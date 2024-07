Adrian Ridge nombrado CEO de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

02/07/2024

TEMECULA, California, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A partir del 1 de julio de 2024, Adrian Ridge es el Chief Executive Officer de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, que forma parte de la división industrial Nikkiso Co. Ltd. Ridge reemplaza Peter Wagner, quien seguirá sirviendo como presidente ejecutivo del directorio de Nikkiso CE&IG Group.

Como CEO, Ridge impulsará los resultados operativos y financieros y preparará al Grupo para el crecimiento futuro. En su rol de presidente ejecutivo del directorio, Wagner se centrará en impulsar la visión y la estrategia a largo plazo del Grupo en calidad de asesor.

“En nombre del directorio, le doy la bienvenida y felicito a Adrian por su acenso a CEO”, dijo Wagner. “Es un líder de probada experiencia que se compromete en el momento oportuno para apoyar el crecimiento de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases hacia nuevas alturas”.

“Nunca he estado tan motivado por el potencial de una compañía como lo estoy de Nikkiso”, dijo Ridge. “Contamos con todos los ingredientes necesarios para ser líder en todos los mercados a los que servimos en cada región del mundo. Me siento honrado y agradecido de tener esta oportunidad única en la vida”.

Acerca de Adrian Ridge

Ridge se incorporó a Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases en 2022 como vicepresidente ejecutivo de fabricación y operaciones después de haber trabajado aproximadamente 30 años en la gigante manufacturera sueca Atlas Copco, desempeñándose en diferentes roles de liderazgo global. Tiene un título universitario en Ingeniería Mecánica y un MBA por la Durham University, Reino Unido.

Contacto con los medios

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

Móvil: +1 (405) 492-1689

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group es proveedor líder equipos, tecnologías y aplicaciones criogénicas para los segmentos de mercado de las energías limpias y el gas industrial. El grupo cuenta con más de 1.600 empleados en 22 países y está dirigida por Cryogenic Industries, Inc. en el Sur de California, EE. UU., que es una filial propiedad exclusiva de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3496ba9-85d1-4c91-b199-181d30747a25

