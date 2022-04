Adagio Therapeutics anuncia que ADG20 (adintrevimab) es el primer anticuerpo monoclonal que cumple con los principales criterios de valoración con importancia estadística en la profilaxis pre-exposición (PrEP) y profilaxis post-exposición (PEP).y tratamiento de COVID-19 y planea solicitar autorización de uso de emergencia en Estados Unidos

Por staff

31/03/2022

El riesgo de COVID-19 sintomático fue reducido en un 71% en comparación con placebo en la profilaxis pre-exposición y 75% en comparación con placebo en la profilaxis post-exposición

El riesgo de hospitalización o muerte en participantes con COVID-19 de leve a moderado fue reducido en un 66% en comparación con placebo en la población de análisis de eficacia primaria y en un 77% en comparación con placebo en participantes que recibieron tratamiento dentro de tres días de la aparición de los síntomas

Los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2021 fueron reportados; se espera que $ 591 millones en efectivo e inversiones sean suficientes para financiar las operaciones en el segundo semestre de 2024

WALTHAM, Massachussets, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI), una empresa biofarmacéutica de etapa clínica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de soluciones basadas en anticuerpos para enfermedades infecciosas, informó que los criterios de valoración principales se cumplieron con relevancia estadística para las tres indicaciones en los ensayos clínicos globales en curso de Fase 2/3 de la empresa que evalúan su fármaco en investigación adintrevimab (ADG20) como una profilaxis pre-exposición y post-exposición (EVADE) y tratamiento (STAMP) para COVID-19. EVADE y STAMP fueron conducidos principalmente durante un tiempo en que las variantes pre-Ómicron SARS-CoV-2 eran dominantes. Después del surgimiento de variante Ómicron, en un análisis exploratorio preespecificado en un subconjunto de la cohorte pre-exposición, se observó una reducción clínicamente significativa en los casos de COVID-19 sintomático con adintrevimab en comparación con placebo. En ambos ensayos, una única administración intramuscular (IM) de adintrevimab a la dosis de 300 mg tuvo un perfil de seguridad similar al del placebo. Sobre la base de estos datos, Adagio planea aliarse con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y presentar una solicitud de Autorización de Uso de Emergencia (EUA) en el segundo trimestre de 2022 para adintrevimab para la prevención y tratamiento de COVID-19.

Además, Adagio ofreció una actualización de su estudio de Fase 1 en curso que evalúa adintrevimab en dosis más altas y sobre las actividades de investigación relacionadas con la reingeniería de adintrevimab y la identificación de nuevos anticuerpos para abordar potencialmente COVID-19 y otros virus.

“COVID-19 continúa presentando desafíos significativos en todo el mundo, ya que la disminución de la inmunidad, conjuntamente con la aparición de variantes resistentes, condujo a olas continuas de la enfermedad. Consideramos un conjunto de alternativas necesarias, que abarcan profilaxis y tratamiento, para abordar de manera eficaz este virus a medida que continúa evolucionando, y estos datos nos dan confianza en el rol potencial que adintrevimab puede desempeñar en los arsenales de los médicos “, dijo David Hering, MBA, director ejecutivo interino y director de operaciones de Adagio. “Sobre la base de datos de EVADE y STAMP, incluidos los impactos observados en los análisis preliminares de participantes inscritos después del surgimiento de la variante Ómicron, nuestro equipo está iniciando conversaciones con la FDA y preparando una solicitud de autorización de uso de emergencia (EUA) para adintrevimab. Con más de un millón de dosis de adintrevimab aseguradas para 2022 y una posición financiera sólida que se anticipa nos conduzca al segundo semestre de 2024, tenemos un gran optimismo sobre el camino a seguir y el impacto que adintrevimab puede tener para muchas personas en todo el mundo, en particular para aquellas con alto riesgo

El Dr. Michael Ison, M.D., M.S., profesor de Medicina en la División de Enfermedades Infecciosas y de Cirugía en la División de Trasplante de Órganos de Northwestern University Feinberg School of Medicine, agregó: “los datos convincentes generados sobre adintrevimab en ambos ensayos clínicos de Adagio representan un paso importante para abordar más a fondo la continuación de la pandemia de COVID-19. Estoy particularmente motivado por el efecto consistente del tratamiento observado en los tres escenarios clínicos y subpoblaciones de pacientes, y el perfil de seguridad favorable, con una sola dosis y una aplicación de IM conveniente para todos los pacientes. La reducción del riesgo en el escenario de profilaxis post-exposición, independientemente del estado serológico, se traduce en el uso en el mundo real cuando los médicos puedan no tener conocimiento sobre el estado anterior de vacunación o infección de sus pacientes. En el ensayo STAMP, adintrevimab mostró prevención de hospitalización y muerte frente a la variante de ‘riesgo más alto’ (Delta) hasta este momento”.

