A qué apuntan los neobancos con “banca por suscripción”

17/06/2024

(Europa) Ya en 2015 N26 decidió aplicar a la banca online el modelo de pago de las plataformas de streaming. Sus clientes pueden elegir entre los distintos planes existentes, desde una cuenta bancaria gratuita a servicios adicionales como seguros de viaje o cuentas compartidas, y pagan una cantidad mensual a cambio de los servicios establecidos.

Ahora muchos neobancos están queriendo adoptar este modelo de banca por suscripción similar al modelo de Netflix para evitar cobrar comisiones. Este modelo ofrece un plan gratuito con la operativa bancaria básica (cuenta y tarjeta sin comisiones) y si el cliente necesita o prefiere contar con una serie de servicios adicionales, puede suscribirse a uno de los diferentes planes que se pagan de forma mensual.

“El triunfo del modelo bancario por suscripción frente al modelo tradicional de comisiones por mantenimiento y servicio se debe a que este modelo garantiza transparencia y permite a los usuarios elegir el plan que mejor se adapta su estilo de vida, proporcionando una experiencia bancaria más personalizada”, valora Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el Sur de Europa en Revolut.

Este enfoque permite a los neobancos competir de manera más efectiva en el mercado financiero, ofreciendo a los clientes una mayor flexibilidad y control sobre sus cuentas bancarias. Al igual que Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento con su modelo de suscripción, los neobancos esperan hacer lo mismo en el sector bancario

Que neobancos ya usasn este sistema

Revolut es el mayor neobanco a nivel global. Ofrece cinco planes de suscripción. Uno gratuito que permite hacer la operativa básica sin costes (una cuenta y una tarjeta). A partir de ahí se abre un abanico de cuatro planes cada vez más elevados que ofrecen ventajas adicionales: plan Plus (3,99 euros al mes), plan Premium (8,99 euros al mes), plan Metal (15,99 euros al mes) y plan Ultra (45 euros al mes). Según detallan fuentes de la entidad, el pago de planes ha aumentado un 40% en el último año, según los clientes utilizan cada vez más como cuenta principal. Los planes premium ofrecen suscripciones al diario Financial Times, WeWork, acceso a las salas vip de los aeropuertos o la posibilidad de invertir en un fondo monetario que ofrece rentabilidades más altas que las de los planes más bajos.

En la misma línea, N26 cuenta con cuatro planes. Uno gratuito, el plan Smart (cuesta 4,9 euros al mes), el You (con un precio de 9,9 euros al mes) y el Metal (de 16,9 euros al mes). Entre las ventajas que ofrecen los planes más caros está un seguro de viajes que cubre cancelaciones o retrasos en vuelos, el equipaje o emergencias durante el viaje. También un seguro para el móvil. Además, el plan más premium también remunera con un 4% el saldo del cliente en la cuenta frente al 2,26% que ofrecen el resto de planes.

Otros neobancos como Monese y Vivid Money que se están popularizando cada vez más también apuestan por el modelo de suscripción. En este caso, las ventajas tiene que ver con la operativa financiera, como obtener cashback de las compras realizadas o mejores condiciones a la hora de realizar algunas operaciones.

“El modelo de suscripción responde a la nueva forma de consumir de la sociedad. La gente ya no está dispuesta a pagar por servicios que no necesita, ni tampoco entienden ni consienten la existencia de comisiones poco transparentes. Creemos que es un modelo que seguirá creciendo, pero que no todas las entidades podrán implantar con éxito. Los elevados costes e infraestructura obsoleta que soportan algunos bancos les obligará a seguir exigiendo mínimos, vinculaciones y condiciones”, explican portavoces de N26.

