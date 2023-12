Acuerdo Mercosur-UE sigue en la cuerda floja

04/12/2023

El gobierno de Argentina consideró este domingo que aún no están dadas las condiciones para firmar el demorado acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que Brasil y la presidencia europea esperaban concretar antes de fin de año.

El actual presidente Alberto Fernández reiteró que considera positivo el acuerdo. “Geopolíticamente es correcto” y le gustaría “firmarlo”. Pero antes deben establecerse “determinadas condiciones que nos permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias”, aseveró en una entrevista radial reproducida por la agencia oficial Télam.

“Quiero discutir algo que les sirva a los argentinos”, concluyó.

Los líderes de los Estados miembros del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – se encontrarán el 6 y 7 diciembre en Río de Janeiro, en donde discutirán sobre el estado actual de la economía regional, las vías comerciales del bloque con el extranjero y la adhesión de Bolivia como miembro pleno del grupo. Sin embargo, el punto principal de la reunión será la discusión sobre la muy postergada firma técnica del acuerdo comercial con la Unión Europea.

“Si no hay acuerdo, paciencia. No fue por falta de voluntad”, señaló el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una rueda de prensa durante la Conferencia climática de Naciones Unidas (COP), en Dubái, en donde afirmó que “al menos quedará claro quién tuvo la culpa de que no hubiera acuerdo”.

Las declaraciones de Lula tuvieron lugar el sábado 2 de diciembre, horas después de que el mandatario francés, Emmanuel Macron, mostrara su firme oposición al acuerdo de libre comercio, al declarar que contradice la defensa de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

“Es un acuerdo (UE-Mercosur) que no es bueno para nadie”, dijo el presidente francés, en una conferencia de prensa, también en Dubái.

El tratado, cuyas negociaciones concluyeron en 2019 pero que luego chocó con nuevas diferencias entre las partes, “tiene un impacto negativo en la industria del Mercosur, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro”, explicó tajante el canciller Santiago Cafiero.

“Estoy creando en mi país un mercado en vías de descarbonizarse para permitir a la gente de aquí consumir productos de fuera que implican más emisiones. Estaríamos locos”, comentó el presidente de Francia en Dubái.

“Cada país tiene derecho a tener una postura. Francia siempre ha sido el país más difícil para llegar a acuerdos, porque es más proteccionista. No es la misma posición que la Unión Europea”, enfatizó el presidente brasileño en Dubái, agregando que París tiene como objetivo “proteger los millones” de productores locales.

