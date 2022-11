Advanced Factories busca los mejores proyectos de robótica, Inteligencia Artificial y transformación digital en el sector industrial

Por staff

25/11/2022

Advanced Factories, el evento referente en el sur de Europa en automatización industrial y robótica que tendrá lugar del 18 al 20 de abril, premiará un año más la innovación y la implementación de tecnologías 4.0 en el sector industrial con los Factories of the Future Awards 2023. Los galardones reconocen el trabajo, el liderazgo y la transformación de aquellas empresas que apuestan por la innovación y la sostenibilidad y se adaptan a la nueva era de la industria 4.0.

Después de recibir más de 170 candidaturas en su pasada edición, los Factories of the Future Awards 2023 abren el plazo de inscripción para aquellas empresas, universidades, proveedores, investigadores, startups, parques tecnológicos, centros de innovación, etc., que quieran presentar su proyecto innovador. Los interesados tienen hasta el 28 de febrero para presentar su candidatura a los premios través del siguiente enlace.

Los Factories of the Future Awards 2023 otorgarán un total de 7 premios en diferentes categorías enfocadas en modelos de negocio, nuevos productos, equipos, procesos operativos, experiencia de cliente, economía circular, e investigación e innovación:

Premio al Liderazgo en la transformación digital de la planta industrial: Reconoce las empresas que han realizado una transformación de sus procesos incorporando la digitalización y las tecnologías 4.0 (digital twin, IoT, Cloud Indsutrial, Data Analytics, automatización, ciberseguridad…) en sus operaciones o áreas de gestión.

Reconoce las empresas que han realizado una transformación de sus procesos incorporando la digitalización y las tecnologías 4.0 (digital twin, IoT, Cloud Indsutrial, Data Analytics, automatización, ciberseguridad…) en sus operaciones o áreas de gestión. Premio a la Investigación y desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a las plantas industriales: El galardón premia la implementación de soluciones en el ámbito de la IA en los procesos industriales y de producción. Se valorarán los proyectos que visualicen el impacto transformador del uso de tecnologías de procesado de lenguaje natural y de machine learning en ámbitos transversales como computer vision, mantenimiento, asistentes, y soluciones contactless.

El galardón premia la implementación de soluciones en el ámbito de la IA en los procesos industriales y de producción. Se valorarán los proyectos que visualicen el impacto transformador del uso de tecnologías de procesado de lenguaje natural y de machine learning en ámbitos transversales como computer vision, mantenimiento, asistentes, y soluciones contactless. Premio al Mejor proyecto de robótica: Reconocerá aquellos proyectos de robótica industrial o robótica colaborativa en las líneas de producción mediante sistemas de integración de pymes, grandes corporaciones, centros tecnológicos o fabricantes de robótica.

Ver más: La industria del seguro suma inteligencia artificial y realidad virtual a su oferta

Premio a la Excelencia en sostenibilidad, ecodesarrollo industrial y economía circular: Alineado con los ODS, el galardón premiará aquellas iniciativas y soluciones que promuevan el desarrollo de procesos productivos más eficientes y sostenibles, la optimización del ciclo de vida del producto, la reciclabilidad y la reutilización de recursos, así como soluciones que favorezcan la descarbonización, la reducción de la huella de carbono. También reconocerá los proyectos que impulsen la relocalización y favorezcan la producción en entornos locales.

Alineado con los ODS, el galardón premiará aquellas iniciativas y soluciones que promuevan el desarrollo de procesos productivos más eficientes y sostenibles, la optimización del ciclo de vida del producto, la reciclabilidad y la reutilización de recursos, así como soluciones que favorezcan la descarbonización, la reducción de la huella de carbono. También reconocerá los proyectos que impulsen la relocalización y favorezcan la producción en entornos locales. Premio a la Startup más disruptiva en el ámbito industrial: Premia las empresas de nueva creación y proyectos de emprendimiento con una propuesta de valor en el ámbito industrial y las tecnologías de fabricación.

Premia las empresas de nueva creación y proyectos de emprendimiento con una propuesta de valor en el ámbito industrial y las tecnologías de fabricación. Premio al Mejor equipo o sistema industrial para la fábrica del futuro: Reconoce las soluciones de proveedor que permiten la implementación de maquinaria avanzada o sistemas innovadores que incorporen la digitalización y la automatización en las industrias como elemento clave para la competitividad.

Reconoce las soluciones de proveedor que permiten la implementación de maquinaria avanzada o sistemas innovadores que incorporen la digitalización y la automatización en las industrias como elemento clave para la competitividad. Premio al Sistema de fabricación más sostenible: La categoría premia aquellos equipos de máquina-herramienta más sostenibles, reconociendo el desarrollo de equipos de mecanizado, conformado o transformación metálica de bajo consumo y emisiones, o que reduzcan el uso de energía mediante la implementación de tecnologías como como recuperación, motores síncronos, start & stop, automatización, sensórica, Machine Learning…

En la pasada edición, los Factories of the Future Awards premiaron los innovadores proyectos de empresas como Murrelektronik, Iveco, Serveo, Sacyr, Deep Detection y Fersa Bearings.