Aguinaldo: La oportunidad para hacer crecer los ahorros

06/06/2024

(Argentina) Llega la mitad de año y con este, el cobro del aguinaldo, una oportunidad para muchas personas que quieren ahorrar, pero nunca saben por dónde empezar y que no suelen tener un excedente significativo mes a mes como para arrancar y no terminan encontrando el camino. Y tal vez una buena idea sea utilizar el aguinaldo como el puntapié inicial, ya que, de esta manera, se tiene una base importante y concreta.

El aguinaldo es una posibilidad de potenciarte, de hacer crecer los ahorros o solucionar cuestiones y necesidades cotidianas. “Cuando te llega un dinero que no viene todos los meses y no tenes ningún plan para él, una gran idea es invertirlo. Ser joven, tener pocos ahorros y nunca haber invertido, ya no es excusa para poder hacerlo”, comenta Gonzalo Abalsamo, co fundador y CEO de Simplestate, plataforma de Latinoamérica que permite acceder fácilmente a un portafolio de propiedades internacionales, ofreciendo una experiencia similar a manejar una billetera virtual. “La palabra invertir puede sonar muy grande, pero no hay que ser millonario para poder hacerlo. Hoy en día existen muchas alternativas fáciles para que los ahorros no pierdan valor e incluso le ganen a la inflación”, agrega el ejecutivo.

Bajo esta premisa y pensando en estos pequeños ahorristas es que Simplestate propone una manera fácil y práctica para invertir. Hoy con una inversión mínima desde $10.000 y una tasa de rendimiento desde el 8% anual en dólares, los ahorristas pueden invertir a través de Simplestate en propiedades en Estados Unidos y Uruguay. Lo más disruptivo de esta plataforma es que los usuarios pueden recibir ganancias mensuales en dólares desde el primer mes de su inversión y retirarlas a partir de entonces. “En Simplestate, queremos que todos puedan potenciar sus ahorros con la facilidad de una billetera. Simplificamos el concepto de carga de saldo y retiro de ganancias, ofreciendo un portfolio de cientos de desarrollos inmobiliarios en Estados Unidos y Uruguay accesibles con un simple clic”, agrega Abalsamo.

El enfoque de Simplestate está puesto en la simplicidad y accesibilidad, haciendo que un mercado que tradicionalmente era exclusivo para grandes inversores hoy se convierta en una opción para que muchas personas que antes no se hubieran imaginado invertir en propiedades, lo puedan hacer.

