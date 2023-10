ACTUALIZAR – OTC Markets Group da la bienvenida al Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. a OTCQX

16/10/2023

NUEVA YORK, Oct. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operador de mercados regulados de 12,000 valores de Estados Unidos e internacionales, anunció hoy que el Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (Bolsa Mexicana de Valores: BIMBO; OTCQX: BMBOY; GRBMF), la empresa panificadora más grande del mundo, fue calificada para cotizar en OTCQX® Best Market. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. actualizado a OTCQX del mercado Pink®.

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. comienza a cotizar hoy en OTCQX bajo los símbolos “BMBOY” y “GRBMF”. Los inversores de Estados Unidos pueden encontrar información financiera actual y cotizaciones de nivel 2 en tiempo real para la empresa en www.otcmarkets.com .

La actualización al mercado OTCQX es un paso importante para las empresas que buscan ofrecer trading transparente para sus inversores estadounidenses. Para las empresas que cotizan en un mercado internacional calificado, los estándares de mercado simplificados les permiten utilizar los informes de su mercado local para que su información esté disponible en Estados Unidos. Para calificar para OTCQX, las empresas deben cumplir con altos estándares financieros, seguir las mejores prácticas de gobernanza corporativa y demostrar conformidad con las leyes de valores aplicables.

Acerca del Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Al 30 de junio de 2023, Grupo Bimbo es la empresa panificadora líder y más grande del mundo y participante relevante en snacks. El Grupo Bimbo cuenta con 216 panaderías y plantas y más de 1.500 centros de ventas estratégicamente localizados en 34 países en toda América, Europa, Asia y África. Sus principales líneas de productos incluyen pan rebanado, bollos y panecillos, pasteles, tortas, galletas, tostadas, English muffins, bagels, tortillas y flatbread y snacks salados, entre otros. El Grupo Bimbo produce más de 9.000 productos y tiene una de las mayores redes de distribución directa en el mundo, con más de 3,5 millones de puntos de venta, más de 56.000 rutas y más de 145.000 asociados. Sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores Mexicana (BMV) bajo el símbolo BIMBO, y en el mercado extrabursátil en Estados Unidos con un ADR Nivel 1, bajo el símbolo bursátil BMBOY.

Acerca de OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) opera mercados regulados para trading de 12.000 valores estadounidenses e internacionales. Nuestros estándares de divulgación basados en datos forman la base de nuestros tres mercados públicos: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market y Pink® Open Market.

Nuestros sistemas de trading alternativos (ATSs) OTC Link® ofrecen una infraestructura de mercado crítica en la que confían los corredores de bolsa para facilitar el trading. Nuestro modelo innovador ofrece a las empresas un acceso más eficaz a los mercados financieros de Estados Unidos.

OTC Link ATS, OTC Link ECN y OTC Link NQB son un ATS regulado por la SEC, operado por OTC Link LLC, un corredor de bolsa registrado en FINRA y SEC, miembro de SIPC.

Para más información acerca de cómo creamos mercados mejor informados y más eficaces, visite www.otcmarkets.com .

Contacto de Medios:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

