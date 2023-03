Adform confía su comunicación en España a consultora tech digital

Por staff

27/03/2023

Adform cuenta con una plataforma integrada de soluciones, Adform FLOW, que es cien por cien transparente, tanto con respecto a las inversiones en medios, así como también de las métricas y resultados de las campañas. Así, proporcionan a marcas y agencias información detallada sobre cada euro invertido en digital, al mismo tiempo que pueden beneficiarse de importantes ahorros de costes de entre un 30 % y un 60 % o de términos operativos del 24 % al 60 %. Todo ello permite a la plataforma que los anunciantes puedan aprovechar el ciclo completo de vida de las campañas.

Junto a esto, la compañía ha desarrollado ID FUSION, una avanzada solución tecnológica creada para ayudar a los profesionales del marketing a preparar sus campañas para el futuro en un mundo de first-party IDs. ID FUSION, el primero de su categoría que activa tanto los first-party como los third-party IDs, es capaz de alcanzar al 50% de los usuarios ocultos en dispositivos, navegadores y canales que no admiten third-party cookies.

“No es sencillo hablar de tecnología, y mucho menos de AdTech. Hemos querido contar con Brandipia por su experiencia en una década en el sector y su profundo conocimiento del mismo, algo que creemos que nos ayudará a consolidar nuestra posición de liderazgo en el mercado español”, señala Cecilia Francolí, Global Marcom Director de Adform.

“Es un privilegio trabajar para una compañía tecnológica con gran reconocimiento internacional de marca en el sector como Adform, en un momento donde su nivel reputacional es muy elevado, al contar con los galardones más prestigiosos del sector, como Best Privacy Technology de Adexchanger o el Digital Advertising award de The Drum en la categoría Best Response To Change por su plataforma ID FUSION”, afirma Fátima Sánchez, directora de Brandipia.