Accedian lança o Skylight Interceptor para Network Detection and Response (NDR)

Por staff

18/07/2022

A Accedian, empresa de soluções de análise de desempenho e experiência do usuário final, anunciou o lançamento do Skylight Interceptor, solução de detecção e resposta de rede (Network Detection and Response (NDR), em inglês) baseada em nuvem da empresa. Nova adição à linha de soluções Skylight, este lançamento marca a entrada da Accedian no mercado de segurança cibernética.



O Skylight Interceptor assiste os principais provedores de serviços e empresas a protegerem suas redes, fornecendo incidentes priorizados e ricos dentro de um contexto que acelera a detecção e a resposta às ameaças de segurança. Ele permite que as organizações identifiquem as ameaças sofisticadas desde o dia zero, que muitas vezes não são percebidas pelas soluções tradicionais de segurança de perímetro.



O Skylight Interceptor foi desenvolvido com base nos 17 anos de experiência da Accedian no setor de análise e desempenho de rede, gerenciando as maiores e mais complexas redes do mundo com dados mais precisos, granulares, contextuais e de uma visibilidade rica. Essa solução preenche o vácuo entre segurança e operações de TI por meio de uma plataforma única, complementando todas as soluções de segurança existentes e adicionando uma nova camada essencial à postura de defesa cibernética de uma corporação.



Ao usar o Skylight Interceptor, as organizações podem:

– Proteger-se dos ataques cibernéticos de amanhã… hoje: o Skylight Interceptor oferece uma visibilidade profunda do tráfego de rede, capturando e correlacionando metadados de Norte a Sul e Leste a Oeste conforme atravessa a rede, protegendo contra ataques de dia zero, algo que outras medidas de segurança podem não captar.

– Simplificar a busca e a análise forense de ameaças: obtendo dados de tráfego de rede abrangentes e de alta qualidade para encontrar ameaças e ter a capacidade de pesquisar detalhes forenses em segundos. A solução correlaciona eventos em incidentes usando Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML) para gerar alertas apenas com base em ameaças cibernéticas legítimas, preservando o tempo de resposta crítico e os recursos valiosos do tipo SOC.



– Expandir o modelo de segurança Zero Trust: o Skylight Interceptor ajuda as empresas a estenderem ainda mais a sua Arquitetura Zero Trust (Zero Trust Architecture (ZTA), em inglês) a fim de incluir uma nova camada vital de integração de dados contextuais em tempo real. Ele adiciona uma nova ferramenta poderosa para enriquecer a velocidade e a precisão do processo geral de triagem e de avaliação das ameaças.



“Por quase 30 anos, nós fornecemos serviços gerenciados para ajudar empresas a obterem o máximo de proveito do setor de TI. Nossos clientes precisam de visibilidade e controle que sejam incomparáveis para ficar sempre à frente das ameaças que estejam em evolução. O Skylight Interceptor permite aos nossos clientes uma detecção e resposta de rede feita em tempo real (NDR) e a visibilidade do desempenho da rede em uma única plataforma.”, diz Russell Cook, diretor administrativo da Sire.

“O Skylight Interceptor ajuda as organizações a eliminar pontos cegos que, na maioria das vezes, passam despercebidos pela segurança de perímetro tradicional — na nuvem, no próprio local e até nos lugares remotos — utilizando os mesmos sensores Skylight implantados para análise de desempenho. O desenvolvimento do Skylight Interceptor tem como base os anos de experiência da Accedian no fornecimento de uma verdadeira solução NetSecOps.”, afirma Richard Piasentin, diretor de marketing e diretor de estratégia da Accedian.