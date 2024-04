Abril comienza con fuertes ventas en los mercados de criptoactivos

03/04/2024

Por Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión y trading eToro.

Tras ver salidas netas de alrededor de 13.500 bitcoins de los ETF al contado la semana anterior, la semana pasada se observó un retorno a las entradas con 12.130 bitcoins adquiridos a través de los ETF al contado de bitcoin.



Las entradas en los ETF coincidieron con un aumento en la acción del precio, cerrando la semana con un 6% de aumento hasta 71.430 dólares.

Ahora hemos entrado en abril y toda la atención estará en la reducción a la mitad de la recompensa por bloque del bitcoin minado, programada para el 20 de abril (al momento de escribir), y si veremos nuevos máximos históricos en el precio del bitcoin.



Sin embargo, el mes no ha comenzado bien ya que el precio ha bajado un 7%, cotizando actualmente a 66.100 dólares. Es habitual ver algunas ventas antes de la reducción a la mitad ya que los mineros, inversores y comerciantes se preparan. La pregunta ahora es si el precio podría caer más desde estos niveles actuales, o si encontramos algún soporte y el precio se mantiene bien ofertado.



PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LA SEMANA PASADA



El dogecoin se dispara un 25% la semana pasada por ‘rumores’ de pagos en X

DOGE (dogecoin) fue uno de los criptoactivos con mejor desempeño la semana pasada, disparándose un 25%.

Como informó Decrypt, el movimiento en el DOGE llegó después de que el chatbot de inteligencia artificial de X, Grok, le dijera a algunos usuarios que los pagos en dogecoins en la plataforma X eran posibles. Sin embargo, esto probablemente es el resultado de una alucinación de IA ya que no se ha habilitado oficialmente ninguna funcionalidad de pago para el dogecoin. Sin embargo, esto no impidió que el precio se disparara.

Los memecoins continúan siendo algunas de las criptomonedas con mejor desempeño este año, sin embargo, son altamente especulativos. El dogecoin ha subido un 150% este año, donde criptomonedas más establecidas como bitcoin y ethereum solo han subido un 70% por ejemplo.



Bitcoin Cash se dispara antes de la reducción a la mitad de la recompensa por bloque



El bitcoin cash (BCH) fue otro de los mejores desempeños la semana pasada, disparándose un 40% probablemente en anticipación a su propio evento de reducción a la mitad de la recompensa por bloque programado para el 2 de abril.

Similar al bitcoin, la recompensa por bloque en la blockchain del Bitcoin Cash caerá de 6,25 BCH a 3,125 BCH.

El bitcoin cash surgió en 2017 como resultado de una bifurcación dura de la blockchain original del bitcoin.



NOTICIAS DE LA SEMANA



LSE comenzará a aceptar solicitudes para ETN de cripto



La Bolsa de Valores de Londres (LSE) anunció la semana pasada que pronto comenzará a aceptar solicitudes (desde el 8 de abril) para la admisión a cotización de Notas de Intercambio Comerciales (ETN) del bitcoin y el ethereum, con vistas a que comiencen a cotizar el 28 de mayo.

Las ETN son valores de deuda que proporcionan exposición a un activo subyacente. Tradicionalmente, las ETN son no aseguradas y los inversores deben confiar en que el emisor cumplirá con el retorno. Sin embargo, como se describe en su hoja informativa de admisión de ETN, la Bolsa solo considerará solicitudes de admisiones que estén respaldadas físicamente, con los activos subyacentes (cripto) mantenidos en almacenamiento en frío.

La disponibilidad estará limitada solo a inversores profesionales. Los inversores minoristas (en este momento) no podrán comprar estas ETN si se listan. No obstante, la posible lista de ETN de cripto en la Bolsa de Valores de Londres acerca más al Reino Unido a otros países desarrollados que ya ofrecen una variedad de productos comercializados en bolsa de cripto.

Tidal y Hashdex anuncian la negociación de ETF al contado de bitcoin en EE.UU.



Tidal Investments y Hashdex anunciaron la semana pasada la negociación de su ETF al contado de bitcoin, llamado Hashdex Bitcoin ETF. Se esperaba inicialmente que el ETF se lanzara el 11 de enero con las otras aplicaciones.

Originalmente un ETF de futuros del bitcoin (Hashdex Bitcoin Futures ETF), el fondo completó su conversión la semana pasada para ahora permitir la tenencia real de bitcoin. Al menos el 95% de los activos del Fondo ahora estarán en bitcoin real, y hasta un 5% invertido en contratos de futuros de bitcoin de CME, efectivo o equivalentes de efectivo.

Desde su lanzamiento el 11 de enero, los ETF al contado de bitcoin han visto entradas significativas y volúmenes de negociación. Aunque el Hashdex Bitcoin ETF llega tarde a la fiesta, podría quitarle algo de cuota de mercado a otros si la estructura de comisiones resulta competitiva.



Tether (USDT), disponible en Celo



USDT está ahora disponible en Celo, siguiendo el anuncio anterior en marzo. “Esta expansión subraya la misión compartida de ambas compañías de extender las ventajas de las tecnologías impulsadas por blockchain a consumidores convencionales en todo el mundo”, continuó diciendo el anuncio.

USDT es considerado como la stablecoin más grande (por capitalización de mercado) y más líquida en la industria cripto.