EVADE Datos preliminares

EVADE es un ensayo clínico global, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo de Fase 2/3 que evalúa adintrevimab a la dosis de 300 mg IM en dos cohortes independientes para la prevención de COVID-19. El estudio incluye una cohorte de profilaxis pre-exposición (PrEP) y una cohorte de profilaxis post-exposición (PEP). La población del estudio está compuesta por adultos y adolescentes en riesgo de infección por SARS-CoV-2 debido a la exposición reciente informada o cuyas circunstancias los colocaron en un mayor riesgo de adquirir la infección por SARS-CoV-2 y desarrollar COVID-19 sintomático.

En el análisis de eficacia primaria de la cohorte PrEP, adintrevimab se asoció con una menor incidencia de COVID-19 sintomático en comparación con placebo hasta el tercer mes o la aparición de Ómicron, lo que fue anterior (12/730, 1.6% vs. 40/703, 5.7%, respectivamente). La diferencia de riesgo estandarizada fue de -4,0% (IC 95% -6,0, -2,1; p <0,0001), demostrando una reducción del riesgo relativo del 71% a favor de adintrevimab durante tres meses. Hubo cinco (0,7%) hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 en el grupo de placebo en comparación con ninguna en el grupo de adintrevimab. En un análisis exploratorio preespecificado de la cohorte PrEP, que incluyó 402 participantes (196 y 206 en los grupos adintrevimab y placebo, respectivamente) después del surgimiento de Ómicron (BA.1), se observó una reducción clínicamente significativa en los casos de COVID-19 sintomático con adintrevimab, en comparación con placebo. Adintrevimab se asoció con una reducción del riesgo relativo de 59% y 47% con una duración media de seguimiento de 56 y 77 días, respectivamente (p <0,05 nominal).

En el análisis de eficacia primaria en la cohorte PEP, adintrevimab alcanzó significación estadística y se asoció con una menor incidencia de COVID-19 sintomático hasta el día 28 en comparación con placebo (3/173, 1.7% vs. 12/175, 6.9%, respectivamente). La diferencia de riesgo estandarizada fue de -4,9% (IC 95%: -8,8, -1,0; p=0,0135), demostrando una reducción del riesgo relativo del 75% a favor de adintrevimab durante 28 días. Hubo dos (1,1%) hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 en el grupo de placebo en comparación con ninguna en el grupo de adintrevimab.

En las cohortes de EVADE en 1.239 participantes tratados con adintrevimab con un rango mediano de seguimiento de 140 días para la cohorte de PrEP y 126 días para la cohorte de PEP a partir del 2 de marzo de 2022, se cortaron los datos, el perfil de seguridad fue similar al del placebo. La incidencia de eventos adversos (AEs), incluidos los eventos adversos graves (SAE), fue similar entre los grupos de adintrevimab y placebo. Ningún SAE relacionado con el fármaco del estudio, incluyendo muerte, fue reportado. Los AEs informados con mayor frecuencia fueron reacciones en el lugar de inyección, la mayoría de las cuales fueron de gravedad leve o moderada y ocurrieron con frecuencia similar en ambos grupos.

STAMP Datos preliminares

STAMP es un ensayo clínico global, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo de Fase 2/3 que evalúa adintrevimab a la dosis de 300 mg IM en pacientes con COVID-19 leve a moderado con alto riesgo de progreso de la enfermedad. Adintrevimab fue asociado con una menor incidencia estadísticamente significativa de hospitalización relacionada con COVID-19 o muerte por todas las causas hasta el día 29 en comparación con placebo (8/169, 4.7% vs. 23/167, 13.8%), con una diferencia de riesgo estandarizada de -8.6% (95% CI: -14,65, -2,57; p=0,0052), demostrando una reducción del riesgo relativo del 66% a favor de adintrevimab. Hubo una muerte (0,6%) en el grupo de adintrevimab, en comparación con seis muertes (3,6%) en el grupo de placebo hasta el día 29. En pacientes tratados dentro de tres días de la aparición de los síntomas (adintrevimab n=91, placebo n=85), adintrevimab redujo el riesgo de hospitalización por COVID-19 o muerte por cualquier causa en un 77% en comparación con placebo. STAMP inscribió a 63 participantes (29 en el grupo de adintrevimab y 34 en el grupo de placebo) con infección por COVID-19 con la variante Ómicron SARS-CoV-2. Hubo dos eventos de hospitalización relacionados con COVID-19 y no hubo muertes hasta el día 29 entre los pacientes con la variante Ómicron, y ambos eventos de hospitalización ocurrieron en el grupo de placebo.

