Adagio Therapeutics informa reducción en la actividad neutralizante in vitro de ADG20 contra la variante Omicron SARS-CoV-2

Por staff

14/12/2021

Datos in vitro reportados anteriormente que demuestran que las mutaciones individuales de Omicron no estaban asociadas con la fuga de ADG20 no se confirman en los ensayos auténticos y de pseudovirus de Omicron

WALTHAM, Mass., Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI) una empresa biofarmacéutica de etapa clínica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de soluciones basadas en anticuerpos para enfermedades infecciosas con potencial de pandemia, informó hoy una actualización posterior a los análisis in vitro externos para evaluar la actividad neutralizante de ADG20 contra la variante Omicron SARS-CoV-2. Los datos in vitro generados a través de pruebas auténticas y de pseudovirus de la variante Omicron muestran una reducción mayor que 300 veces en la actividad neutralizante de ADG20 contra Omicron. Se están conduciendo análisis adicionales, y la empresa planea conectarse con las agencias reguladoras y gubernamentales para evaluar el papel que ADG20 puede desempeñar para la prevención y el tratamiento de COVID-19, particularmente mientras el sector desarrolla su entendimiento de la epidemiología y el impacto de Omicron y las posibles nuevas variantes.

“Debido a la naturaleza altamente conservada e inmune del epítopo reconocido por ADG20, anticipamos que ADG20 retendría la actividad neutralizante contra Omicron, consistente con la actividad observada en modelos in vitro con todas las otras variantes preocupantes conocidas”, dijo el Dr. Tillman Gerngross, Ph.D., director ejecutivo de Adagio. “Si bien las mutaciones individuales presentes en el dominio de unión al receptor Omicron no se asociaron con la fuga de ADG20 en el contexto de una cepa original del virus, los nuevos datos muestran que la combinación de mutaciones presentes en la proteína de pico de Omicron condujo a una reducción en la neutralización de ADG20 que no fue sugerida por datos anteriores. La prevalencia continua de la variante Delta en los Estados Unidos y otros países, la evolución de las variantes del SARS-CoV-2 y los posibles coronavirus futuros significa que se necesitan una multitud de terapias y enfoques. Con un equipo de especialistas dedicados al avance de soluciones de anticuerpos que combaten esta pandemia sin precedentes y un balance sólido, estamos conduciendo análisis adicionales para evaluar el camino óptimo a seguir con ADG20 como una opción profiláctica y de tratamiento para COVID-19″.

ADG20 es un candidato de producto de anticuerpo monoclonal (mAb) en investigación diseñado para ofrecer una actividad neutralizante amplia y potente contra el SARS-CoV-2, incluyendo variantes preocupantes, para la prevención y tratamiento de COVID-19 con duración de protección potencial de hasta un año con una sola inyección. En estudios in vitro divulgados anteriormente, ADG20 retuvo la actividad contra variantes preocupantes anteriores, incluyendo Alfa, Beta, Delta y Gamma. Además, los datos in vitro demostraron la actividad neutralizante retenida de ADG20 contra un panel diverso de variantes circulantes de SARS-CoV-2, incluyendo las variantes Lambda, Mu and Delta plus. La seguridad y eficacia de ADG20 no han sido establecidas, y ADG20 no está autorizado o aprobado para su uso en ningún país.

Adagio actualmente está evaluando ADG20 en ensayos clínicos globales de Fase 2/3 para la prevención, así como para el tratamiento de COVID-19. Con base en los hallazgos in vitro relacionados con Omicron, Adagio planea pausar el reclutamiento de pacientes en su ensayo de tratamiento COVID-19 de Fase 2/3 en sitios clínicos en Sudáfrica, donde Omicron surgió como la variante dominante. Adagio está evaluando los próximos pasos para su programa ADG20.

También fueron conducidos análisis in vitro en ADG10, un segundo mAb en desarrollo, que mostró una actividad neutralizante mínima contra la variante Omicron tanto en ensayos de neutralización auténticos como de pseudovirus.

Acerca de Adagio Therapeutics

Adagio (Nasdaq: ADGI) es una empresa biofarmacéutica de etapa clínica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de soluciones basadas en anticuerpos para enfermedades infecciosas con potencial de pandemia, incluyendo COVID-19 e influenza. El portafolio de anticuerpos de la empresa fue optimizado por las capacidades de ingeniería de anticuerpos de Adimab líderes del sector y fue diseñado para ofrecer a los pacientes y médicos el potencial de una poderosa combinación de potencia, amplitud, protección duradera (vía extensión de media-vida), capacidad de fabricación y accesibilidad. El portafolio de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 de Adagio incluye múltiples anticuerpos de amplia neutralización no competitivos con epítopos de unión distintos, dirigidos por ADG20. Adagio tiene una capacidad de producción asegurada para la producción de ADG20 con fabricantes tercerizados para apoyar la conclusión de ensayos clínicos y el lanzamiento comercial inicial, asegurando el potencial para amplio acceso para las personas en todo el mundo. Para más información, visite www.adagiotx.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Las palabras como “anticipa”, “cree”, “espera”, “intenta”, “proyecta” y “futuro” o expresiones similares pretenden identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones con respecto, entre otras cosas, al momento oportuno, progreso y resultados de nuestros estudios preclínicos y ensayos clínicos de ADG20, incluyendo el momento oportuno de actualizaciones futuras del programa y el inicio, modificación y conclusión de estudios o ensayos y el trabajo preparatorio relacionado, el período durante el cual los resultados de los ensayos estarán disponibles y nuestros programas de investigación y desarrollo; los análisis adicionales y en curso para evaluar la actividad de ADG20 contra la variante Omicron y el potencial de ADG20 para desempeñar un rol como una opción profiláctica así como de tratamiento para COVID-19; el perfil de riesgo/beneficio de nuestros productos candidatos para los pacientes; y la adecuación de nuestro efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables. Es probable que en realidad no logremos los planes, propósitos o expectativas divulgadas en nuestras declaraciones prospectivas, no debe confiar de manera indebida en nuestras declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres que pueden causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los resultados descritos o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, los impactos de la pandemia de COVID-19 en nuestro negocio, los ensayos clínicos y la posición financiera, los datos inesperados de seguridad o eficacia observados durante los estudios preclínicos o ensayos clínicos, las tasas de activación o inscripción en el sitio de ensayos clínicos más bajas de lo anticipado, los cambios en la competencia esperada o existente, los cambios en el entorno regulatorio y las incertidumbres y el momento del proceso de aprobación regulatoria. Otros factores que pueden causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa están descritos bajo el título “Factores de riesgo” en el informe trimestral de Adagio en el formulario 10-Q para el trimestre finalizado al 30 de septiembre de 2021 y en los informes futuros de Adagio presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”). Tales riesgos se pueden amplificar por los impactos de la pandemia de COVID-19. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha del mismo, y Adagio no asume ninguna obligación de actualizar dicha información, excepto según lo exija la ley aplicable.

Contactos: Contacto de Medios: Contacto del Inversor: Dan Budwick, 1AB Monique Allaire, THRUST Strategic Communications Dan@1abmedia.com monique@thrustsc.com

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc.