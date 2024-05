Acer ganador de los iF Design Awards 2024

22/05/2024

(México) Varios productos de la amplia gama de innovaciones de Acer recibieron el premio iF Design Award 2024, lo que se suma a la lista de logros en diseño de la empresa. Esta vez las galardonadas han sido las laptops con IA Swift Go 14 y Swift Go 16 y el CPE Predator Connect X7 5G, el primer CPE para juegos 5G Wi-Fi 7 del mundo. Se premiaron más productos informáticos, incluida la desktop gaming escalable Predator Orion X, la mini PC Acer Revo Box y la colección de software AcerSense. También llamaron la atención del panel de jueces de este año los diseños de empaque ecológicos para la bicicleta eléctrica Acer ebii y el mouse Acer.

Los iF Design Awards de este año registraron casi 11,000 entradas de casi 5,000 participantes de todo el mundo. El equipo de 132 expertos en diseño del organismo del premio tuvo la tarea de evaluar y calificar todas las candidaturas según los criterios de diferenciación, forma, función, idea e impacto. Los diseños de Acer han recibido constantemente este prestigioso premio y han obtenido un gran éxito en la competencia durante los últimos años, ubicándose actualmente entre las 50 mejores de 7,236 empresas a nivel mundial en el iF Design Rankings de 2020-2024.

Galardonados del iF Design Awards 2024 de Acer:

Acer Swift Go 14 y 16: las últimas laptops Swift Go ofrecen rendimiento listo para IA, portabilidad e impresionantes pantallas OLED , mientras que el conjunto de herramientas de videoconferencia asistidas por IA de Acer más una bisagra de 180°, permiten una colaboración fluida y un uso flexible.

Predator Helios 18: la notebook gaming de 18 pulgadas combina potentes procesadores, una pantalla Mini LED y conexión Wi-Fi 7. Los jugadores sentirán y verán la diferencia en el diseño único de su teclado, que incluye la nueva tecnología MagKey 3.0 en las teclas WASD con un conjunto de opciones intercambiables. Una son las teclas MagClick patentadas con interruptores mecánicos para una respuesta más táctil, mientras que el otro es un conjunto de teclas MagSpeed con patrones antideslizantes e iluminación dinámica LED con cada pulsación de tecla.

Predator Helios Neo 16: La Predator Helios Neo 16 equilibra componentes de vanguardia y las últimas funciones para ofrecer un juego fluido. La nueva laptop de 16 pulgadas tiene una estética futurista con iluminación dinámica personalizable en el teclado y el logotipo, además de códigos grabados con láser en su elegante cubierta anodizada de color negro intenso que intrigaría a cualquier jugador para desentrañar sus mensajes ocultos.

Desktop Predator Orion X: La desktop gaming Predator Orion X fue diseñada como una potencia de juegos compacta con una apariencia distintiva inspirada en la ciencia ficción. El chasis listo para ser modificado por el usuario (DIY) mide solo 15.4 litros con zonas divididas para simplificar las actualizaciones y el mantenimiento. Completando su aspecto futurista hay un soporte para audífonos sobre el dispositivo y una generosa oferta de accesorios de iluminación RGB personalizables ubicados por dentro y por fuera.

Mini PC Acer Revo Box : Una mini PC versátil con amplia potencia de desempeño, sin el tamaño de una computadora de escritorio tradicional. Su formato compacto de 9.5 L puede caber en casi cualquier espacio del hogar o de la oficina y viene con una opción para un kit de montaje VESA giratorio patentado que permite ocultarlo fácilmente detrás de televisores o pantallas.

Predator Connect X7 5G CPE: Como el primer enrutador CPE 5G para juegos del mundo con Wi-Fi 7, el dispositivo proporciona operación Multi-Link, doble conectividad+ para Internet de alta velocidad, mejorando las experiencias de juego con retraso y almacenamiento en búfer mínimos. Con un diseño elegante y moderno, con un sutil logotipo de Predator en la parte superior que ayuda a indicar la intensidad de la señal, el Predator Connect X7 luce genial en cualquier setup de juego o entorno doméstico.

Embalaje ecológico Acer ebii: El diseño del empaque de la bicicleta eléctrica ebii hace eco de los temas centrales del producto: simplicidad, inteligencia y sostenibilidad ambiental. Su objetivo es resolver los problemas comunes del e de bicicletas, que a menudo se centra en proteger el producto durante el transporte y resulta en complicados procesos de desempaque y montaje. Después de desabrochar la hebilla de la caja exterior, la abertura lateral se puede levantar fácilmente con una mano para retirar la bicicleta. Con unos sencillos pasos, la estructura de cartón se puede reutilizar como un soporte para bicicletas, extendiendo su ciclo de vida, al mismo tiempo que reduce los residuos.

Empaque ecológico del Mouse Acer: La idea detrás de su diseño es funcional e innovadora, ya que puede acomodar diferentes modelos de mouse y tamaños de batería a la vez, minimizando al mismo tiempo la huella ecológica del empaque. Tiene una construcción a base de papel de pulpa moldeado y revestimiento de papel que ayuda a minimizar el desperdicio al eliminar el uso de plástico, reducir su tamaño y peso en comparación con generaciones anteriores y simplificar su proceso de ensamblaje, haciendo eco al compromiso de la marca Acer con la sostenibilidad.

Aplicaciones de la serie AcerSense: la colección de soluciones de software para laptops de Acer se compone de AcerSense para productividad, NitroSense para soporte de juegos y TravelMateSense para soluciones empresariales. Estos ofrecen servicios personalizados para diversos usuarios y escenarios, como administrar el rendimiento del dispositivo, personalizar efectos de iluminación o realizar mejoras rápidas en la calidad de audio/video, ayudando a los usuarios a realizar tareas cotidianas o desempeñarse mejor en el juego. A través de una extensa investigación, Acer ha obtenido información sobre las funciones de software que requieren los distintos usuarios y se ha propuesto crear plataformas todo en uno para minimizar la cantidad de aplicaciones instaladas en los dispositivos. Sus diseños fueron elaborados para mostrar características y apariencias visuales distintas. AcerSense presenta una combinación de colores verdes frescos, que fomenta una atmósfera diaria relajante. Para los juegos, NitroSense incorpora elementos futuristas y más atractivos a través del diseño de su interfaz de usuario y sus avatares. Por último, TravelMateSense para empresas presenta una sutil combinación de colores verde que representa una personalidad más profesional y serena.