En STAMP, en 192 participantes tratados con adintrevimab con un seguimiento medio de 73 días en el grupo de adintrevimab a partir del 2 de febrero de 2022, se cortaron los datos, la incidencia de AEs, incluyendo SAEs, fue menor en el grupo de adintrevimab. Ningún SAE relacionado con el fármaco del estudio, incluyendo muerte, fue reportado. Los AEs reportados con mayor frecuencia fueron reacciones en el lugar de inyección, todos de gravedad leve o moderada y ocurrieron con frecuencia similar en ambos grupos.

“En nombre de todo el equipo de Adagio, me gustaría agradecer a los numerosos investigadores, equipos clínicos y, lo más importante, a los pacientes, familias y cuidadores por su participación en nuestros ensayos clínicos. Estamos motivados por los datos y esperamos presentar una solitud de autorización de uso de emergencia (EUA) y abordar estos resultados con la FDA y otras autoridades reguladoras. Además, continuamos nuestros esfuerzos de investigación para mejorar la actividad de adintrevimab contra Ómicron e identificar anticuerpos objetivizados a nuevos dominios, que ofrecerá potenciales candidatos de productos adicionales para desarrollo clínico. En conjunto, estos esfuerzos muestran la capacidad de nuestra y la experiencia de nuestra plataforma para descubrir, diseñar e desarrollar nuevos anticuerpos, y ejecutar ensayos clínicos globales, para abordar potencialmente enfermedades infecciosas”, dijo Ellie Hershberger, Pharm.D., directora de desarrollo de Adagio.

Actualizaciones adicionales de desarrollo e investigación

Adagio continúa aprovechando su plataforma y experiencia al realizar numerosos esfuerzos para abordar COVID-19, otros coronavirus, influenza y otras enfermedades infecciosas, que incluyen:

Avance de un ensayo de Fase 1 en voluntarios sanos para evaluar la farmacocinética y la seguridad de dosis adicionales más altas de adintrevimab para complementar los datos generados hasta el momento, que evaluó dosis de hasta 600 mg IM. Los datos de seguridad preliminares durante las dos semanas posteriores a la administración sugieren un perfil de seguridad favorable a la dosis de 1200 mg administrada con inyección IM o por vía intravenosa (IV).

Los esfuerzos en curso para modificar adintrevimab para mejorar la unión a las subvariantes de Ómicron (BA.1 y BA.2) con el fin de mejorar la potencia de neutralización mientras se mantiene la amplia neutralización observada in vitro contra otras variantes preocupantes de SARS-CoV-2. Las variantes rediseñadas de ADG20 muestran una mejora de más de 100 veces en la unión y una actividad neutralizante mejorada hasta 40 veces contra la variante BA.1 de Ómicron mientras se mantiene la actividad contra todas las demás variantes preocupantes analizadas hasta el momento.

Esfuerzos continuos de descubrimiento para evaluar anticuerpos monoclonales adicionales de la biblioteca patentada de la empresa de anticuerpos SARS-CoV-2 previamente aislados para amplitud y potencia de neutralización, que se pueden desarrollar como tratamiento autónomo o terapia combinada. Nuevos anticuerpos aislados de donantes de infección avanzada de Ómicron mostraron actividad in vitro contra el virus SARS 2003 y todas las variantes preocupantes de SARS-CoV-2 analizadas hasta el momento, incluyendo las variantes BA.1 y BA.2.

Esfuerzos continuos de descubrimiento para identificar nuevos anticuerpos ampliamente neutralizantes que objetivizan epítopos dentro y fuera del dominio de unión al receptor de SARS-CoV-2 y anticuerpos neutralizantes de pan betacoronavirus.

Resultados Financieros Anuales y del Cuarto Trimestre de 2021

Posición de efectivo y orientación financiera: El Efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables fueron de $ 591.4 millones al 31 de diciembre de 2021. Sobre la base de los planes operativos actuales, Adagio espera que su efectivo existente, equivalentes de efectivo y valores negociables permitan a la empresa financiar sus gastos operativos y requisitos de gastos de capital hasta el segundo semestre de 2024.

El Efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables fueron de $ 591.4 millones al 31 de diciembre de 2021. Sobre la base de los planes operativos actuales, Adagio espera que su efectivo existente, equivalentes de efectivo y valores negociables permitan a la empresa financiar sus gastos operativos y requisitos de gastos de capital hasta el segundo semestre de 2024. Gastos de I + D: Los gastos de investigación y desarrollo (I + D), incluidos los gastos de investigación y desarrollo en proceso, fueron de $ 68.4 millones para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 y $ 190.4 millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Los gastos de investigación y desarrollo (I + D), incluidos los gastos de investigación y desarrollo en proceso, fueron de $ 68.4 millones para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 y $ 190.4 millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. Gastos de SG&A: Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) fueron de $ 14.7 millones para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 y $ 36.5 millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) fueron de $ 14.7 millones para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 y $ 36.5 millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. Perdida neta: La pérdida neta fue de $ 83.0 millones, o $ 0.77 pérdida neta básica y diluida por acción, para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 y $ 226.8 millones, o $ 5.32 pérdida neta básica y diluida por acción, para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Acerca de Adintrevimab

Adintrevimab (ADG20), el candidato principal de Adagio, está diseñado para ser un anticuerpo potente y ampliamente neutralizante para prevención y tratamiento de COVID-19, incluyendo enfermedades causadas por la mayoría de las variantes, como agente único o combinado. Adintrevimab está siendo evaluado en dos ensayos clínicos de Fase 2/3 separados: el ensayo EVADE para la prevención de COVID-19, en escenarios post-exposición y preexposición, y el ensayo STAMP para tratamiento de COVID-19. Los datos preliminares de estos ensayos demostraron que en la población pre-Omicron, adintrevimab cumplió con los criterios de valoración primarios en las tres indicaciones, demostrando una eficacia estadísticamente y clínicamente significativa. En cada uno de los ensayos, una aplicación intramuscular (IM) de adintrevimab de 300 mg tuvo un perfil de seguridad similar al del placebo. Adintrevimab también está siendo evaluado en un estudio de Fase 1 para evaluar la seguridad y farmacocinética a dosis más altas, y a partir de un corte de datos provisional, no se reportaron eventos adversos relacionados con el fármaco del estudio, eventos adversos graves, reacciones en el lugar de inyección o reacciones de hipersensibilidad en todos los niveles de dosis evaluados. Adintrevimab es un anticuerpo monoclonal en investigación que no está aprobado para su uso en ningún país. La seguridad y eficacia de adintrevimab no han sido establecidas.

Acerca de Adagio Therapeutics

Adagio (Nasdaq: ADGI) es una empresa biofarmacéutica de etapa clínica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de productos diferenciados para la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. La empresa está desarrollando su principal candidato de producto, adintrevimab, para la prevención y tratamiento de COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes. Además de COVID-19, Adagio utiliza sus recursos sólidos de descubrimiento y desarrollo de anticuerpos que permitirán el avance acelerado de adintrevimab en ensayos clínicos para desarrollar opciones terapéuticas o preventivas para otras enfermedades infecciosas, como otros tipos de coronavirus e influenza. Adintrevimab es un anticuerpo monoclonal en investigación que no está aprobado para su uso en ningún país. La seguridad y eficacia de adintrevimab no han sido establecidas. Para más información, www.adagiotx.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Las palabras como “anticipa”, “cree”, “pudiera”, “espera”, “intenta”, “potencial”, “proyecta” y “futuro” o expresiones similares pretenden identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones con relación, entre otras cosas, al momento oportuno, progreso y resultados de nuestros estudios preclínicos y ensayos clínicos de adintrevimab, la revisión y análisis de datos de nuestros ensayos en curso y el momento oportuno de los mismos, el inicio, modificación y conclusión de estudios o ensayos y trabajo preparatorio relacionado, y nuestros programas de investigación y desarrollo; nuestros planes relacionados con el compromiso con las autoridades reguladoras, incluyendo el momento oportuno de cualquier presentación o solicitud regulatoria; nuestra búsqueda de otras estrategias para ampliar nuestra cartera de mAbs de SARS-CoV-2 para abordar otras variantes de preocupación de SARS-CoV-2, incluyendo las variantes Delta y Ómicron; nuestros esfuerzos de descubrimiento para identificar nuevos anticuerpos ampliamente neutralizantes que se dirigen a epítopos distintos dentro y fuera del dominio de unión al receptor de SARS-CoV-2 y otros coronavirus beta; nuestra flujo de efectivo anticipado; y otras declaraciones que no son un hecho histórico. Es probable que en realidad no logremos los planes, propósitos o expectativas divulgadas en nuestras declaraciones prospectivas, no debe confiar de manera indebida en nuestras declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres que pueden causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los resultados descritos o sugeridos en las declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, los impactos de la pandemia de COVID-19 en nuestra empresa, y en los negocios de nuestros colaboradores, nuestros ensayos clínicos y nuestra posición financiera, los datos inesperados de seguridad o eficacia observados durante los estudios preclínicos o ensayos clínicos, la previsibilidad de éxito clínico de adintrevimab basado en la actividad neutralizante en estudios preclínicos, la variabilidad de resultados en modelos utilizados en la previsión de actividad contra las variantes preocupantes de SARS-CoV-2, las tasas de activación o inscripción en el sitio de ensayos clínicos más bajas de lo anticipado, los cambios en la competencia esperada o existente, los cambios en el entorno regulatorio y las incertidumbres y el momento del proceso de aprobación regulatoria, incluyendo el resultado de nuestras conversaciones con autoridades regulatorias con respecto a nuestros ensayos clínicos de Fase 2/3 y el resultado de cualesquier solicitud de aprobación de uso de emergencia. Otros factores que pueden causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa están descritos bajo el título “Factores de riesgo” en el informe trimestral de Adagio en el formulario 10-Q para el trimestre finalizado al 30 de septiembre de 2021 y en nuestros otros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) y en los informes futuros de Adagio presentados ante la SEC. Tales riesgos se pueden amplificar por los impactos de la pandemia de COVID-19. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha del mismo, y Adagio no asume ninguna obligación de actualizar dicha información, excepto según lo exija la ley aplicable.

