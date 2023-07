Adotar a tecnologia Blockchain: Oportunidades e desafios para os Estados Unidos

Por staff

24/07/2023

O mundo está a abraçar o potencial revolucionário da tecnologia de cadeia de blocos, com nações líderes como a China, o Brasil e o Reino Unido a prepararem-se para lançar as suas moedas digitais. Entretanto, os principais bancos mundiais estão a adotar a cadeia de blocos pela sua transparência e eficiência. No entanto, apesar de ter a maior participação na criptomoeda, os Estados Unidos estão a perder esta oportunidade.

Países líderes como a China, o Brasil e o Reino Unido estão prontos para lançar as suas moedas digitais, abraçando o potencial da tecnologia de cadeia de blocos.

Os principais bancos mundiais estão a adotar a cadeia de blocos pela sua transparência e eficiência, o que realça a sua importância no sector financeiro.

Apesar de terem a maior participação na criptomoeda, os Estados Unidos ainda não adoptaram totalmente a tecnologia de cadeia de blocos, perdendo potenciais oportunidades de inovação e crescimento económico.

De acordo com a Crunchbase, os Estados Unidos possuem mais de 2000 startups e empresas na indústria de blockchain, com financiamento total superior a US $ 25 bilhões. No entanto, o cenário do blockchain permanece desconcertante, pois falhas recentes como TerraLuna e FTX obrigaram o governo dos EUA a tomar medidas fortes.

Tamanho do mercado de tecnologia Blockchain por região (Fonte: Análise de pesquisa de mercado da Polaris)

Além disso, agências federais como a Securities and Exchange Commission (SEC), a Commodities Futures Commission (CFC) e o Internal Revenue Service (IRS) não têm consistência nas regulamentações, criando confusão entre as empresas e sufocando a inovação.

Em contrapartida, outros países estão a assumir a liderança no espaço da cadeia de blocos. A China, por exemplo, anunciou planos para formar 10 000 pessoas por ano em tecnologias de cadeia de blocos e IA. O país está também a trabalhar ativamente no sentido de lançar o E-CNY para reforçar a sua soberania monetária. Da mesma forma, a Rússia desenvolveu sua plataforma de blockchain, Masterchain, para combater as sanções ocidentais e facilitar os serviços bancários, a verificação de identidade e outros fins.

Os Estados Unidos, no entanto, não estão completamente desligados do movimento da cadeia de blocos. Em manchetes recentes, o Federal Reserve pretende utilizar XRP e XLM para facilitar o FedNow, integrando a tecnologia blockchain em suas operações.

Uma pesquisa da PWC revela que 84% dos bancos estão atualmente usando ou explorando soluções de blockchain. Além disso, a Mastercard iniciou soluções de pagamento em blockchain para empresas e consumidores.

“A maior economia do mundo não pode se dar ao luxo de confiar em métodos convencionais para sua cadeia de suprimentos”, diz Saqib Iqbal, analista da Trading.Biz. “A tecnologia Blockchain pode trazer eficiência e resolver interrupções, aumentando significativamente a produção económica dos EUA.”

Enquanto o resto do mundo adota o blockchain, os Estados Unidos devem reconhecer as vastas oportunidades dessa tecnologia. Ao fomentar uma visão clara, regulamentos consistentes e promover a inovação, os Estados Unidos podem aproveitar o poder do blockchain para revolucionar vários setores e fortalecer sua posição como uma potência econômica global.

Ver mais: Nvidia domina os gráficos com um ganho de 179,3% no 1º semestre de 2023

Ver mais: O Bitcoin atingirá $ 40,000 em um mês?

Ver mais: Qual é a última proteção frente a um ataque de ransomware?