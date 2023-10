A pocos meses de nacer una profesión, está destinada a desaparecer

Por: Gustavo Guragna, CEO de Snoop Consulting.



Hace pocos años, la Inteligencia Artificial (IA) era un concepto reconocible pero poco cotidiano. Hoy, todo es distinto. Estamos siendo testigos de un asombroso crecimiento y una acelerada adopción de la IA en prácticamente todos los sectores de la sociedad. La IA ha pasado de ser una tecnología emergente a convertirse en una fuerza omnipresente que redefine la manera en que vivimos y trabajamos. Desde el inicio, OpenAI ha liderado la vanguardia de la Inteligencia Artificial (IA), pero no ha sido hasta fines del año pasado, gracias al lanzamiento de su modelo emblemático ChatGPT, que ha conseguido llegar a las masas. Concebida inicialmente como una herramienta de generación de texto, GPT ha experimentado un crecimiento exponencial ganando rápidamente la adopción de millones de usuarios en todo el mundo, alcanzando incluso – según el último estudio del sitio Análisis Web – 180 millones de usuarios únicos, consolidándose como una herramienta esencial para diversas tareas y actividades cotidianas. Sin embargo, la competencia no se queda atrás, y el reciente anuncio de Google con su propio modelo de tecnología multimodal llamado Géminis plantea un desafío considerable a ChatGPT. Bajo este contexto, y con el fin de no quedar detrás de las nuevas revoluciones tecnológicas, la última revelación de OpenAI marca un hito monumental: ChatGPT 4 ahora tiene la capacidad de ver, escuchar y hablar. Esta innovación transformadora promete cambiar radicalmente la forma en que las personas interactúan con la IA. Imaginen una conversación fluida con su asistente virtual, mostrándole imágenes, compartiendo sonidos o solicitando información a través del habla. Estas capacidades, antes reservadas a la ciencia ficción, son ahora una realidad que abre un mundo de posibilidades en la interacción humano/máquina. A la par de estas innovaciones, OpenAI presenta también Dall-E 3, un avance disruptivo en la generación de imágenes a partir de texto. Esta herramienta no solo mejora la precisión, sino que redefine las posibilidades creativas al eliminar la necesidad de experiencia técnica. Sin embargo, estas innovaciones también plantean desafíos, particularmente en el ámbito laboral. Profesiones como el prompt engineer (Traducido como ingeniero de instrucciones) que apuntaba a ser el trabajo del futuro, acaba de ser alterada por la propia IA y estaría destinada a desaparecer a los pocos meses de nacer. Es que la integración de la generación de instrucciones en los modelos de inteligencia artificial elimina la necesidad de este rol específico, así como la de otros trabajos. No obstante, las profesiones en sí apuntan a mantenerse pero enfrentando una transformación significativa debido a esta tecnología disruptiva, lo que hace vital adaptarse a estos cambios para asegurar una transición fluida en el mundo laboral.Por otro lado, en los próximos meses se vislumbra la posibilidad de que OpenAI lance su propio dispositivo de asistente virtual, siguiendo los pasos de Siri y Alexa. Y piensan apostar fuerte, gracias a una alianza con el mítico diseñador Jonathan Ive, ex Chief Design Officer de Apple y creador de los productos más icónicos de la compañía. Este desarrollo potencial permitiría a los usuarios interactuar directamente con un potente asistente personal, empleando varios modos de comunicación en una misma conversación, abriendo un nuevo capítulo en la integración de inteligencia artificial en la vida cotidiana.Mirando hacia el futuro, OpenAI está liderando el camino hacia la IA general o fuerte. Estas innovaciones no solo cambiarán la forma en que interactuamos con las máquinas, sino que también abren un sinfín de posibilidades en la creación, colaboración y resolución de problemas cotidianos e incluso laborales. Estamos en el umbral de una nueva era en la que la tecnología se convierte en una extensión natural de la creatividad humana, prometiendo un futuro emocionante y lleno de posibilidades ilimitadas.