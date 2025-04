Adopción de GenAI casi se duplica a medida que los servicios profesionales llegan a la encrucijada

23/04/2025

(Global) De acuerdo a una nueva investigación los servicios profesionales se están acercando a una coyuntura crítica en la que la adopción de la tecnología debe ir acompañada de una integración estratégica. Una proporción sustancial de los encuestados prevé que la GenAI se convierta en un elemento central de sus flujos de trabajo, por lo que las organizaciones se enfrentan a preguntas urgentes sobre las políticas, la formación, la comunicación con los clientes y los modelos de negocio.

La exhaustiva investigación encuestó a casi 1.800 profesionales globales en los sectores legal, fiscal, contable, de riesgo corporativo y gubernamental, y proporcionó información crucial sobre la adopción y el sentimiento sobre la IA. Los resultados indican que los profesionales de todos los sectores reconocen cada vez más el potencial de la GenAI, con un aumento del sentimiento positivo del 11% en comparación con el año pasado. Esta confianza creciente se refleja en las tasas de adopción, ya que el uso en las organizaciones casi se duplicó del 12% al 22% en solo doce meses, mientras que los casos de uso específicos continúan expandiéndose a través de flujos de trabajo intensivos en documentos, investigación y servicios de asesoramiento.

A medida que los profesionales adoptan cada vez más la GenAI, la necesidad de soluciones confiables y precisas se vuelve cada vez más importante. Thomson Reuters ofrece perspectivas sobre cómo estos hallazgos impactan a los clientes en diferentes industrias profesionales a medida que navegan por el creciente papel de la IA en la optimización de las operaciones, la mejora de la precisión y el impulso de la innovación.

Hallazgos clave para los profesionales corporativos:

1. El 95% de los profesionales anticipa que la GenAI será fundamental para el flujo de trabajo de su organización dentro de cinco años, mientras que las habilidades de GenAI siguen siendo en su mayoría “algo bueno para tener” en las decisiones de contratación.

2. A pesar de que el 89% de los profesionales ven casos de uso para GenAI, el 64% no ha recibido capacitación sobre el uso de GenAI para el trabajo en su sector.

3. Los profesionales corporativos muestran una fuerte creencia en la aplicabilidad de la GenAI al trabajo, con el 90% de los profesionales legales corporativos, el 92% de los de impuestos corporativos y el 88% de los de riesgo corporativo reconociendo que la GenAI se puede utilizar en sus áreas.

4. Los profesionales de impuestos corporativos están liderando en advocacy, con un 75% que ahora apoya el uso de la GenAI para el trabajo de la industria, frente al 60% del año pasado. Por el contrario, alrededor de un tercio de los profesionales legales y de riesgos siguen sin estar seguros de si la IA debe utilizarse en sus sectores.

Laura Clayton McDonnell, presidenta del segmento Corporates

“La GenAI está transformando los negocios al romper los silos y eliminar la sobrecarga de información. Es una herramienta esencial para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. Con un aumento del 75% en la adopción de GenAI en los departamentos de impuestos corporativos y un 20% en un año, los líderes corporativos ahora pueden tomar decisiones más oportunas y bien informadas al evaluar la expansión global corporativa, las fusiones y adquisiciones, y el impacto de los cambios en las tarifas. Además, en los sectores legal y de riesgos, la GenAI es vista cada vez más como una aliada, agilizando las tareas intensivas en documentos y mejorando la toma de decisiones. Thomson Reuters se enorgullece de apoyar a nuestros clientes con tecnología de IA basada en contenido para empoderarlos como asesores estratégicos y catalizadores de la transformación empresarial.”

Hallazgos clave para los profesionales contables:

1. Los estudios contables han experimentado el cambio más drástico en la adopción de la GenAI, casi triplicándose año tras año, pasando del 8% en 2024 al 21% en 2025.

2. El 71% de los profesionales contables cree ahora que la GenAI debería aplicarse al trabajo diario, frente al 52% en 2024.

3. El 77% de los clientes quieren que los estudios contables que trabajan para ellos utilicen GenAI, pero el 59% de los clientes no saben si sus estudios lo están utilizando.

4. Los tres casos de uso más comunes de GenAI por parte de los profesionales de impuestos y contabilidad son: investigación fiscal (77%), preparación de declaraciones de impuestos (63%) y asesoramiento fiscal (62%).

Elizabeth Beastrom, presidenta del segmento Tax & Accounting Professionals

“Lo que estamos presenciando es una transformación en la forma en que los profesionales de impuestos, auditoría y contabilidad ven la tecnología de IA. Este aumento en la adopción posiciona a la profesión contable como una de las industrias de más rápido crecimiento para la aceptación de la GenAI entre los servicios profesionales. Los datos muestran claramente que el escepticismo inicial está dando paso rápidamente al reconocimiento del potencial de la GenAI para mejorar la productividad y la prestación de servicios al cliente. Los estudios que no están haciendo el mejor uso de la GenAI para su trabajo contable e impositivo corren el riesgo de quedarse atrás de sus pares en términos de eficiencia”.

Hallazgos clave para los profesionales legales:

1. El uso de la GenAI casi se ha duplicado año tras año en el sector legal, pasando del 14% en 2024 al 26% en 2025; el 45% de los estudios jurídicos encuestados utilizan actualmente GenAI o planean convertirla en un elemento central de su flujo de trabajo en el plazo de un año.

2. El 89% de los profesionales de los estudios jurídicos creen que la IA se puede aplicar al trabajo del área, pero el 48% aún carece de políticas formales de GenAI.

Raghu Ramanathan, presidente del segmento Legal Professionals

“Es increíble la rapidez con la que los profesionales legales han pasado del escepticismo a la adopción estratégica de la GenAI, y lo estamos viendo de primera mano a través del uso de nuestras soluciones de IA. El sector legal está adoptando la GenAI no como una amenaza, sino como una aliada, y no se trata de reemplazar la experiencia legal, sino de mejorarla. Estamos ayudando a los estudios de abogados a través del comienzo de una transformación fundamental en la forma en que se realiza el trabajo legal, y los estudios que desarrollen marcos de gobernanza reflexivos obtendrán una ventaja competitiva. El desafío no es tecnológico, sino organizacional: cómo integrar estas poderosas herramientas y, al mismo tiempo, abordar las preocupaciones éticas legítimas únicas de la práctica legal. Los estudios que logren este equilibrio definirán la próxima era de la prestación de servicios legales”.

