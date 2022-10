Al aire libre y gratis: la obra NFT de Refik Anadol se exhibirá el 22 y 23 de octubre

Por staff

22/10/2022

Organizado por artbag -la compañía de soluciones blockchain y NFTs- y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la obra “Machine Hallucinations: coral”, de Refik Anadol, el artista digital más influyente del mundo, se presenta el sábado 22 y domingo 23 de octubre de forma gratuita en el entorno del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (plaza Juan Facundo Quiroga, entre Av. Infanta Isabel y Av Figueroa Alcorta) en los bosques de Palermo, siendo la primera vez que una obra NFT inmersiva y de grandes dimensiones se exhibe en un espacio público en el país.

El evento, que cuenta con el apoyo de Borderless Capital y Ripio -la principal plataforma de criptoactivos de Argentina y una de las empresas cripto de mayor crecimiento en la región- se desarrollará en el marco de la Experiencia artbag Buenos Aires y será parte también de la programación de la Noche de los Museos.



La obra NFT del artista turco-americano “Machine Hallucinations: coral”, está compuesta por una sucesión de 1.742.772 de imágenes de corales intervenidas digitalmente y estará acompañada por una selección musical para vivir una experiencia artística única en medio de los árboles de los bosques de Palermo. La puesta en escena contará con una pantalla gigante de 6 por 6 metros de alta resolución.

El sábado 22 de octubre la obra será parte de la Noche de los Museos con lo cual podrá visitarse desde las 10 hs y hasta las 2 de la mañana. Además, a partir de las 20 hs todos podrán participar del panel WAGMI: comunidades web3 by Ripio y artbag en las que estarán participando Solow, Hashi y Resiliente para conocer más acerca de la nueva tecnología blockchain, el mundo cripto y el arte NFT. Un espacio para que las personas puedan disfrutar de un espacio de aprendizaje y relajación en un entorno único.

Durante el domingo 23 de octubre la obra “Machine Hallucinations: coral” podrá visitarse en el horario de 10 a 18 hs.

Anteriormente, la obra de Refik Anadol fue exhibida en el marco de la Semana del Arte en el Teatro Colón de manera gratuita y ante más de 2000 personas que fueron parte de un hecho histórico al ser la primera obra NFT en subirse al escenario de uno de los teatros más importantes del mundo. El evento fue acompañado por la Orquesta Académica Superior del Teatro Colón como parte de su puesta en escena.

“Fue muy poderoso haber estado presente con mi obra en el Teatro Colón junto a la orquesta en vivo. Es muy novedosa la conexión que se crea entre la música y la inteligencia artificial, es algo que no se ha hecho nunca antes. Pero además, que en unas semanas esta misma obra tan importante pueda ser visitada por toda la gente en un espacio público de la ciudad me llena de emoción y de agradecimiento. Espero poder visitar Argentina muy pronto. Jorge Luis Borges es una gran inspiración para mí; me encantaría poder conocer el país, realizar nuevas exhibiciones, workshops… sobre todo educar y servir de inspiración a los demás”, aseguró el artista Refik Anadol quien mantuvo una conversación virtual con el ministro de Cultura de la Ciudad Enrique Avogadro en su visita a Buenos Aires en el marco de la Semana del arte la cual puede verse en Vivamos Cultura.

EXPERIENCIA ARTBAG BUENOS AIRES – REFIK ANADOL AL AIRE LIBRE



Cuándo: Sábado 22 y domingo 23 de octubre

Dónde: Plaza Juan Facundo Quiroga -entorno Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori- entre Av. Infanta Isabel y Av Figueroa Alcorta, en los bosques de Palermo.

Horarios: Sábado 22 de 10 am a 2 am durante la Noche de los Museos y domingo 23 de 10 am a 7 pm.

Modalidad: Gratuita

Organizan: artbag, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Borderless Capital y Ripio.

Una obra que marca récords



“Machine Hallucinations: Coral” es una de las obras más importantes de la historia del arte digital. En el cruce entre arte, ciencia y tecnología esta obra tridimensional presentada por primera vez en la playa del Faena Hotel durante la Art Basel Week 2021, en Miami, combina data science, pintura digital, audio, performance e instalación inmersiva.

Es el resultado de una investigación en curso sobre la estética de la información, basada en la memoria visual colectiva del ambiente urbano y natural. Refik Anadol y su equipo, recolectaron 300 millones de datos centrados en temas de la naturaleza, usaron 1.742.772 imágenes de coral de plataformas de redes sociales disponibles públicamente y las procesaron con modelos de clasificación de aprendizaje automático. A medida que la mente-máquina comienza a hacer sus propias conexiones entre los puntos de datos y “alucina” sobre formas y colores de coral alternativos, el universo de datos se expande en un cosmos latente en el que la dinámica de fluidos se convierte en la principal inspiración de la creatividad artística de Anadol. “Machine Hallucinations: Coral” representa la labor que realiza la organización de TheReefLine que intenta proteger todas las especies de barreras coralinas alrededor del mundo. Además, es la primera obra del artista creada sobre la blockchain de Algorand, la cual cuenta con emisión de carbono negativa.

Bajo la organización de artbag y el Ministerio de Cultura de la Ciudad en colaboración con Borderless Capital y Ripio, la “Experiencia artbag Buenos Aires” tendrá lugar en el Teatro Colón. Además, esta acción cuenta con el apoyo de Agrotoken, Algorand, Koibanx, Travel X, Artlab, Decentraland y Aorist.

Un artista que combina tecnología y arte

Refik Anadol, nacido en Estambul, Turquía en 1985, es uno de los artistas digitales más importantes del mundo. Su investigación se centra en descubrir y desarrollar enfoques innovadores relacionados a la recopilación de datos y a la inteligencia artificial. Su obra generativa pone en evidencia, a través de los nuevos medios, la relación del ser humano con el medio ambiente, la ecología y la sociedad que nos rodea. El cuerpo de trabajo de Anadol aborda los desafíos y las posibilidades que la computación ha impuesto a la humanidad y lo que significa ser humano en la era de la IA.

Sobre la “Experiencia artbag Buenos Aires”

Es la primera de un programa de intervenciones artísticas que busca convertir la ciudad en un lienzo. Propone una programación que busca escapar a los lugares comunes y ocupar el espacio público, la calle, la vida cotidiana de las personas. Se trata de sorprender al público, de mostrar que el arte nos rodea, nos configura y habita entre nosotros en todo momento y lugar. El arte digital nos da la posibilidad de acercar la cultura a la gente, nos permite crear nueva audiencia y mostrar las creaciones más innovadoras. Como primera parada, el Teatro Colón en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Semana del Arte y a mediados de octubre en el espacio público, serán los escenarios de uno de los artistas más importantes del mundo: Refik Anadol.

La Noche de los Museos 2022

Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 22 de octubre se realizará La Noche de los Museos, el evento cultural más esperado del año. Es el reflejo de la enorme propuesta cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires. Un momento de celebración en el que los museos, edificios emblemáticos y espacios culturales de todas las comunas, abren sus puertas en horario no habitual, de manera gratuita con una programación especialmente pensada poniendo foco en la problemática ambiental, climática y el cuidado de la ecología para que vecinos y turistas participen activamente y reflexionen. Habrá exhibiciones y actividades de 19 a 2 horas. Son siete horas en las que se podrá vivir y respirar la cultura porteña, como en ningún otro momento del año, este año de manera temática, en sintonía con los temas abordados en la cumbre de alcaldes de C40.