Contactos

Contacto de Medios:

Dan Budwick, 1AB

dan@1abmedia.com

Contacto del Inversor:

Monique Allaire, THRUST Strategic Communications

monique@thrustsc.com

ADAGIO THERAPEUTICS, INC.

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(UNAUDITED)

(In thousands, except share and per share amounts)

December 31, 2021 2020 Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 542,224 $ 114,988 Marketable securities 49,194 — Prepaid expenses and other current assets 25,293 2,394 Total current assets 616,711 117,382 Property and equipment, net 83 — Other non-current assets 3,297 — Total assets $ 620,091 $ 117,382 Liabilities, Convertible Preferred Stock and Stockholders’ Equity (Deficit) Current liabilities: Accounts payable $ 5,783 $ 8,153 Accrued expenses 56,277 4,919 Total current liabilities 62,060 13,072 Early-exercise liability 6 11 Other non-current liabilities 6 — Total liabilities 62,072 13,083 Commitments and contingencies Convertible preferred stock (Series A, B and C), $0.0001 par value; no shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2021; 12,647,934 shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2020; aggregate liquidation preference of $0 and $169,900 at December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively — 169,548 Stockholders’ equity (deficit): Preferred stock (undesignated), $0.0001 par value; 10,000,000 shares authorized and no shares issued and outstanding at December 31 2021; no shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2020 — — Common stock, $0.0001 par value; 1,000,000,000 shares authorized, 111,251,660 shares issued and 110,782,909 shares outstanding at December 31, 2021; 150,000,000 shares authorized, 28,193,240 shares

issued and 5,593,240 shares outstanding as of December 31, 2020 11 1 Treasury stock, at cost; 468,751 shares and 22,600,000 shares at December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively — (85 ) Additional paid-in capital 850,125 154 Accumulated other comprehensive loss (8 ) — Accumulated deficit (292,109 ) (65,319 ) Total stockholders’ equity (deficit) 558,019 (65,249 ) Total liabilities, convertible preferred stock and stockholders’ equity (deficit) $ 620,091 $ 117,382

ADAGIO THERAPEUTICS, INC.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS

(UNAUDITED)

(In thousands, except share and per share amounts)

Year Ended

December 31, 2021 Period from

June 3, 2020

(Inception) to

December 31, 2020 Operating expenses: Research and development(1) $ 182,891 $ 21,992 Acquired in-process research and development(2) 7,500 40,125 Selling, general and administrative 36,517 3,210 Total operating expenses 226,908 65,327 Loss from operations (226,908 ) (65,327 ) Other income (expense): Other income (expense), net 118 8 Total other income (expense), net 118 8 Net loss (226,790 ) (65,319 ) Other comprehensive income (loss): Unrealized loss on available-for-sale securities, net of tax (8 ) — Comprehensive loss $ (226,798 ) $ (65,319 ) Net loss per share attributable to common stockholders, basic and diluted $ (5.32 ) $ (18.10 ) Weighted-average common shares outstanding, basic and diluted 42,621,265 3,608,491

(1) Incluye montos de partes relacionadas de $4,150 para el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 y $595 para el período del 3 de junio de 2020 (inicio) al 31 de diciembre de 2020.

(2) Incluye montos de partes relacionadas de $7,500 para el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 y $39,915 para el período del 3 de junio de 2020 (inicio) al 31 de diciembre de 2020.

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.