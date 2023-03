A transformação digital acontece quando o resultado surge no dia a dia dos negócios: Agility

30/03/2023

Por: Fabio Soto, CEO, Agility Networks

A Transformação Digital acontece quando o resultado surge no dia a dia dos negócios. É preciso trabalhar em conjunto com o cliente, acompanhar a velocidade do mercado e ser ágil para identificar possíveis falhas. Além de oferecer a infraestrutura e ferramentas adequadas acompanhando a evolução, agregando valor e gerando crescimento. Estamos aqui para fazer isso juntos.

A Agility é uma importante empresa de serviços de segurança, desempenho e disponibilidade para infraestruturas híbridas e multicloud, sendo umas das principais referências no Brasil.

Oferecem as seguintes vantagens: 1) ampla experiência em ambientes de missão crítica; 2) possui dezenas de certificações e pessoas prontas para focar nos objetivos operacionais e na evolução do negócio; e 3) acreditação de projetos críticos nas maiores empresas do país nos setores financeiro, varejo e telecomunicações.

Também fornece serviços de suporte de nível 3, serviços NOC 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitoramento e manutenção dos aplicativos e infraestrutura. Fortalecendo a parte operacional de seus clientes, por meio de equipes altamente especializadas.

A Agility está presente principalmente no sudeste do Brasil, com sede em São Paulo, que é uma das cidades mais importantes da América e representa mais de 30% do PIB da nação sul-americana. E também no sul do Brasil, com filial em Porto Alegre.

Atuam principalmente em empresas de serviços financeiros, telecomunicações, saúde e seguros, entre outros. Sendo a maior referência no Brasil tanto na implementação quanto no suporte de tecnologias de balanceamento de carga, proteção de aplicativos e usuários, DNS, APIs e proteção em nuvem, entre outras soluções que mantêm algumas das maiores empresas do Brasil sempre disponíveis e seguras.

A Agility uniu forças com a Infoblox, empresa líder em redes seguras e na nuvem, com a qual ampliou suas vendas e mercados no Brasil. Tal foi o crescimento que hoje está expandindo seu corpo técnico e comercial, a fim de continuar expandindo sua atuação nos diversos mercados.

A experiência em ambientes de missão crítica os fortalece a cada ano. O desejo da Agility é continuar provendo produtos e serviços, oferecendo segurança, performance e resiliência para o mercado. E ela reconhece que a Infoblox é a parceria certa para atender seus clientes.

A aliança dessas duas importantes empresas marca os novos rumos da tecnologia na região latino-americana. Performance e resiliência com cibersegurança são os pilares desta parceria.