intención de comprar sus productos. Sin embargo, la “audiencia cálida” ya se ha comprometido con su empresa, sitio web, servicios o productos y, por lo tanto, es más probable que realice una conversión.

Además, el tráfico frío necesita una oferta, como una guía, un video o un podcast. El contenido de video, en particular, es una excelente manera de demostrar a los clientes que está al tanto de sus demandas e inquietudes. También es una excelente manera de promocionar su empresa y mostrar cómo su producto puede beneficiar a los clientes.

Resumen

La publicidad en video está cada vez más disponible y rentable cada día. Debido a las mejoras técnicas y la facilidad de difusión mundial, el consumo de contenido de video está aumentando. Crear un video de marketing exitoso requiere una combinación de imaginación y experiencia. Los videos publicitarios que se vuelven virales pueden llegar rápidamente a decenas de millones de personas.